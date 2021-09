Cinéma : à propos de « Kaamelott, premier volet »

Le succulent Alexandre Astier (scénariste et protagoniste de la série Kaamelott en six saisons inachevées, ou de l'animé cinématographique Astérix et Obélix, le domaine des dieux, par exemples) a produit en 2019 l'un des films achevant la série Kaamelott – à savoir Kaamelott, premier volet. Annoncé dès la fin des six saisons inachevées, on peut dire que c'est une promesse tenue, qui est enfin sortie au cinéma le mois dernier, après un an de latence covidiste. Il fait carton-plein, et c'est heureux, malgré les bâtons dans les roues politico-sanitaires qu'on lui a collés, même voire surtout cet été (comme à tous les Français, au reste). Critique.



Source de l'image

Un film tiré d'une série



On ne peut pas juger un film tiré d'une série comme on juge une série, d'autant plus que généralement ce film, n'est pas produit par l'auteur de la série, ni joué par ses acteurs. Néanmoins, Kaamelott, premier volet (KPV dans la suite) est largement produit par l'auteur de la série, avec les acteurs de la série (exactement comme l'excellente série Firefly, avec Serenity : l'ultime rébellion, série qui ne dura hélas qu'une seule saison – passons). Il y a donc une continuité sérieuse, qui doit négocier le cap du petit écran au grand écran. Or, ce cap a été bien négocié pour trois raisons :



Primo, cadragement parlant, on observe des plans plus larges que dans la série ; et pour cause : on se retrouverait sinon en salle, avec le pif des acteurs dans la gueule. Non, là, les plans sont élargis, avec une sélection de paysages qui tiennent la route, quoiqu'ils ne cassent pas trois pattes à un canard. Mais ce n'est pas du tout un problème en vérité : la série ne proposait pas de grands visuels non plus côté paysages, sauf peut-être après la quatrième saison, sans plus. Et puis, on nous offre du château de Camelote en veux-tu en voilà, avec ou sans siège, certes en incrustation de synthèse à peine ratée. Là non plus ce n'est pas un problème, qui rejoint la question des costumes.



Secundo, costumièrement parlant, les reconstitutionnistes de l'époque vont chialer, mais c'était déjà le cas dans la série. On est sur une vision intemporelle du Moyen-Âge, comme période unie, avec les chevaliers en armures complètes comme vers et après l'an mil. Cela dit, dans le film, ça se calme avec ça, et l'esthétique est à vrai dire plus punk, plus proche de la série Vikings dans un sens (série qui elle aussi donne dans l'intemporel médiéval, mâtiné de hipster) … Sauf que Vikings avait été vendue pour historique, pas Kaamelott. Donc dans KPV, ça passe très bien, c'est raccord, c'est cohérent, d'autant plus que visuellement ça ne choque pas par rapport à la série. Pour en revenir au château de Camelote à la synthèse à peine ratée, du coup (sans parler des tuniques des Burgondes et des Saxons parfaitement guignolesques), on se retrouve avec un bon ratage (qui participe de l'humour). De manière générale, la série elle-même ménageait ses effets magiques et autres : on ne voit pas pourquoi le film ferait autrement. Franchement, ce serait se faire du mal : on aurait reproché au film de perdre la série.



Tertio, violemment parlant, un choix clair et net a été fait dès la première scène, d'assumer aussitôt une forme de violence dans la légèreté, violence qui met tout de suite dans l'ambiance d'époque, mais violence qui est suffisamment saupoudrée pour ne pas nuire à la légèreté d'ensemble, encore qu'elle soit assez directe pour secouer le spectateur, rapport à la série. Bizarrement ça fait cinéma, du coup (faut croire que je vois beaucoup de films violents au cinéma, mais je ne pense pas plus que la moyenne, surtout depuis 2020…). Bon, cette violence a tendance à se perdre un peu au cours du film, preuve que l'essentiel n'était pas là mais de rester dans le côté guilleret de la série (tout comme Robin des bois, prince des voleurs), m'enfin il y a un côté sombre qui irrigue l'ensemble – depuis la saison 4 – et qui cherche à saisir la tragicomédie de l'existence. De là à faire d'Astier un Shakespeare français, il y a un Rubicon que la prétérition franchit quant à elle – un Shakespeare audiardesque, mais contemporain. Bref, un Astier… Non mais, l'existence de Shakespeare n'est pas prouvée ; celle d'Astier, si. Je veux dire : en dehors du complotisme anti-Astier…







