Danses provençales : le Passé, le Vrai, le Beau, la Poésie à l’honneur !

Des jupons qui volent, des tissus provençaux aux motifs variés, des coiffes à l'ancienne, de savants chignons, des dentelles... pour un spectacle de danses traditionnelles de Provence, organisé dans un cadre prestigieux : les Jardins de la Fontaine à Nîmes.

Un spectacle rythmé par les instruments traditionnels de la Provence : des fifres, des tambourins, des galoubets...

Un spectacle empli de charme, et d'élégance : des costumes chatoyants, des danses d'autrefois, des musiques douces, harmonieuses qui nous transportent dans le passé...

Après une petite introduction musicale, ce sont des fillettes qui ouvrent le bal : on admire leurs robes colorées, leurs sourires, leur application dans l'exécution de la danse...

Pas de fête provençale sans farandole : et c'est la farandole technique que nous offrent danseurs et danseuses. La farandole est une danse traditionnelle, considérée comme la plus ancienne, la plus caractéristique et la plus représentative de la Provence.

On est charmé encore par la danse des jardinières avec leurs arceaux de fleurs, une danse qui accorde certains attributs magiques aux arceaux. Cette danse était à l'origine, liée aux festivités de printemps...

Quelle fraîcheur encore avec la danse des chapeaux ! Une bien jolie ronde où les chapeaux virevoltent entre les mains des danseuses...

La Mazurka souto li pins nous fait ensuite entendre la belle langue de Provence...

Refrain

Venès, que l’ouro s’avanço,

Es fèsto au mas d’Escanin.

La mazurka, gènto danso,

La faren souto li pins. (bis)

Venez, que l’heure s’avance,

C’est [la] fête au mas d’Escanin.

La mazurka, gracieuse danse,

Nous la ferons sous les pins. (bis)

1er couplet

Galanti chatouno,

Amourous jouvènt,

La roso boutono,

Ansi nous counvèn.

Aujourd’uei qu’es fèsto,

Anen la culi,

Qu’en danso moudèsto

Devèn trefouli.

Charmantes jeunes filles,

Amoureux jeunes gens,

La rose boutonne,

Ainsi (cela) nous convient.

Aujourd’hui (que) c’est fête,

Allons la cueillir,

Qu’en danse modeste (sage)

Nous devons tressaillir de joie (nous égayer).

La danse des fileuses nous montre que la quenouille était l'arme de la femme. La Provence était région d'élevage et de regroupement des bergers. Aussi la laine a une grande importance et les fileuses un grand pouvoir magique, faisant et défaisant les liens de la vie quotidienne et ceux de la destinée. Les danses à liens évoquent le système solaire et la dépendance des planètes par rapport au soleil.

Les jeunes bergers qui venaient conter fleurette à ces fileuses étaient bien vite remis à leur place et proprement ficelés ! La danse des fileuses est liée à la séduction : un berger qui courtise un groupe de fileuses.

Dans la Volte, le cavalier fait virevolter sa partenaire...

Au pays des marins-pêcheurs, la danse simule la pêche avec des filets et des paniers pour recueillir les poissons et les produits de la mer... La danse simule aussi les gestes propres à la navigation afin d’attirer les bonnes grâces des divinités, de la mer ou des éléments.

Les Cordelles mettent en scène la roue, emblème solaire. Les Cordelles font partie de ce que l’on appelle les danses astrales ou cosmiques (liées au Soleil, à la Lune…) Elles figurent également une danse de métier, les Cordelles représentant le tressage de la corde.

Autre accessoire utilisé : Les Grelots. Munies de grelots, les danseuses exécutent des figures variées.

Le Pas Grec associe maîtres et élèves qui exécutent des pas compliqués en alternance.

Les Filles de Marbre ou le Ballet Provençal sont une danse très ancienne dont la reprise dans une pièce de théâtre de 1850 : "Le Ballet des Filles de Marbre", a été tellement popularisée que finalement le nom de la pièce a prévalu pour désigner la danse. Les danseurs forment un cercle dans lequel les mouvements de va-et-vient se font de droite à gauche qui représente la marée et l’influence lunaire puis chacun avance à son tour au centre du cercle en faisant l’enchaînement de pas qu’il réussit le mieux. Entre chaque solo, l’ensemble des danseurs reprend le pas du début.

Un autre accessoire utilisé : Le Tambourin : les danseurs frappent sur un petit tambourin pour chasser le mauvais sort.

La Mazurka est une danse d’origine polonaise qui s’est répandue en Europe au milieu du 19ème siècle, comme la polka ou la valse. Et on a le plaisir de découvrir la Mazurka de Nîmes...

Quel bonheur encore d'entendre la Coupo Santo, le merveilleux hymne provençal ! Le passé, la poésie, le vrai, le beau mis à l'honneur !

Coupe sainte

Provençaux, voici la coupe

Qui nous vient des Catalans

Tour à tour buvons ensemble

Le vin pur de notre cru.

Coupe sainte

Et débordante

Verse à pleins bords

verse à flots

Les enthousiasmes

Et l'énergie des forts !

D'un ancien peuple fier et libre

Nous sommes peut-être la fin ;

Et, si les Félibres tombent

Tombera notre nation.

D'une race qui regerme

Peut-être sommes nous les premiers jets ;

De la patrie, peut-être, nous sommes

Les piliers et les chefs.

Verse nous les espérances

et les rêves de la jeunesse,

Le souvenir du passé

Et la foi dans l'an qui vient.

Verse nous la connaissance

Du Vrai comme du Beau,

Et les hautes jouissances

Qui se rient de la tombe.

Verse nous la Poésie

Pour chanter tout ce qui vit,

Car c'est elle l'ambroisie

Qui transforme l'homme en Dieu.

Pour la gloire du pays

Vous enfin nos complices

catalans, de loin, ô frères,

Tous ensemble, communions !

Et cette jolie fête s'achève avec une grande farandole à laquelle les spectateurs sont invités à participer...

Bravo à tous les groupes qui ont participé à ce spectacle : Le Cordon Camarguais, Flour d'Immourtalo, Le Temps du costume Nîmes, Farandoleurs Cheminots Nîmois...

