« Ces Femmes qui ont réveillé La France » Jean-Louis Debré en Scène à La Gaîté Montparnasse

Sur la scène de la Gaité Montparnasse, le décor (Olivier Prost) pourrait être celui de l'antichambre d'un homme politique. Côté jardin un piano. Côté cour un bureau sur lequel trônent des bustes de Marianne. Au centre, une immense glace sur laquelle seront projetées des images d'archives au cours de cet étonnant récital que Jean-Louis Debré et Valérie Bochenek vont nous livrer .

CES FEMMES QUI ONT REVEILLE LA FRANCE DR.

Jean-Louis Debré a plus d'une corde à son arc. Président du Conseil Constitutionnel, magistrat, ancien Ministre de l'Intérieur, il a écrit de nombreux ouvrages historiques, plusieurs romans policiers '' Quand les brochets font courir les carpes '', '' Meurtre à l'Assemblée '', '' La rumeur'', auteur d'un '' Dictionnaire amoureux de la République '', le voilà, à 76 ans, qui monte sur les planches pour la première fois.

Avec sa compagne Valérie Bochenek, comédienne et écrivaine, c'est leur livre écrit en 2012 à quatre mains " Ces Femmes qui ont réveillé la France '' qu'ils ont adapté et qui a été mis en scène par Olivier Macé.

Jean-Louis Debré fait son entrée sur le plateau, empoigne avec fermeté un des bustes de Marianne et fait un éloge dithyrambique sur cette figure allégorique couverte d'un bonnet phrygien remontant à La Révolution française ou d'une couronne de lauriers et qui, au fil du temps, a pris même le visage contemporain d'actrices ou autre artiste.

L'homme d'État qui sommeille toujours en lui, respectueux des lois républicaines et de la vie démocratique, a souhaité mettre à l’honneur Marianne, emblème de la République, de la citoyenneté et des libertés publiques. « Liberté, Égalité, Fraternité ».

CES FEMMES QUI ONT REVEILLE LA FRANCE © Theothea.com

Et cette Marianne, contraction des prénoms Marie et Anne fort répandus au 18ème siècle, va personnifier le peuple. Quel beau symbole pour introduire les portraits de femmes précurseurs d'une avancée dans les mentalités machistes de la société, des pionnières qui ont parfois payé de leur vie comme Olympe de Gouges, femme de lettres auteure notamment de la Déclaration des droits de la femme, dont les principaux chevaux de bataille furent le combat pour la reconnaissance des enfants illégitimes ou encore le droit au divorce et à l’union libre. Elle fut guillotinée le 3 novembre 1793 sur ordre de Robespierre.

Jean-Louis Debré et sa complice se font les porte-voix d'une bonne vingtaine de féministes avant l'heure qui ont secoué le patriarcat et l'autoritarisme, ont soulevé les barrières qui leur fermaient les portes de la culture, de la médecine, du droit. Le 17 août 1861, Julie-Victoire Daubié, âgée de 37 ans, est la première femme en France à obtenir le baccalauréat qui n'était pas accessible à la gent féminine et a ouvert la voie à l'entrée des femmes dans l'enseignement supérieur au grand dam des hommes, Madeleine Brès, née le 26 novembre 1842 sera la première à obtenir le diplôme de docteur en médecine, Jeanne Chauvin sera le première avocate en 1901.

CES FEMMES QUI ONT REVEILLE LA FRANCE © Theothea.com

Ces femmes-là ont bousculé les conservatismes sclérosants. Elles ont surtout osé pour conquérir indépendance, liberté et égalité et ont souvent choqué les détenteurs du pouvoir.

La duchesse d'Uzès sera la première femme à avoir obtenu le permis de conduire au volant de sa Delahaye bicylindre flambant neuve à la suite d’un parcours réalisé à la moyenne de 20 km/h. Et le narrateur Jean-Louis Debré d'ajouter, narquois, qu'elle fut la première à avoir eu un retrait de permis pour excès de vitesse à 15 Km/h au lieu des 12 km/h autorisés en ville.

Anne Hubertine Auclert, née le 10 avril 1848 est une journaliste, écrivaine et militante féministe française qui s'est battue en faveur de l’éligibilité des femmes et de leur droit de vote. Celui-ci ne sera accordé en définitive qu'en 1944.

Bien d'autres encore plutôt méconnues comme Elisa Lemonnier - Marguerite Boucicaut - Marguerite Dilhan - Marguerite Durand - Nafissa Sid Cara, première femme musulmane membre d'un gouvernement...

CES FEMMES QUI ONT REVEILLE LA FRANCE © Theothea.com

Et celles dont on connaît mieux le parcours comme Louise Michel, institutrice et combattante de la Commune de Paris, figure emblématique de la lutte pour une éducation des filles qui ne les mène plus à l'aliénation intellectuelle, sociale et économique, Marie Curie, premier prix Nobel décerné à une femme, George Sand engagée en politique et se façonnant un look masculin pour mieux s'imposer, Colette élue à l'Académie Goncourt en 1945, Marguerite Yourcenar, première femme élue à l'Académie française, Simone Veil et sa loi sur l'IVG votée le 20 décembre 1974 après de très houleux débats, Edith Cresson unique femme à ce jour nommée Premier ministre en 1991...

Toutes ont mené d'âpres combats par leurs actes, leurs paroles ou leurs écrits.

On assiste à une master class aux phrases bien ciselées narrées sur un ton enjoué, drôle, pas du tout professoral. Jean-Louis Debré, amateur de bons mots, colore ces évocations d'anecdotes savoureuses et de saillies humoristiques se permettant quelques pastiches espiègles qu'il ne peut s'empêcher de faire, ceux de Chirac, Valery Giscard d'Estaing ou quelque sénateur vieillot et tremblotant.

CES FEMMES QUI ONT REVEILLE LA FRANCE © Theothea.com

Valérie Bochenek, poétique, vibre au diapason de ces icônes apportant au texte une gestuelle très liée à sa formation de mime et lui donnant ainsi chair et chaleur.

Chaque portrait est entrecoupé d'une respiration musicale de musiciennes telles Marguerite Monnot, Lili Boulanger... qu'une pianiste (Valérie Rogozinski) égrène, accompagnant superbement le duo de comédiens dans la mise en scène élégante et dynamique d'Olivier Macé pour cet émouvant hommage aux émancipatrices qui ont embrasé leur époque.

photo 1 DR.

photos 2 à 6 © Theothea.com





CES FEMMES QUI ONT REVEILLE LA FRANCE - ***. Cat's / Theothea.com - de Jean-Louis DEBRE & Valérie BOCHENEK - mise en scène Olivier MACE - avec Jean-Louis DEBRE & Valérie BOCHENEK accompagnés de Valérie ROGOZINSKY au piano - Théâtre de La Gaîté Montparnasse