Pourquoi Astier est succulent



Astier est succulent, parce que, avec Kaamelott, il donne à voir un état d'esprit qui fait chier le monde en s'y faisant chier, et qui transparaît également dans ses autres productions (au hasard : théâtrales « conférencières »). C'est-à-dire qu'il fait chier le monde et s'y fait chier, parce qu'il est insituable dans la démarche, à la fois sérieux et humoristique, violent et léger, tragique et comique, etc. En somme, l'esprit d'Astier est à l'image de son roi Arthur, qui pour être le pivot des événements tient à rester insituable – du moins subtilement, et très franchement à partir de la saison 4. Pour le dire avec un French theoricist, si je puis me permettre (Gilles Deleuze) « l'esprit arthurien d'Astier » est sur une ligne de fuite. Et tout le monde le désire ! même Lancelot n'a plus de raison d'être sans lui, n'est-ce pas ? (Ce disant, je réalise qu'à part Lancelot et « les méchants » de l'affaire, tous les personnages présentent des formes de lignes de fuite, dans leurs genres.)



En fait, « l'esprit arthurien d'Astier » est un esprit d'enfance, tout naturel et sain, qui s'affronte aux responsabilités, d'une part, et au désir que l'on a de lui, d'autre part, mais qui ne parvient pas à se faire à ce désir, tout comme vis-à-vis de sa mère dans la série. Sa mère le désire, et le désire responsable, mais hélas quand c'est une mère qui désire et fonde ainsi tout en jugeant sévèrement, la prise de responsabilité est idéellement associée à une régression infantile, régression elle-même dépourvue de bon esprit d'enfance (libre) car emprisonné dans l'amour. Aussi Arthur tombe-t-il logiquement sur des Méléagant, des manipulateurs affectifs.



Eh oui, en effet, l'amour peut être une prison, surtout quand il est sauvagement maternel, et c'est bien pour cela que Lancelot est l'ombre d'Arthur dans l'univers d'Astier : Lancelot est celui que l'amour délivre ! et qui ne peut que prendre Arthur pour un dégénéré, sous cet angle. Aussi méchant cela soit, c'est « la vérité de Lancelot face à Arthur », bien qu'il se comporte comme un fieffé fielleux en l'occurrence. Et, ce disant, on n'a pas du tout révélé le film – soit dit en passant.



« L'esprit arthurien d'Astier », c'est l'esprit d'un prisonnier libre, qui ne parvient pas à quitter mentalement sa prison, et qui sans cesse court et s'échappe tel une ligne de fuite (tout comme ses personnages bénéfiques). Pas étonnant alors, qu'on le retrouve chez un esclavagiste, dans sa folie. Car c'est un genre de folie ; une névrose narcissique : ainsi est-il névrosé au milieu des siens dans la série, et cherche à s'en sortir. Face à une telle situation d'enfermement-transporté-avec-soi, d'enfermement-même-dans-la-liberté, d'enfermement-inexorable car animique, il n'est pas étonnant que les autres soient mis en scène pour des guignes, et que le personnage principal soit le seul qui ait réellement un enjeu (enjeu hamlettien) à résoudre (c'est-à-dire œdipien, aussi …). Il veut se suicider pour cela, et c'est pour cela qu'il se renferme au propre comme au figuré, chez des esclavagistes et dans ses bougonneries. A la limite, le Graal, c'est lui ... Heureusement que Guenièvre est là pour chercher à l'en déloger en le taquinant, Guenièvre qui est logiquement un enjeu pour Lancelot, et Lancelot qui perd tout à s'occuper d'elle comme on découvre qu'il s'occupe d'elle au début du film …



