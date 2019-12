Ces âneries envers « la volonté de puissance » nietzschéenne !

Tout d'abord, comprenez bien que chez Nietzsche (que votre serviteur a beaucoup fréquenté, de B à Y) ... eh bien, chez Nietzsche, la notion de volonté de puissance apparaît très peu. Par contre, c'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre, et pour cause ... La monstrueuse sœur de Nietzsche a compilé des notes inédites de Nietzsche à sa mort (or il y en a un paquet) pour servir la cause pré-nazie hyperboréenne-aryaniste* ; Elisabeth Förster-Nietzsche est allée jusqu'à offrir la canne de son frère à Hitler, tandis qu'on a offert ses œuvres complètes à Mussolini. Mais c'est Elisabeth et elle seule, qui a inventé un ouvrage nommé la Volonté de puissance en y appliquant des retouches antisémites ... Un ouvrage que Nietzsche avait certes annoncé de son vivant (dans la Généalogie de la morale), mais auquel il avait finalement renoncé (au profit de l'Antéchrist, le Cas Wagner, le Crépuscule des idoles et Ecce homo) lui qui saluait les qualités qu'il présumait aux juifs, autant qu'il osait critiquer ce qui lui semblait leurs défauts - comme à l'égard de chaque culture, notamment très acerbe à l'égard des Allemands. Ce que je veux dire, c'est que la notion de volonté de puissance est abusivement posthume. _____________________ * Hyperborée, c'est dans l'Antiquité le Nord de la Méditerranée ; les Aryens, ce sont des Moyen-Orientaux du Caucase, plus ou moins indo-européens ; il n'y a donc pas d'Hyperborée aryenne ni d'Aryanité hyperboréenne, puisque les peuples, leurs cultures, donc leurs traditions, évoluèrent aux échelles de temps anciens, entre siècles voire millénaires archaïques. Le nazisme, en plus d'être une politique nationaliste-socialiste (privilège aux naturalisés Allemands, collectivisation étatique des moyens de production) se double ainsi d'un racisme (suprémacisme pseudo-aryen, jusqu'à l'exterminationnisme juif).



Avant tout, cette édition chez Gallimard est un faux amélioré,

après avoir retiré l'influence pré-nazie de la soeur de Nietzsche.

Nodalement, Nietzsche a dit "j'ai trop peu foi dans les systèmes, pour croire en mon propre système". C'est dire que sa thèse - évoquée çà et là, notamment au §36 de Par-delà bien et mal - est pour Nietzsche déjà, sujette au scepticisme. On le lit : "en admettant que ...", ainsi qu'à travers l'usage du conditionnel jusqu'à la fin "l'univers ne serait que ..." :

En admettant que rien de réel ne soit « donné », si ce n’est notre monde des désirs et des passions, que nous n’atteignons d’autre « réalité » que celle de nos instincts — car penser n’est qu’un rapport de ces instincts entre eux, — n’est-il pas permis de se demander si ce qui est « donné » ne suffit pas pour rendre intelligible, par ce qui nous ressemble, l’univers nommé mécanique (ou « matériel ») ? Je ne veux pas dire par là qu’il faut entendre l’univers comme une illusion, une « apparence », une « représentation » (au sens de Berkeley ou de Schopenhauer), mais comme ayant une réalité de même ordre que celle de nos passions, comme une forme plus primitive du monde des passions, où tout ce qui, plus tard, dans le processus organique, sera séparé et différencié (et aussi, comme il va de soi, affaibli et efféminé —) est encore lié par une puissante unité, pareil à une façon de vie instinctive où l’ensemble des fonctions organiques, régulation automatique, assimilation, nutrition, sécrétion, circulation, — est systématiquement lié, tel une forme primaire de la vie. — En fin de compte, il est non seulement permis d’entreprendre cette tentative, la conscience de la méthode l’impose même. Ne pas admettre plusieurs sortes de causalité, tant que l’on n’aura pas poussé jusqu’à son extrême limite l’effort pour réussir avec une seule (— jusqu’à l’absurde, soit dit avec votre permission), c’est là une morale de la méthode à quoi l’on ne peut pas se soustraire aujourd’hui. C’est une conséquence « par définition », comme disent les mathématiciens. Il faut se demander enfin si nous reconnaissons la volonté comme agissante, si nous croyons à la causalité de la volonté. S’il en est ainsi — et au fond cette croyance est la croyance à la causalité même — nous devons essayer de considérer hypothétiquement la causalité de la volonté comme la seule. La « volonté » ne peut naturellement agir que sur la « volonté », et non sur la « matière » (sur les « nerfs » par exemple) ; bref, il faut risquer l’hypothèse que, partout où l’on reconnaît des « effets », c’est la volonté qui agit sur la volonté, et aussi que tout processus mécanique, en tant qu’il est animé d’une force agissante, n’est autre chose que la force de volonté, l’effet de la volonté. — En admettant enfin qu’il soit possible d’établir que notre vie instinctive tout entière n’est que le développement et la différenciation d’une seule forme fondamentale de la volonté — je veux dire, conformément à ma thèse, de la volonté de puissance, — en admettant qu’il soit possible de ramener toutes les fonctions organiques à cette volonté de puissance, d’y trouver aussi la solution du problème de la fécondation et de la nutrition — c’est un seul et même problème, — on aurait ainsi acquis le droit de désigner toute force agissante du nom de volonté de puissance. L’univers vu du dedans, l’univers défini et déterminé par son « caractère intelligible », ne serait pas autre chose que la « volonté de puissance ». —

