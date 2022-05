« Dans les écoles de la République »

Cinquante ans d’errances pédagogiques

Livre de Jean Mourot

Le Scorpion brun

Février 2022

Vie scolaire, de l’entrée en maternelle à la retraite comme instituteur

L’auteur, instituteur en retraite, né en 1934 a eu une vie personnelle, sociale, politique au sens plein du terme et littéraire bien remplie.

Il continue à œuvrer, en écrivant et en aidant des auteurs.

Dans ce livre, il ne traite que de son expérience scolaire, comme enfant, comme élève maître puis instituteur de plein exercice.

Il est de cette génération qui a fait son service militaire durant la guerre d’Algérie. Pédagogue jusqu’au bout, il ira à ce qu’il appelle « l’école militaire » pour terminer sous- lieutenant avec le souci « d’apprendre aux autres ».

Ce n’est pas du tout un militariste, il a ses opinions propres et n’hésite pas à établir des diagnostics percutants en pratiquant parfois l’humour :

« Ce n’est pas seulement pour rythmer leurs pas qu’on fait chanter les soldats. Un soldat qui chante ne pense pas et c’est sans doute la vertu principale du chant militaire que de contribuer fortement à fondre les individualités dans le moule collectif de la section qui marche en chantant ».

L’errance pédagogique, ce n’est pas tant la perte de repères que la succession des réformes de l’Education Nationale, institution qui s’adapte au goût du jour et qui très souvent aggrave la situation !

Après 1968, on a introduit les mathématiques modernes, vite abandonnées, sans la moindre évaluation.

On semble passer d’une mode à l’autre, heureusement que les instituteurs savent s’accrocher aux réalités pour faire de leur mieux.

Plus tard, la réforme Jospin avec l’obligation de déposer des projets pour tout a créé une bureaucratie et une paperasserie souvent inutile qui a découragé plus d’un.

Cet instituteur de Seine Maritime qui commence sa carrière en ville pour la terminer en campagne nous fait traverser 50 ans de vie scolaire complètement connectée à la situation politique et aux réformes successives.

Ce livre rappelle aux anciens le temps où l’école remplissait plus ou moins bien sa mission, avec des instituteurs formés et explique à tous les lecteurs, d’une manière concrète, l’évolution de l’école.

Jean-François Chalot