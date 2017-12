Charlie Chaplin, l’art de la sensibilité

Super !



C’est vrai que sans GogochonoVox on aurait pas trouvé de biographie Chaplin sur InterBEnet !





« Si on supprimait les 15% de quartiers pourris coloniaux qu’il y a en Boobaland, avec des établissements dans lesquels il y a 98 nationalités et où on n’arrive pas à faire cours, et bien nous serions classés numéro 1 dans Pisa. »



Luc Ferry