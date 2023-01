Colette : la Belle et les Bêtes

Bonjour Sylvain,

Bel hommage à Colette !

Et il me revient un souvenir : enfant, 8 ou 9 ans, toujours plongée dans un livre, je revois ma mère furieuse m’ôtant un ouvrage des mains après avoir lu le titre : « le blé en herbe », me disant d’un ton peu amène : « ce ne sont pas des lectures de ton âge !!! »

Bon, vous pensez bien qu’après cette remarque, je me suis empressée de lire d’autres ouvrages de Colette, auxquels je ne comprenais pas grand chose, me demandant pourquoi ce n’était pas « de mon âge »...

Chère Colette, si éloignée des « féministes » d’aujourd’hui, souvent brutales et écervelées !