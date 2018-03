Chefs d’oeuvre du 7ème art - La femme d’à coté

Ils se sont connus il y a longtemps. Se sont aimés, passionnément. Se sont finalement quittés. Mariés chacun dans leur coin.

Ils… Bernard et Mathilde.

Quand un couple s’en vient habiter dans la maison d’en face de la maison de l’autre couple. Entre voisins on s’invite. Bernard retrouve Mathilde et Mathilde Bernard. Et tel un brasier ardent la passion renait. Folle. Enchainante. Fiévreuse. A en perdre la raison.

Depuis la fenêtre il l’observe, depuis la sienne elle l’espionne. Rendez-vous secrets dans une chambre d’hôtel, surtout faire attention, nous sommes dans la banlieue bourgeoise de Grenoble et tout se sait, tout peut se savoir.

A leurs cotés leurs conjoints assistent, pas dupes, aimants, profondément aimants, à la renaissance de la passion destructrice. Ils restent là, impuissants, et assistent au naufrage, au double naufrage, celui de l’être aimé et celui de leur couple.

Propriétaire d un tennis huppé, Madame Jouve, cinquième personnage du drame qui se noue, observe et comprend. Autrefois elle eut elle aussi une passing amoureuse dévastatrice et sauta par la fenêtre ouverte. Depuis, elle marche avec une béquille. Handicapée de l amour, elle aussi.

Entre eux des scènes, elle s’évanouit dans un parking de supermarché, les sentiments trop forts la font littéralement s’évanouir. La manière dont Gérard Depardieu prononce ce prénom, Mathilde, rien que cela elle frissonne, elle lui demande, appelle-moi ainsi comme cela, et quand il le fait elle perd la tête.

Cette passion ravageuse s’en va aller, les premières minutes de ce film construit en flashback nous l’indiquent, jusqu’au meurtre des amants, jusqu’à leur mort, un double suicide, cet amour à mort y conduit, la passion emporte tout sur son passage, couples, convenances, raison, équilibre, tout implose ou explose, la vie devient proprement invivable pour ces deux amants maudits.

Romantisme effréné que celui de cet avant dernier film du regretté François Truffaut, révélation de Fanny Ardant dans son premier premier grand rôle ou elle est sublime, Fanny qui fut la dernière compagne du cinéaste et l’interprète de ses deux derniers chefs d’œuvre. Elle incarne la figure de la femme passionnée, elle, La femme d’à coté, aux cotés d’un Depardieu qui sortait du Dernier métro et retrouve pour la 2e et dernière fois ce metteur en scène ayant réussi comme personne à nous faire partager la part féminine de notre plus grand interprète français.

Ce couple Ardant-Depardieu, Fanny-Gérard, Mathilde-Bernard, couple mythique, film mythique, drame tragique, un des plus grands films jamais réalisés sur la passion amoureuse. La déraisonnable et fascinante passion amoureuse. Celle que vécut tant de fois cet homme qui aimait TANT les femmes …