Il ne pouvait pas en être autrement, de la part d'un philosophe tel que lui, Nietzsche, qui estima que le scepticisme était "le privilège des forts", c'est-à-dire de ceux suffisamment capables de douter de leurs pensées, sans automatiquement y croire, contrairement à la majorité des personnes qui ne se met franchement à douter qu'à la faveur de certaines circonstances, et de loin pas en profondeur.

En cela, Nietzsche n'a rien dit d'autre que ce que tout le monde dit communément : que généralement "les gens ne vont pas loin" - de sorte que certaines âmes plus ou moins romantiques puissent se croire autorisés à se prendre pour des exceptions souffreteuses et des poètes maudits, ce qu’abhorrait Nietzsche ...

Maintenant, il est vrai que l'intuition de quelque chose comme la notion de volonté de puissance, se laisse présumer dans tous les écrits de Nietzsche. Mais qu'est-ce, au juste ? ... Certainement pas une volonté, ni une puissance, tous courts. Car en effet, c'est un mouvement tendanciel - en allemand Wille zur Macht, "gré vers la faculté", "volonté vers la puissance", "accession aux possibilités".

Voilà pourquoi Nietzsche s'est reconnu un précurseur en Spinoza et son conatus (effort, persévérance dans l'existence). Si vous voulez, c'est un instinct de conservation, une autoconservation, un vouloir-vivre, mais Nietzsche trouvait ces trois notions problématiques. En effet, à l'observation la vie ne recherche pas que le se-conserver-vivant. Nietzsche estime qu'à être-vivant, tout déploie une force (latin vis, violence, vie) une force qui dépasse le se-conserver-vivant, et qui s'exprime dans une multitude de formes. Par exemple, le sacrifice de soi pour sa progéniture, ou pour le groupe - pas nécessairement mortel.

Pourquoi produisons-nous plus que ce qui nous est nécessaire ? Pourquoi produisons-nous parfois pour des choses qui nous dépassent ? Plus largement, pourquoi cherchons-nous à nous émanciper et nous épanouir, dans les pires douleurs et peines, comme dans les plus hauts plaisirs et bonheurs ? Pourquoi nous échinons-nous, précisément, à sur-vivre, c'est-à-dire déborder la vie-même ? Pourquoi ne nous en tenons-nous pas à être des machines fixes tournant en rond comme des charmes ? ...

C'est ainsi que Nietzsche présuppose la volonté de puissance, qui n'est pas la seule volonté personnellement décisive, et qui n'est pas la seule puissance socialement exercée. La volonté de puissance s'applique d'abord sur nous-mêmes en maîtrise de soi, en self-control, en compétences, en comportements, en démarches et initiatives diverses - consciemment comme inconsciemment ! ... Le plus grand artiste est grand d'avoir déployé sa volonté de puissance créativement.

Mais alors, pourquoi avoir dit cela - et bien d'autres choses du même acabit ?

Vivre, c’est essentiellement dépouiller, blesser, dominer ce qui est étranger et faible, l’opprimer, lui imposer durement sa propre forme, l’englober, et au moins, au mieux l’exploiter ...

Il faut bien comprendre que la citation a été tronquée : Nietzsche ajoute l'exclamation, comme quoi nous prenons tout ça négativement (moralement) sans bon sens. Par ailleurs, Nietzsche est quelqu'un d'extrêmement subtil et fin, qui fait appel à une psychologie des profondeurs. Les psychanalystes Freud, Adler et Jung, bon gré mal gré (surtout avec ingratitude, en le déniant et le névrosant) devront reconnaître leur dette envers Nietzsche, ou du moins le précédent nietzschéen.

