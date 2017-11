Ces Navajos qui ont mis en échec le Chiffre japonais

Article béni oui-oui, où on reconnait tous les stigmates de la propagande anti-Trump.

Trump est en guerre contre une opposition qui veut sa peau et ne rate jamais une occasion de la flinguer...

Pocahontas peut a juste raison être considérée comme l’oncle Tom de la race indienne, et la honte de sa tribu. C’est un aspect des choses qui n’a jamais échappé aux indiens d’Amérique....

Et, en l’occurence cette sénatrice s’est illustrée en usurpant une ascendance qui n’était pas la sienne pour bénéficier du programme universitaire réservé aux minorités.

Quant à Disney, il s’est fait écharpé aux states pour son programme LGBT insinué dans ses productions réservées aux enfants : Vous savez ces petits animaux que l’on dresse dans vos écoles publiques de la Rééducation Nationale.