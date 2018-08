Comment Rome est devenue universelle ?

L’ITALIE AVANT ROME

Une haute civilisation régnait en Italie avant la fondation de Rome. « Elle était due aux Etrusques ou Toscans, qui élevèrent des cités somptueuses, qui portaient des costumes splendides et qui ne furent jamais surpassés dans la civilisation et dans les arts », dit. Henri Martin (Hist. de Fr., p13).

L’Etrurie n’était qu’une colonie celtique, que l’on trouve vers le Xème siècle en Italie. Elle garde jalousement l’organisation du gouvernement féministe comme la Thrace.

[...]

FONDATION DE ROME EN 746

Ce qu’on enseigne à la jeunesse dans les écoles est pris dans l’histoire romaine de Tite-Live, qui était caractérisée par un masculinisme intense et un surnaturel extravagant.

C’est par Tite-Live, historien latin, né à Padoue 59 ans avant notre, ère, mort 17 ans après, que nous savons quelque chose sur les commencements de Rome. Son histoire romaine, dont il reste à peine le quart, comprenait 140 livres ; il en reste 35, dont le dernier, qui est le 45ème, finit à l’an 585 de Rome.

Son ouvrage fut accueilli avec faveur par Auguste, ce qui prouve qu’il était écrit avec soin, dans le but de justifier et même de flatter le pouvoir alors existant. Ces approbations de souverains sont toujours, pour nous, un motif de méfiance sur l’exactitude des faits racontés. Ce n’est que dans l’opposition qu’on ose tout dire.

Avant lui, Fabius Pictor, considéré comme le premier historien romain, avait écrit environ 540 ans après l’époque de la fondation de Rome et avait mis dans son histoire les traditions reçues de son temps et les écrits altérés par la transmission des générations. Tite-Live a dû s’en inspirer. C’est ainsi qu’il mit dans son histoire de la fondation de Rome un mélange de traditions lointaines incomprises, de merveilleux, très en vogue à son époque, et de réalité. Il prend à la tradition antique, dont il fait du surnaturel, l’histoire des deux Principes, devenu pour lui deux Princes.

La science antique des Déesses avait enseigné l’origine végétale produite par la radiation solaire ; le surnaturel fit de l’arbre ancêtre, que l’on ne comprenait plus, deux enfants : Romulus et Rémus, d’abord représentant les deux sexes nés de Rhéa-Sylvia. Rhéa, c’est le Râ des Egyptiens, la radiation solaire, et Sylvia, c’est la forêt.

[...]

C’est par une révolte contre la Matrie que Rome commence.

De temps à autre, un homme sortait des rangs. C’était toujours quelque mauvaise tête dont les autres ne tardaient pas à subir l’ascendant, soit par la terreur qu’il inspirait, soit par la conformité de mauvais instincts.

Alors, une bande se formait, se jetait à travers le monde, se grossissant, en passant par les nations, de tous les révoltés prêts à l’action, car des centaines de voix répondaient à l’appel du Mal, des centaines de bras se levaient avec entrain à l’idée d’une lutte, chassant tout scrupule et s’affermissant dans le mal par le nombre.

[...]

C’est la Matrie qu’on appellera, plus tard, la Patrie, quand le régime paternel sera venu remplacer le primitif régime maternel.

Alors, les beaux sentiments des défenseurs du Droit maternel n’auront plus aucune occasion de se manifester, puisque c’est l’usurpation de ce droit qu’on défendra, mais on invoquera toujours le souvenir des gloires du passé pour justifier les guerres, et c’est ainsi que le patriotisme deviendra un préjugé, c’est-à-dire une idée déviée dans son principe, bénéficiant du prestige qui s’attachait à la signification antérieure de l’idée qui était légitime.

Combien, plus tard, cette idée sera corrompue !

[...]

« Rome resta fort longtemps dans une grande obscurité. C’était l’asile d’une foule de vagabonds sans connaissances et sans envie d’en acquérir ; ils étaient tombés dans un tel état d’ignorance que pour compter le temps ils posaient un clou tous les ans à la porte du temple de Jupiter, pour conserver la chronologie. »

[...]

ROME SOUS LES DICTATEURS

En 498, nous voyons à Rome les Magistri populi qui sont munis d’un pouvoir illimité dans la ville et au dehors. Leurs arrêts sont sans appel, leur pouvoir menaçant jette l’effroi parmi les plébéiens.

C’est ainsi que l’autorité brutale de l’homme venait partout remplacer l’autorité morale de la Femme. On attribua à Romulus la fondation des comices ou assemblées par curies et du Sénat, qui est copié de l’ancien Conseil des Matrones, qui existait dans le régime matriarcal.

