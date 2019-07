« Chance ! » Succès récurrent couronné Molière Musical au La Bruyère

Molière 2019 du Spectacle musical attribué à .... '' Chance ! ''. Aux Folies Bergère, en ce 13 mai, c'est la consécration d'une comédie créée en 2002 au Théâtre Déjazet puis au Trianon, reprise en version acoustique piano et guitare au théâtre du Lucernaire de décembre 2002 à février 2004, puis au théâtre Le Méry. Elle s'est jouée en 2009 au Palais des Glaces, est partie en tournée et la voilà, triomphante, aujourd'hui, à l'affiche du Théâtre La Bruyère depuis le 15 mai.

CHANCE ! © LOT

A l'origine de cette fantaisie complètement déjantée, un homme-orchestre à qui on doit le livret, la musique et la mise en scène, Hervé Devolder, auréolé de nombreux succès, comme '' les Fiancés de Loches '' (Molière 2016 du Théâtre musical) ou la pièce '' le cas Martin Piche ''. Pianiste adorant la variété française, le music-hall, le jazz, également comédien, il est sur tous les fronts et s'est produit récemment en qualité de chanteur interprète au Petit Montparnasse dans un spectacle rafraîchissant et plein de peps dont il est aussi le metteur en scène : '' la Grande Petite Mireille '' qu'il reprend actuellement au festival Off d'Avignon.

Revenons à '' Chance ! ''. Intégralement chanté, ce vaudeville parodique qui se déroule dans un curieux cabinet d'avocats où les employés, y compris le patron, préfèrent nettement ''buller'' plutôt que de vaquer sérieusement aux affaires pénales et, comble du burlesque, jouer tous les lundis au Loto, peut de prime abord surprendre et dérouter surtout quand cette extravagante équipe tire un ticket gagnant de...surréaliste !... 99 millions d'euros ! Alors tout part en vrille. Mais la sauce prend, on est scotché par cette troupe prodigieuse accompagnée par un trio de musiciens en live placés sur le côté de la scène (piano-guitare-contrebasse).

CHANCE ! © LOT

Ils sont six sur scène à jouer en alternance. Depuis 17 ans, plusieurs artistes importants de la scène musicale française ont participé à l'aventure. Citons en quelques uns, tels Léovanie Raud (Sister Act - La Belle et la Bête), Fabian Richard (Comédiens - Cabaret), Franck Vincent (Un Violon sur le toit), Jérôme Pradon (L'Opéra de Sarah - Mamma Mia !), Hervé Lewandowski (Oliver Twist), Stéphane Métro (Le Bal des Vampires), Yoni Amar (La Belle et la Bête), Laurent Bàn (Zorro ; Priscilla, folle du désert) et d'autres.

Ils sont six à déblatérer en chansons, individuellemment ou en choeur, sur le monde du travail, à le ridiculiser joyeusement, un peu à la manière de Michel Legrand, d'ailleurs les clins d'oeil malicieux aux Comédies musicales telles '' Les parapluies de Cherbourg '' sont savoureux.

CHANCE ! © LOT

Le boss, Maître Henri Duverger, aussi peu scrupuleux que ses acolytes, est malgré tout un magnifique baryton lyrique. En juin 2019, c'est Arnaud Léonard, comédien belge, formé au Conservatoire royal de Bruxelles, qui lui prête sa voix puissante, grave, sensuelle. Son morceau de rap complètement déjanté est merveilleusement hilarant.

A ses côtés, pour le seconder dans l'absurde, deux secrétaires, l'une BCBG, secrètement amoureuse du patron est, ce soir-là, Rachel Pignot (Roméo et Juliette - le Prince et le Pauvre - Sister Act) dont la déclaration d'amour azimutée, mêlée d'une danse sexuelle est un morceau d'anthologie. L'autre, Kate, bilingue, excentrique, survoltée et jazzeuse est interprétée par Carole Deffit (Fame - 31).

CHANCE ! © Theothea.com

Viendra s'interposer une jeune stagiaire inhibée, Nina - Julie Costanza - qui se laissera happer par l'ambiance virevoltante et festive et sera attirée par Étienne, un avocat timoré qui répète sa plaidoirie la nuit mais aussi ténor passionné par le musette et...la Tour Eiffel. Ce dernier est délicieusement incarné par Jean-Baptiste Darosey (Oliver Twist - Un Violon sur le toit). Cette formation soudée dans la loufoquerie est rejointe de temps à autre par Fred - David Jean - le coursier super sexy et rocker.

Tous les styles y passent en fonction des humeurs et des personnalités des protagonistes : opérette, samba, rap, ballade, rock jusqu'à un tango mémorable avec un aspirateur ! Une énergie collective circule et cela se ressent. C’est tonique, jubilatoire, pétillant comme un excellent champagne.

CHANCE ! © LOT

'' Chance ! '' se révèle être un divertissement qui est là pour donner la pêche et apporter de la bonne humeur. « On passe une soirée à rêver un monde meilleur et si la troupe peut influencer le Monde à tendre vers cet objectif, alors elle n'a pas perdu son temps » Hervé Devolder.



photos 1 à 3 & 5 © LOT

photos 4, 6 & 7 © Theothea.com



CHANCE ! - **** Cat'S / Theothea.com - de & mise en scène Hervé Devolder - avec en alternance Cathy ARONDEL ou Carole DEFFIT ou Milena MARINELLI, Julie COSTANZA ou Julie WINGENS, Rachel PIGNOT ou Léovanie RAUD, Grégory JUPPIN ou Hervé LEWANDOWSKI ou Jean-Baptiste DAROSEY, David JEAN ou Grégory BENCHENAFI & Arnaud LÉONARD ou Franck VINCENT / piano : Thierry Boulanger, Hervé Devolder, Daniel Glet ou Simon Legendre — contrebasse : Benoît Dunoyer de Segonzac ou Fred Liebert — guitare : Jean-Pierre Beuchard - Théâtre La Bruyère





CHANCE ! © Theothea.com

CHANCE ! © Theothea.com