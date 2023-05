« Chions Autrement », un livre pédagogique et écologique

Ce livre sera disponible courant Septembre 2023 et sera imprimé en papier recyclé... Si vous souhaitez soutenir ce projet littéraire, cliquez ici : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/chions-autrement-un-livre-pedagogique-et-ecologique-qui-renversera-vos-prejuges

Ce livre illustré révolutionnera une partie de votre quotidien. Il n’a pas l’orgueil de vous dictez votre conduite mais plutôt l’intention de vous sensibiliser sur un sujet resté trop longtemps tabou. Le fait que ce sujet demeure encore aujourd’hui sur la liste des non-dits dans nos sociétés modernes, ne facilite pas la tâche.

L'ouvrage "Chions Autrement" a pour vocation de remettre en question des pratiques ancrées dans nos mœurs à propos d’une partie de notre quotidien indispensable à notre survie. Autrement dit, je vais vous parler d’un domaine qui échappe à votre entendement puisque nos sociétés vous ont conditionné à ne pas aborder ce genre de thématique s jugée arbitrairement sale, crade et dénuée d’intérêt. Pourtant, faire ses besoins dans la dignité et dans le respect de sa santé devrait être un Droit inné, c’est-à-dire un droit qu’on possède dès la naissance. Quant à la gestion écologique de ce que notre corps rejette physiologiquement parlant devrait être un devoir essentiel au nom de l’environnement et de toute la biodiversité que renferme notre belle planète.

R ésumé du livre

écrit par Clémence Cabrol et illustré par Maga Martirosyan

Comment étaient configurées les toilettes de nos ancêtres ?

Les lieux pour faire ses besoins sont-ils les mêmes partout dans le monde ?

Quelles sont les positions les plus adéquates pour déféquer et celles qui mettent en danger notre santé ?

Quels sont les moyens les plus appropriés pour se nettoyer le derrière ?

Comment faire en sorte que vos crottes hebdomadaires puissent attester que vous êtes en bonne santé ?

Savez-vous que vos déjections peuvent devenir les ressources de votre jardin ou des plantes de votre résidence ? A plus grande échelle, je présenterai quelques pistes prometteuses pour que les autorités publiques et privées de métamorphoser les boues humaines en ressources viables.

Dans quels buts ?

Ce livre a pour enjeux de pointer du doigt des routines délétères et usantes pour le corps afin d’exposer d’autres alternatives qui s’avèrent nettement plus respectueuses de votre hygiène, santé et confort. En effet, il remet en cause certaines croyances enracinées depuis le plus jeune âge afin de déconstruire des mauvaises habitudes qui nuisent non seulement aux autres (l’environnement) mais également à vous même (santé publique et hygiène corporelle).

Description des deux personnages principaux :

Il s’agit de deux bonhommes crottes : d’une part le professeur Poo et d’autre part Moon, un étudiant.

Le Professeur Poo :

Le bonhomme crotte sexagénaire chic

qui va vous transmettre sa science

C’est un homme élégant et boute-en-train d’une soixantaine d’année. Ce pédagogue, plutôt élégant, est un bon vivant, d’un tempérament joviale. Il explique à travers des schémas simples et amusants des anecdotes historiques, des coutumes ethnologiques, des savoirs accessibles en biologie et en anatomie, des conseils en alimentation mais aussi des notions écologiques essentielles à l’ère du réchauffement climatique.

Moon :

Le bonhomme crotte avec un physique avantageux

qui va détendre l’atmosphère du haut de ses plaisanteries.

Il s’agit d’un jeune étudiant athlétique et un peu farceur. Il aime bien plaisanter, n’aime pas se prendre au sérieux. Il adopte une allure décontractée, décomplexée.

Ainsi, ces deux bonhommes crotte, dessinés par Maga Martirosyan, illustreront les textes de cet ouvrage soit de manière éducative soit de manière burlesque ou bien les deux en même temps.

Comment est née l’idée de ce livre ?