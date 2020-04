Découvrez les Sessions Unik 2020 en vidéos

Les Sessions Unik sont une série inédite qui réunie depuis 2015 des duos de chanteurs ou de musiciens gravés sous la forme de 45‐tours en édition limitée.

Ces 45-tours édités à 300 exemplaires sont mis en vente à l'occasion du Disquaire Day. Depuis 2015 l’Adami, Fip et le CALIF se sont associés pour produire ces enregistrements. Ceux-ci ont lieu dans les studios de Fip. La Maison de la Radio possède depuis 2010 un à graveur de vinyles pour créer des archives musicales et inédites pour les antennes de Radio France.

Cette année c'était au tour de Yom et de Magma de choisir un invité.

Yom est un clarinettiste virtuose et inspiré qui a visité de nombreux univers musicaux, mais qui cherche, par la musique, à approcher l’âme humaine avec un besoin d’universalité et de spiritualité. Il s’est rapproché de Cabaret Contemporain pour cette Session Unik, un groupe de cinq musiciens acoustiques qui restituent sur leurs instruments (guitare, piano, batterie et deux contrebasses) l’énergie de la dance music.

Yom invite Cabaret Contemporain "Openland"

Magma s’est imposé dès 1970 avec une musique libérée des connivences et des clichés, une musique violente, virtuose, sans pareille. Mené par le batteur Christian Vander, le groupe se démarque très vite de ses contemporains et évite la facilité. Musicien rigoureux, farouchement exigeant, il hypnotise dès qu’il joue ou chante, et ouvre les voies d’une polyrythmie puissante et implacable. Son invité, Chassol est un compositeur et un musicien dont l’objectif est d’harmoniser le réel, la vie, le monde, tout ce qu’il rencontre et tout ce qui lui parle.

Magma invite Chassol "Zombies Part 2"