C’est pour donner de l’ancienneté à ces institutions qu’on les fait remonter au fondateur supposé de Rome. Le peuple était déjà fatigué de ce régime nouveau qui ne lui avait procuré que des impôts, des corvées, des guerres, des champs dévastés, de la misère et une crainte perpétuelle de la prison pour dette (ergastulum). C’est alors que pour mater le peuple on créa les Dictateurs.

[...]

CALIGULA

C’était le temps où le monde était conduit par des aliénés. Le plus monstrueux de ces fous fut peut-être Caligula.

Caius César Caligula, au moment de la mort de Tibère, restait seul des fils de Germanicus. Sa mère avait été condamnée, ses frères exilés. Il voyait tout cela sans émotion ; il était déjà doué de l’insensibilité des aliénés et se livrait à des amusements de bas étage. Son adolescence annonçait ce qu’il serait à l’âge viril.

Caligula, du temps de Tibère, montrait déjà quels horribles goûts il aurait plus tard : les supplices étaient pour lui un spectacle plein de charme, et Tibère l’avait deviné et jugé lorsqu’il disait : « C’est un serpent que je nourris pour le genre humain. »

[...]

LA FOLIE SANGUINAIRE DES ROMAINS

Comment dire le terme des égarements, comment sonder la profondeur de l’abîme dans lequel l’homme peut s’enfoncer quand il se libère de la direction morale de la Femme, Elle qui est son idée directrice ? Sans Elle, il devient un corps sans âme, comme Elle est, sans l’homme, une âme sans corps, c’est-à-dire sans action.

La Nature a donné à chacun des fonctions différentes : l’homme féconde le corps de la Femme, et la Femme féconde l’esprit de l’homme.

C’est dans l’exercice du pouvoir que l’on voit ce que vaut l’homme, puisqu’alors, ne reconnaissant plus aucun frein, ses actions sont l’expression de sa nature librement manifestée.

La Rome des empereurs nous montre un étalage de monstruosités inouïes. Partout crime et luxure, ces deux monstres accouplés. Les hommes subissent un empoisonnement moral qui les fait dépérir ; on les voit se précipiter dans tous les excès et commettre les violences les plus outrées.

Les orgies immondes des palais servaient d’exemple au peuple.

[...]

JUVENAL LE BLASPHEMATEUR

C’est Juvénal qui a eu la triste gloire d’avoir sali Messaline devant la postérité. Il ne l’a pas connue, cependant. Il naquit Vers l’an 42 de notre ère, Messaline fut assassinée par Claude en 49. Juvénal avait alors 7 ans. Il publia ses satires à 40 ans, 33 ans après la mort de Messaline.

Juvénal vécut à la fin du 1er siècle, sous les Antonins. Il fut d’abord déclamateur (acteur). Il traitait des sujets fictifs ; il réussit peu et s’en plaint vivement. Il descendit de plus en plus bas dans la société du cabotinage, étant de basse extraction.

Il avait les colères des envieux contre les riches, contre les grands, contre les femmes, contre les princes, mais aussi la lâcheté des inférieurs.

Il écrit contre les femmes. Le mot Femme l’irrite. Il met tous les défauts, toutes les passions dans le sexe féminin.

[...]

PHÈDRE (1er siècle après notre ère)

Nous venons de voir Juvénal ridiculisant, avilissant la Femme.

Voici un auteur qui fait le contraire ; c’est l’œuvre de l’homme qu’il critique, mettant dans des fables les vérités défendues. Il dit : « Un esclave obligé d’être timide, n’osant pas s’exprimer librement, mit une traduction de ses propres sentiments dans des apologues et déjoua la malveillance par des fictions badines. »

En effet, la Fable fait deviner ce qu’on n’est pas libre de dire.

Au milieu de cette Rome où la dureté triomphe, Phèdre exprime la pitié ; à l’orgueil de l’homme, cet auteur oppose l’humanité, la justice, il prend la défense des humbles, des faibles. C’est la voix féminine, cachée sous l’allégorie, qui plaide en faveur des Innocents (voir cette fable) ; elle défend le faible, attaque l’égoïsme de l’homme dans Le Bœuf et l’Âne.

Donc, Phèdre est, comme Ésope, une personnalité féminine cachée.

[...]

UNE LUEUR DE RAISON DANS L’OBSCURITÉ ROMAINE (de 218 à 222)

Avec surprise, nous avons lu un article publié le 1er novembre 1918 dans le Mercure de France, où l’on nous montre un Empereur romain féministe.

Son nom était Aurélius Antoine. Héliogabale est un surnom.



[...]