Ainsi Astier, c'est pas le monomythe, mais c'est quand même mono-maniaque dans « l'esprit arthurien ». Pas étonnant, qu'on ait droit à une nouvelle histoire amoureuse passée, redondante avec la romaine de la saison 6, mais mignonne, et finissant par ... où il n'y a qu'à partir de là, qu'Arthur comprend la morbidité de son combat contre tout le monde et personne.



Maniaco-dépressif du coup, et ça fait de son œuvre une œuvre radicalement française à plus d'un titre (1, 2, 3). C'est dire dans cette veine que le personnage de Lancelot, c'est l'anti-France … et qu'Astier est succulent, parce qu'il est un fleuron de la culture française contemporaine. Pour le meilleur et pour le pire ! ... Ce qui dit enfin, dans la veine toujours, que la France mène des combats contre tout le monde et contre personne, entre Don Quichotte, Madame Bovary et Ilya Illitch Oblomov.





Quant au scénario en lui-même



Votre serviteur ne s'est pas ennuyé du tout, le rythme a été très bien géré, ce qui aurait pu être une difficulté depuis le format série, et encore que les dernières saisons présentaient des formats plus conséquents. Astier se sera fait la main avec ça, ainsi que d'autres productions (telles que ses conférences et Astérix et Obélix, le domaine des dieux). Bon et puis, à part Christian Clavier et les lignes de dialogue qu'il a peut-être négocié sec dans son contrat (pour dire au final des choses redondantes avec les scènes), le jeu des acteurs est chouette. On a même droit à Sting ! génial !



Maintenant, en termes de valeurs portées par le scénario, les contradictions dans lesquelles s'empêtre le personnage d'Arthur – dans la veine de l'analyse qui vient d'être faite, à le placer en tant que fleuron français – sont de syndrome de Sainte Marie. En effet, pourquoi Arthur, de la même manière que tous les personnages de la série d'ailleurs, se fait chier ainsi en faisant chier ? … Par charité. Aussi paradoxal cela semble (mais c'est raccord avec la prison libre de l'amour maternel).



Même les « méchants » sont charitables, dans leurs méchancetés. Tous, ils sont emmerdés par leur charité et se laissent bouffer par elle et celle des autres, au milieu des circonstances. C'est masochiste jusqu'au bout (surtout chez Karadoc, évidemment, dont le crétinisme est pour ainsi dire une autopunition perpétuellement adressée à lui-même, contre lui-même).



C'est-à-dire, en somme, qu'on a affaire à de l'amour forcé et surfait : c'est ça la charité (à l'image de nos politiques et administratifs, dans leurs façons de s'afficher en tous cas, exactement comme dans la série Baron Noir), amour pétri par des envies affectueuses et chaleureuses sincères ... sans cesse rejetées par le roi (ou presque, en dehors de Perceval qui le renvoie lui-même à son bon esprit d'enfance - et pour lequel Astier a reconnu avoir un faible). Rejets pour son malheur et celui de son monde.



Sauf dans le cas des taquineries de Guenièvre, qui est la seule vraie de l'affaire. Pas étonnant que dans le film elle et le roi … enfin ne spoilons personne. C'est fin, en tout cas. Et magique, dans son genre.

PS. On remarquera pour l’anecdote, que l'Arthurus de la saison 6 est devenu Arthuros dans les flash-back biographiquement plus anciens de KPV. Avec Arthuros, le nom de ce singulier roi est plus proche des connaissances contemporaines sur la langue celtique (en plus d'être logique, par rapport à l'âge du personnage et sa progression biographique vers la latinisation romaine, de la saison 6). Arthur, c'est venu avec l'époque médiévale et moderne.

_____________________________________________