Chefs d’oeuvre du 7ème art - There will be blood

film exceptionnel !

Ce qui est important c est de bien comprendre le caractère de Daniel Plainview.

Car c est tout le caractère et toute sa psychologie remarquablement interprété par Daniel Daylewis. qui permettra de développer ce chemin.

c est l un des films qui ma le plus marqué .qui permet montre et « justifie » des actes extrêmes de Daniel voyant le mensonge la traitrise , la mesquinerie . le vol , l incapacité des gens de ce monde .

On pourrait se demander alors ce qui est juste et ce qui est injuste ; ce qui est extrême et ce qui est normal .

Vraiment un très grand film .