Soit donc ce petit enfant, assis sur sa chaise haute, jetant sa cuillère à terre par curiosité. Sa recherche est de volonté de puissance, afin - comme on dit joliment - d'explorer les possibilités qu'il a en propre, dans son environnement. Nous sommes tous ce nourrisson encore toujours, et il n'y a ni bien ni mal. Néanmoins, ayant mûri, avec l'expérience sensorielle des satisfactions et des frustrations, etc. - notoirement ce que les scientifiques nomment le système de la récompense - les adultes ne se contentent plus de jeter des cuillères du haut de leurs chaises, quoique certains en soient restés à ce stade développemental ... mais les adultes comprennent que faire du bien peut servir tout le monde, à commencer par leurs propres possibilités à travers la maintenance des possibilités globales qui les dépassent.

La notion de but supérieur et de noblesse sont essentielles chez Nietzsche. Leur absence ruine le monde. Etc. Si bien que "par-delà la volonté de puissance", ça n'existe pas.

L'escompte d'une mise entre parenthèses de la volonté de puissance est aussi de volonté de puissance, puisqu'on escompte accéder à cette possibilité, aller à cette faculté. Mais reprenons plus tôt.

Nietzsche s'inspirait de la Volonté schopenhauerienne. On en entend des accents chez Aruna déjà, dans le fait de sortir de la représentation. C'était que pour Schopenhauer, le Tout, métaphysiquement, s'intuitionne comme Volonté, d'une volonté impersonnelle qui serait les volutes voulant la Volonté elle-même, absurdement, donc a fortiori le vouloir-vivre des vivants. Seulement j'ai dit que Nietzsche remarquait bien que ce n'est pas seulement le vouloir-vivre, qui intéresse les vivants. De plus, chez Schopenhauer, une des volutes de la Volonté est la ou les représentations des vivants. Le simple fait, d'ailleurs, de parler de Volonté en termes de volutes, de vivants, de vouloir-vivre, etc. est déjà une somme de représentations inhérentes à la représentation. Bon.

Eh bien chez Nietzsche, la ou les représentations sont aussi elles-mêmes des manifestations formelles de la volonté de puissance. Mais pour Nietzsche, Schopenhauer n'allait pas assez loin, parce que Schopenhauer soutenait malgré tout une forme d'objectivisme et de volontarisme métaphysique. Nietzsche en est arrivé au point de pouvoir sceptiquement douter de l'objectivité et de la connaissance métaphysique (volontarisme ou autre) au nom même de la volonté de puissance comme représentation puisque, comme représentation, elle est perspective. Or, perspective, elle sert avant tout l'interprétation du percepteur. C'est-à-dire que toute représentation est volonté de puissance, en tant qu'elle déploie des significations et des valeurs perspectives propres au percepteur.

Ces propriétés sont interprétatives et évaluatives, de sorte que l'interprétation et l'évaluation sont en elles-mêmes la volonté de puissance. Une nuance qui était absente chez Schopenhauer, où la Volonté ni la représentation n'interprètent ni n'évaluent incessamment, du moins pour le connaisseur : il y a prétention, donc, à une connaissance objective, absente de chez Nietzsche, où toute connaissance est perspective. Le fait même de soutenir, avec Nietzsche, que toute connaissance est perspective, est une volonté de puissance de la perspective cherchant à se targuer de connaître ce qui serait le plus ultime/limite, en termes de connaissance méta-perspective. C'est une prétention qui de toutes façons n'enlève ni n'ajoute rien à chaque perspective comme telle (mais Nietzsche n'était pas un relativiste : chaque perspective, comme perspective, vaut absolument dans sa perspective). La volonté de puissance elle-même, est une connaissance ultime/limite.

C'était là que Schopenhauer prétendait pouvoir donner un coup d'arrêt à la Volonté, en tant qu'elle serait absurde. Dans l'objectivisme et le volontarisme métaphysique de Schopenhauer, cela reste factuel. Mais Nietzsche remarquait néanmoins le hic logique : si tout est Volonté, ce ne peut être jamais que de la Volonté, qui représentationnellement cherche à s'arrêter ou s'extraire d'elle-même. Ainsi, l'escompte d'une mise entre parenthèses de la volonté de puissance est aussi de volonté de puissance, puisqu'on escompte accéder à cette possibilité, aller à cette faculté (arrêt, extraction).

C'est ainsi que dans le suicide, ou toute autre philosophie voire spiritualité tendant à s'extirper des choses, Nietzsche peut conclure au nihilisme, qui n'est pas l'absence de volonté, mais la volonté de néant - la volonté de puissance tendant à accéder à la possibilité de sa néantisation. Ce qui est morbide, dans les termes nietzschéens. La démarche peut être impressionnante (Nietzsche nomme cela l'idéal ascétique, et remarque bien que dans l'Histoire nombreux furent les êtres à s'incliner devant de tels ascètes - moines, prêtres, ermites ou autres - c'est-à-dire que cet idéal fait bel et bien preuve de volonté de puissance) ... même si la démarche impressionne, elle n'en reste pas moins dégénérative.

