Dernières heures parisiennes pour Egon Schiele.

Je n’ai pas vu l’exposition Egon Schiele, et si je vais jusqu’aux abords de la fondation Vuitton dans les prochaines semaines, ce sera peut-être bien pour faire le tour du lac au jardin d’acclimatation et passer un petit quart d’heure dans le jardin coréen, mais certainement pas pour voir cette exposition. La qualité du dessin d’Egon Shciele et son originalité sont pourtant incontestables.



Mais j’ai en horreur toute forme d’expressionnisme. Au Louvre, presque chaque semaine, je préfère traverser le couloir vide et blanc qui longe la cour carrée pour passer de l’admirable salle où sont les peintres de l’atticisme, à celle des immenses toiles de Champaigne et de Le Sueur pour ne pas voir l’abominable séquelle française du caravagisme.

Il semble qu’à la différence de la psychanalyse, les thérapies cognitivo-comportementales parviennent à guérir les phobies, mais je n’éprouve pas le moindre besoin de me faire soigner.