« Demain(s) » - la nouvelle édition du Prix ICART Artistik Rezo. Candidatez avant le 20 décembre !

Le Prix ICART Artistik Rezo se déroulera du 5 au 7 mars 2021 à l’Espace Christiane Peugeot. De belles récompenses à la clé, pour les dix candidat.e.s sélectionné.e.s, et l’opportunité d’élargir son « Rezo ».

Prix dédié à l’émergence de jeunes artistes

Depuis plus de dix ans, le Prix ICART Artistik Rezo encourage la découverte de nouveaux talents. Il récompense des artistes de moins de 35 ans résidant en France. Les 10 candidat.e.s sélectionné.e.s par les étudiant.e.s de l’ICART, l’école de médiation culturelle et du marché de l’art, participeront à une exposition collective du 5 au 7 mars 2021, à l’Espace Christiane Peugeot. Idéalement situé entre l’Arc de Triomphe et le Palais des Congrès, cet espace de 250 m2 accueille des expositions d’art contemporain.

Comment participer

Le Prix ICART Artistik Rezo est ouvert aux étudiant.e.s et aux professionnel.le.s résidant en France, qui ont entre 18 et 35 ans. Tous les supports et techniques sont acceptés. Les candidat.e.s doivent déposer un dossier personnel exposant leurs travaux avant le 20 décembre 2020 (à minuit) et à envoyer à l’adresse suivante : candidatures.piar2021@gmail.com.

Le règlement détaillé du concours et les documents à télécharger sont sur le site internet. Les 10 artistes sélectionnés par l’équipe exposeront leurs œuvres du vendredi 5 au dimanche 7 mars.

Tremplin et professionnalisation

Lors du vernissage le 5 mars, le jury remettra une dotation de 3.000€ au.à.la lauréat.e, qui bénéficiera aussi du soutien d’Artistik Rezo pour faire sa promotion et des retombées proposées par nos partenaires média. Un Prix du Public sera également attribué au.à.un.e seconde.e lauréat.e, avec des cadeaux offerts par nos partenaires.

Formidable opportunité de rencontres entre des publics, des artistes, des étudiant.e.s passionné.e.s et des personnalités reconnues dans le monde de l’art, le Prix ICART Artistik Rezo offre l’occasion de faire rayonner la création contemporaine émergente, l’ICART et ses partenaires.

Les deux nouveautés de cette 13e édition

Le thème « Demain(s) » mettra en lumière les créations artistiques qui interrogent et inventent les avenirs possibles face aux actuels enjeux sociétaux. Nous cherchons à explorer des pistes de conciliation de valeurs à l’aune des bouleversements récents : urgence climatique, crise sanitaire mondiale, impasses politiques, émeutes sociales...

Des solutions technologiques innovantes aux élans collectifs, en passant par des expériences humanitaires hors-du-commun, nous questionnons la nouvelle génération d’artistes pour exposer divers points de vue et partager des expériences plurielles.

Dans son ouvrage Esthétique relationnelle, Nicolas Bourriaud explique que « l’art fait prendre conscience des modes de production et les rapports humains produits par les techniques de son temps, et qu’en déplaçant ceux-ci, il les rend davantage visibles, nous permettant de les envisager jusque dans leurs conséquences sur la vie quotidienne ».

C’est-à-dire que l’œuvre tient dans sa position interactive entre l’artiste et son public, et lui fait prendre conscience de réalités qu’il n’avait pas envisagées jusque-là. Ainsi serons-nous peut-être mieux préparé.e.s à envisager le futur si nous avons déjà des interprétations sur lesquelles nous appuyer.

Le prix sera prolongé par une visite virtuelle pour proposer une version plus inclusive de l’exposition. Cette proposition inédite vise à pallier les difficultés liées à la Covid, afin que les publics empêchés puissent également découvrir le Prix.

Dates à retenir

20 décembre 2020 : clôture des candidatures.

15 janvier 2021 : annonce des 10 artistes sélectionné.e.s.

5 - 7 mars 2021 : exposition collective « Demain(s) » à l’Espace Christiane Peugeot de 11h à 19h.

5 mars 2021 : vernissage et remise du Prix du Jury.

7 mars 2021 : remise du Prix du Public.

Les organisateurs

ICART, établissement privé d'enseignement supérieur reconnu par le Ministère de la Culture

Artistik Rezo est l’un des principaux médias culturels sur internet avec 150.000 visiteurs par mois.

Espace Christian Peugeot, un centre artistique pluridisciplinaire

Photo Prix ICART Artistik Rezo 2020