Or, toute personne n'acceptant pas pleinement ce qui est, dans son devenir, tout en renonçant à s'affirmer elle-même dans son être en devenir, relève pour Nietzsche d'une telle morbidité-dégénération.

Prenons un cas concret, concernant le fait d'avoir subi un traumatisme. Nietzsche disait "est guéri qui a oublié", dans la mesure où la notion d'oubli implique chez lui la guérison, même des cas les plus traumatiques. Car quelqu'un de traumatisé ayant refoulé/"oublié" son traumatisme, est quelqu'un qui a composé et qui compose son existence désormais à la faveur de sa recomposition post-traumatique, serait-elle singulière voire impulsive et maltraitante jusqu'au traumatisme à son tour.

Ainsi, une enfant séquestrée par sa mère, déniant avoir été séquestrée dans sa construction personnelle, et devenant elle-même méchamment autoritaire avec ses enfants et plus généralement son petit monde, par-delà bien et mal, est guérie. Il n'y a qu'un moralisme psychiatrisant débordant de pitié, pour dire "oh non, elle n'est pas guérie mais elle ne le sait pas, elle a refoulé, voyez comment ses maltraitances actuelles s'expliquent par le refoulement de sa maltraitance passée, la pauvre, il faut l'en guérir par ingérence médico-psychologique". En fait, une telle démarche est effectivement ingérente, fondée sur une morale humanitaire se saisissant d'un pseudo-objectivisme psychiatrique comme instrument, pour opérer : c'est (petit-)bourgeois ! ... Or, dans certains contextes socioculturels, il se peut que ce qui est interprété comme une maltraitance-là, soit nécessaire.

En tant de guerre, une mère pourrait très bien régulièrement "séquestrer" ses enfants pour les protéger : le résultat traumatique serait le même - et le moralisme psychiatrisant de pitié, s'en saisissant dans son pseudo-objectivisme instrumental, de dire que c'est en fait un immense amour dans un traumatisme de guerre ... Le certificat de justification traumatique est décerné non au nom d'une mauvaise mère, mais d'un mauvais milieu. Quand bien même ! tel petit enfant, avec ses petits moyens de compréhension, aura subi sa mère anxieuse et énervée jusqu'à l'autoritarisme de lui dire de la boucler, parce que s'il continue de geindre ils y passeront tous. Dans les deux cas de cette mère pendant la guerre, et de cette mère réellement séquestrante ce qui s'appelle séquestrer, l'enfant ne pourrait rien voir d'autre que de la bienveillance, de la part de celle qui le soigne néanmoins, et dont l'enfermement est supposé en être une forme (de soin).

Que cela crée des profils psychologiques singulièrement tordus ("oui mais ce n'est pas de leur faute", geint le moralisme psychiatrisant de pitié) ... que cela crée des profils psychologiques singulièrement tordus, ces profils ne sont en fait interprétés pour tordus qu'au nom d'une normalité douillette. Car au contraire, dans les contextes d'affrontements intra-familiaux et sociaux ainsi que sociopolitiques et internationaux que je viens de décrire, les enfants se sont développés logiquement. Ce qui pour le commun tranquillisé des mortels est tordu, est en fait chez eux une rudesse puissante dans l'autodéfense instinctive nécessaire : ils sont sains ! ... Ce n'est que leur transposition dans les milieux mous des quotidiens sécuritaires, qui les fait passer pour inadéquats ! ...

Concrètement, j'ai rencontré un jour un petit Tchétchène ayant fait sa scolarité en Pologne, finalement collégien en France. Petit enfant, c'était la guerre ; enfant, il a fait des exercices militaires normaux dans la scolarité polonaise ; adolescent, en France, il passait pour méchant. Mais c'est qu'il pouvait bien se foutre de tous les empressements apitoyés, prétendument aimants, attentionnés et bien-intentionnés autour de lui ! l'enfer est pavé de bonnes intentions.

De fait, c'était un roublard ingénieux, qui faisait tourner ce petit monde en bourrique. Il faut en avoir dans la caboche, pour emmerder tout le monde comme il l'emmerdait ! En France du moins ! Personnellement, il avait mon estime, bien que tragiquement il fut dans l'inadéquation socioculturelle. Or ce qu'autrui, Français en l'occurrence, interprétait pour un manque d'amour dans sa jeunesse ... lui, il savait que c'était des formes d'amour spécifiques. Dans le contexte où on a connu la guerre, aimer, ce n'est pas (s')attendrir. Mais aimer, c'est (s')endurcir, voilà tout.

Question de perspective.

C'est ainsi que, comme on voit, Nietzsche n'est pas le fou qu'on veut le saloper parfois, quand on évoque sa fin de vie démentielle, éffondrée et rabougrie - en vérité probablement sujette à une tumeur cancéreuse, voilà tout.

