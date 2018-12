« Comédiens ! » Prodigieux trio Virtuose au Théâtre de La Huchette

« La Femme, le Mari & l’Amant ». Cette légendaire recette du Vaudeville trouve un exutoire idéal, depuis mars 2017, au sein de cette présente création théâtrale style music-hall ayant précisément pour cadre le Théâtre de la Huchette.

En 1948, en effet, était inaugurée cette nouvelle salle de spectacle dans le quartier latin dont la taille est inversement proportionnelle à la renommée qu’elle aura acquise durant les soixante-dix années suivantes jusqu’à aujourd’hui… avec notamment la programmation ininterrompue, depuis 1957, de « La Cantatrice chauve » & « La Leçon » de Ionesco.

A l’affiche, « Comédiens ! » se présente donc comme une mise en abyme du Théâtre jouant sur l’interaction in & off entretenue avec les interprètes pouvant potentiellement mener jusqu’au meurtre du partenaire déloyal.

Ainsi, par exemple, « Paillasse » de Leoncavallo a-t-il été tiré d’une histoire vraie où le directeur d’une troupe lyrique fou de jalousie, à cause de l’infidélité de son épouse également comédienne, aura confondu son rôle dramaturgique sur scène avec sa propre situation conjugale.

Fortement inspiré par cette intrication domestique, Samuel Sené a, ici, composé une comédie musicale librement adaptée de cet opéra italien où trois artistes sont en reprise d’ « Au diable Vauvert » virtuellement écrit en 1880 alors qu’il s’agit de remplacer au pied levé l’un des protagonistes, indisponible pour la circonstance, en l’occurrence l’inauguration du fameux Théâtre de La Huchette.

Ce jeu en décalage de 70 années avant et après l’ouverture de la prestigieuse salle parisienne, récemment rénovée de nos jours, contribue à susciter la distanciation entre rôles vécus sur scène face à ceux de la « vraie vie » tout en mettant en exergue l’impossibilité à oublier, en temps réel, leur éventuelle cruelle similitude et ce jusqu’à rendre insupportable sur les planches la vue et la présence de l’être aimé en compagnie du tiers ainsi fustigé.

Dans cet écrin de poche, l’interprétation des trois artistes est quasiment fabuleuse, tant leurs talents respectifs à incarner la dissociation artistique fictive en même temps que la véracité des sentiments en jeu de part et d’autre sont bouleversants, percutants, drôles et d’une sensibilité extrême.

En deux parties chronologiques existentielles, voici le temps de la répétition en 1948 où la blessure et les cicatrices psychologiques affleurent à la fois subrepticement et superficiellement la conscience latente des participants mais viendra ensuite le temps de la représentation plongeant ses costumes en 1880 ainsi que ses sentiments fictifs distendus par sept décennies de recul mais néanmoins aussi douloureux qu’au premier jour car le tourment inconscient se manifeste d’autant plus vivace que le traumatisme exacerbé par la jalousie s’avère de plus en plus fondé.

Marion Préïté, Fabian Richard, Cyril Romoli, chacun des trois effectue un véritable numéro d’acteur à part entière où le savoir-faire musical, l’expressionnisme, la présence caractérielle et la précision gestuelle s’offrent en quintessence de leur métier artisanal, telle une apothéose condensée et sublimée en chantant de tout leur soûl au prorata inverse des dimensions scénographiques.

Au sortir de la Huchette, l’on se dit que, décidément, ce spectacle méritant tous les éloges pourrait servir de « maître étalon » aux générations de « Comédiens » en devenir.



photos 1 à 4 © LOT

photo 5 © Theothea.com



COMEDIENS ! - ***. Theothea.com - de Eric Chantelauze - mise en scène Samuel Sené - avec Marion Préïté, Fabian Richard & Cyril Romoli - Théâtre de La Huchette