Dans l’eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue...

@François Pignon

E.T ? On m’a laissée voir ce film toute seule à la télé lorsque j’étais gamine, j’avais eu très peur, je ne sais pas pourquoi, il était si laid. Il me semblait effrayant de trouver cool ce misérable cloporte. D’ailleurs je n’ai pas le souvenir qu’il ait eu quoi que ce soit entre ses petites papattes, cela aurait achevé de me terroriser.

J’aime votre idée du coup !

Entre un gnome qui pisse sans interruption dans une fontaine et un autre qui n’a jamais pu pisser dans le silence des espaces infinis, on retrouve là le dilemme de la poésie si chère à Madame Rosemar.