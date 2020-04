Confinement : 6 séries « life changer »

En cette période inédite, les emplois du temps sont chamboulés. Télétravail ou chômage partiel, encore deux semaines de confinement pour les plus chanceux d'entre nous. Peut être trouverez-vous ici de quoi passer le temps non seulement agréablement mais aussi avec un enrichissement personnel à partager en famille.

Lorsque on commence un film ou une série, on a toujours l'espoir que l'oeuvre suscite des émotions. Dans certains cas même, on découvre une réalisation qui nous parle vraiment, on chantonne le générique, on apprécie l'univers, on boit le scénario, on s'identifie à un personnage...

Parfois en plus de ces multiples atomes crochus, il est possible que notre immersion dans cette virtualité nous questionne sur notre existence même.

A titre personnel lorsque j'arrive à ce dernier stade c'est qu'artistiquement je me trouve en face de ce qui réponds à mes critères de monument artistique.

Comme pour un tableau énigmatique ou une remarquable sculpture, je ne me lasserais pas de l'admirer encore. Une relecture permettant d'apprécier encore plus la profondeur, la minutie ou que sais-je un message subliminal.

Le rythme lent qui imprime le récit de ces histoires nous berce vers une réalité qui dépasse la fiction. La série est présentée comme une anthologie mais je conseillerais quand même de voir les saisons dans l'ordre.

Contaminateur : Netflix.

Temps d'incubation : 2 épisodes.

Symptôme(s) : paresse, surattention aux détails.

Type de virus : policier.

Nombre de souches : 3, 4ième détectée.

Difficile de teaser sans spoiler cette série. Compte tenu du nombre de saisons disponibles si vous avez beaucoup de temps c'est un bon choix. Cette saga nous permets de suivre l'évolution d'un agent de la CIA en appuyant sur le dilemme responsabilité professionnelle, vie personnelle (entre autres).

Contaminateur : Netflix.

Temps d'incubation : 2, 3 épisodes.

Symptôme(s) : ne fait plus bien la différence entre bien et mal.

Type de virus : USA contre le reste du monde.

Nombre de souches : 7, 8ième détectée.

Fresque ou plutôt satire d'un empire famillial. Ce qui donne le ton de cette série est le cynisme marqué dans leur ADN tout en nous faisant découvrir la vie de milliardaire.

Contaminateur : OCS.

Temps d'incubation : 1 épisode.

Symptôme(s) : syndrome "roi du monde", problèmes familliaux.

Type de virus : non classifié.

Nombre de souches : 2, 3ième detectée.

Cette série qui a raté son public à sa diffusion télé jouit maintenant d'une reconnaissance quasi unanime. Le packaging de cette série ne m'a jamais donné envie mais ce fut du coup une de mes plus grosses surprises. L'immersion n'est pas forcément rapide mais il faut bien poser des bases solides pour construire un tel monument. A chaque saison l'angle de vue change pour plonger de façon hyper réaliste dans la ville de Baltimore.

Contaminateur : Amazon Prime Video.

Temps d'incubation : 3/4 épisodes.

Symptôme(s) : intoxication au popcorn.

Type de virus : policier.

Nombre de souches : 5, vaccin opérationel.

C'est la seule série que je me permets de conseiller sans en avoir vu l'intégralité. Pour être transparent je n'ai même pas terminé la saison 1 actuellement en visionnage. Pourtant le principe de suivre une fraterie, avec des allers retours à différentes époques, pour nous en exposer les liens de cause à effet fait vraiment mouche. Surtout en cette période où l'on peut peut être plus facilement poser un regard différent sur la vie en générale.

Contaminateur : Amazon Prime Video.

Temps d'incubation : 1 épisode.

Symptôme(s) : larmes aux yeux.

Type de virus : comédie dramatique.

Nombre de souches : 4, 5ième détectée..

Cette série est une sorte d'hommage aux forces de l'ordre et spécialement pour ceux qui ont la vocation. Là encore il y a des questions sur le don de soi et les conséquences sur la vie privée. Chaque saison peut se regarder individuellement.

Contaminateur : OCS.

Temps d'incubation : 2 épisodes.

Symptôme(s) : vie dans le noir.

Type de virus : policier.

Nombre de souches : 3, 4ième détectée.

Petite aide à la décision :

La seule série éligible si vous êtes avec de petits enfants est "This is us".

La plus courte est "True Detective" d'autant que chaque saison est indépendante.

La plus longue est "Homeland" avec une 8ième saison qui arrive.

Le plus drôle est finalement "Succession", mais çà peut se discuter.

La plus mélancolique : "True detective".