Claire, le prénom de la honte

Quelques citations du très honorable dirigeant islamiste Recep Erdogan qui veut conquérir l’Europe, aimé et suivi par la diaspora turque à travers l’Allemagne et la France :

« Les mosquées sont nos casernes, les citoyens nos soldats, les coupoles nos casques, les minarets nos baïonnettes.«



En parlant de l’Europe :

»Nous vous conquerrons par vos valeurs démocratiques, nous vous dominerons par nos valeurs musulmanes »

Recep Erdogan contre la laïcité :

« On ne peut pas être Musulman et laïque ! On est soit Musulman, soit laïque ! »

Erdogan demande aux turcs immigrés en Europe de ne pas s’intégrer dans les sociétés occidentales :

« L’assimilation est un crime contre l’Humanité »

« Nous devons inoculer la culture européenne par la culture turque. »

« L’Europe est rongée par la xénophobie, l’islamophobie et le racisme. »



« Les musulmans ont découvert l’Amérique trois siècles avant Christophe Colomb »



« Maintenant je vais vous dire une chose qui va énerver beaucoup de personnes dans le monde : comme Hitler a voulu créer une race aryenne pure en Allemagne, l’État d’Israël poursuit aujourd’hui le même objectif. Le groupe d’Amitié américano-turque m’a envoyé une lettre. Dans cette lettre, ils ont essayé de m’effrayer. Ils ont eu une réponse appropriée de ma part bien sûr. Laissez-moi juste vous dire une chose, c’est vraiment incroyable : ils tuent les femmes pour qu’elles ne donnent plus naissance à des bébés Palestiniens. Ils tuent les bébés afin qu’ils ne deviennent pas des hommes. Ils tuent les hommes afin qu’ils ne défendent pas leur patrie. Ils ont même peur des bébés dans leur berceau. Ils ont même peur des enfants jouant sur les plages et dans les parcs. Ils ont même peur des gens blessés roulant en fauteuil roulant dans les hôpitaux. Soyez assurés que plus ils tuent, plus ils sont effrayés. Plus ils versent le sang, et plus ils se noient dans le sang qu’ils ont versé.

[...]

»Nous savons que ces tueurs de bébés, cet Israël, devront tôt ou tard rendre des comptes pour tous leurs actes devant la loi.

QU’ISRAËL S’EFFONDRE !"

Discours public de Recep Erdogan le 3 août 2014