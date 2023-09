Deauville au féminin

Le Festival du film américain de Deauville fait la part belle aux réalisatrices, productrices, scénaristes, compositrices.

Guillaume Canet, président, et son jury vont départager pas moins de 8 films de réalisatrices sur 14 dans la sélection en compétition.

Et la parole, l'image au féminin çà décoiffe !

La preuve avec le film de Joanna Arnow « The feeling that the time for doing something has passed », qui sortira sur les écrans sous le titre « La vie selon Ann ». Premier long métrage de sa carrière.

Ann 30 ans, new-yorkaise, aime se soumettre à ses partenaires, alors que sa vie professionnelle et familiale est d'une banalité déconcertante.

Joanna Arnow, réalisatrice, scénariste, monteuse, comédienne, joue Ann et ses parents jouent leur propre rôle.

Elle nous explique « adorer les petites vignettes de la vie quotidienne, utiliser son propre vécu, les conversations de tous les jours ».

Et ça donne un personnage qui se livre au BDSM, mais, nous dit Joanna Arnow, « il faut être fort et déterminé pour être soumis » avec « le respect des partenaires, sans être sous influence, la sexualité étant une part importante de la vie d'un humain ». Elle s'insurge : « les gens pathologisent à l'écran, ce que je trouve scandaleux ».

Et elle insiste : « En incluant le travail et les amis dans l'histoire, comme les relations et la sexualité, j'ai souhaité que le film offre un regard complexe sur la multitude d'expériences qui nous façonnent ».

Pour elle « c'est un film féministe ». Elle se définit comme féministe. « Tous les groupes sont représentés au cinéma. Le film plaît aux féministes. La sexualité existe sous toutes ses formes. Toutes les pratiques existent dans les couples ».

Elle conclut : « Mon film n'est pas subversif, pas choquant, mais il y a un humour absurde des situations amoureuses, un comique des corps ». « Ce n'est pas une autobiographie mais une autofiction ». Et on pourrait ajouter un vrai regard de femme, avec une absence de jugement de l'autre, sans rejet de la différence.