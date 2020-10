« Comment on a laissé l’islamisme pénétrer l’école »

Reflexion totalement partiale, car on pourrait, selon le point de vue duquel on se place, se poser la question suivante : « Comment le judaïsme s’est imposé dans notre pays et ses institutions ? ». Ou même accuser « Le catholicisme d’être l’histoire du diable ».

La plupart de ceux qui critiquent les religions en connaissent finalement peu de chose, comme, d’ailleurs, la grande majorité de leurs pratiquants, qui n’ont généralement qu’une approche toute exotérique plus ou moins grossière, et en ignorent le véritable sens qui en fait le fond.

l’Islam, c’est l’histoire de toutes les doctrines religieuses (doctrine vient du mot « docere », instruire, enseigner) qui ont été altérées et falsifiées, et dont les hommes firent des dogmes (de « dokein », sembler).

C’est l’ignorance qui créée toutes les divisions, et la connaissance qui créée l’Union.

Le temps est aujourd’hui, plus que jamais, au rassemblement.

Pax in terra hominibus bonae voluntatis

L’Islam, une première approche.