Denise Bombardier, le courage d’une lanceuse d’alerte

@Mélusine ou la Robe de Saphir.

Aujourd’hui, la vocation de lanceur d’alerte est à hauts risques et dénoncer un Matzneff ou un Epstein n’a plus la même portée quand une organisation « internationale » fait la promotion de changements éducatifs visant à préparer le terrain pour les adeptes de la pédocriminalité, légalement et mentalement ... changements fidèlement (qui en eut douté ?) adoptés et préparés par nos instances éducatives d’en haut, apparemment très portées sur le petit Chose...

Le niveau de connaissances des étudiants français, tous âges confondus est si brillant, que c’était bien sur la réforme la plus indispensable qui soit...tout le reste étant parfait...

Certains tentent de s’y opposer, ne serait-ce qu’en l’exposant au vu de tous (ceux qui veulent bien regarder du bon côté) :

https://reseauinternational.net/baphometland-ou-macronistan/

Ceux qui n’ont pas protégé leurs enfants de l’injection mortifère ne les protégeront probablement pas non plus de cette pollution morale, à moins d’un miracle .