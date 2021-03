Corinne Masiero et ses fesses prophétiques

En se dénudant lors de la cérémonie des César 2021, l’actrice Corinne Masiero sait-elle qu’elle se situe dans la ligne des plus grands prophètes de la Bible ? Démonstration.

Celle qui incarne sur le petit écran la capitaine Marleau avait dénoncé, dans la même cérémonie de l’an dernier, la mainmise « des bourgeois hétéros catholiques blancs de droite ». Ceux-là même, apparemment, qui veulent aujourd’hui l’assigner en justice pour exhibitionnisme.

L’image de la ruine

Eux, ils vont se couvrir. De ridicule. Évoquant son « corps en ruine signifiant la ruine de ce qu'on est en train de devenir » – « un cul avec des nichons qui pendent et de la cellulite » –, elle n’avait certes pas pour ambition de faire de l’« exhibition sexuelle ». Ceux qui portent plainte contre elle sont les mêmes qui sont amis avec Monsieur Darmanin, perpétuel donneur de leçons de morale dont la conduite personnelle le discrédite complètement quand bien même elle n’est pas (pas encore ? nous verrons bien) condamnée en justice. Je voudrais bien savoir combien de ces pharisiens des temps modernes sont fidèles à leur femme et se sont abstenus de contempler des nudités qui ne sont point leur.

Capitaine Marleau n’avait donc pas pour objectif de provoquer un développement de la personnalité (comme disait Coluche) chez ses admirateurs mâles. Son but était de transmettre un message de fond par un acte de forme : le monde du spectacle est à poil, et il l’est inutilement. Comment pourrait-on sincèrement contredire ses propos de bon sens : « Est-ce que ça vous paraît sanitairement respectable d'ouvrir des supermarchés, de laisser les gens aller dans les métros ? Moi, je prends le métro, le train, je suis dans les transports, les bus et tout, alors qu'on m’empêche de venir travailler sur scène. » Mme Bachelot ne fait que de la figuration au gouvernement. Aimer l’opéra ne suffit pas comme qualification pour être Ministre de la Culture après avoir été ministre de tout. Peut-être fait-elle ce qu’elle peut, mais elle peut peu. D’autres ont démissionné pour moins que ça.

Trois millénaires de tradition

Si je peux réconcilier la très communiste Corinne Masiero avec les Saintes Écritures, son happening en est l’occasion. Sans doute ignore-t-elle que le prophète Ésaïe, il y a environ 2 700 ans, a fait exactement la même chose qu’elle, et dans la même optique :

L’année de son arrivée à Ashdod, le général en chef envoyé par Sargon, roi d’Assyrie, fit la guerre à Ashdod et la prit. En ce temps-là le Seigneur avait parlé par l’intermédiaire d’Esaïe, fils d’Amots, en disant : Va, détache le sac de tes reins et ôte tes sandales de tes pieds. Il fit ainsi. Il marcha nu et déchaussé. Le Seigneur dit : De même qu’Ésaïe, mon serviteur, a marché nu et déchaussé – ce sera pour trois ans un signe et un présage pour l’Égypte et pour Koush – de même le roi d’Assyrie emmènera les captifs égyptiens et les exilés koushites, les jeunes et les vieux, nus et déchaussés, les fesses découvertes. Honte pour l’Égypte ! (Ésaïe 20.1-4)

Bien souvent, les prophètes bibliques mimaient ce qu’ils avaient à annoncer, parfois jusque dans leur vie personnelle, comme lorsqu’il est demandé à Osée de prendre concrètement pour femme une prostituée et de lui faire deux enfants aux noms très symboliques, tout cela afin de symboliser la relation douloureuse de Dieu avec Israël prostituée aux nations étrangères (Osée 1.2-9 ; voir le chapitre 2).

Les gens qui nous gouvernent sont beaucoup moins pressés de rétablir ce pour quoi je milite : une forme de censure notamment contre l’industrie pornographique qui est un univers d’esclavage moderne. Ils ne savent pas ou ne veulent pas faire la différence entre nudité et obscénité, entre un message politique et des spectacles tellement dégradants qu’on en voit le résultat dans la jeunesse où l’image de la sexualité se réduit à des concours de performances et à des acrobaties sans aucun rapport avec la tendresse et le respect d’autrui. Le porno est une belle porte d’entrée dans le pouvoir médiatique et téléphonique (lisez le livre de Juan Branco, Crépuscule, gratuitement téléchargeable, qui met… à nu les dessous du paysage médiatique français au plus haut niveau, c’est-à-dire, en fait, le plus bas).

Je n’irai pas jusqu’à dire que l’acte de Corinne Masiero est d’un goût exquis, ni que ce genre de happening est à répéter (ce qui en fait le sel, c’est son côté exceptionnel). Mais en ce qui me concerne, son exhibition (le mot veut dire « exposition » en anglais) ne diminue en rien le respect que j’ai pour elle. Il n’y a pas de quoi fouetter une chatte.

Une tradition dit qu’Ésaïe mourut scié dans un tronc d’arbre. Espérons que les ligues de vertu ne feront pas subir le même sort à Corinne Masiero…