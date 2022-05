Des couleurs et des créatures délirantes : Benevidisti, artiste numérique

Avec des couleurs et des créatures délirantes, les créations de Benevidisti semblent vivre par eux-mêmes, pour eux-mêmes.

Santa Elisabetta, 2021 | Benevidisti

L'artiste nous offre des oeuvres aux couleurs lumineuses, du rouge au bleu passant par le vert et le jaune, nous plongeant dans un univers d'un autre monde.

Benevidisti, artiste français

Artiste digital et autodidacte, Benevidisti utilise sa pratique créative pour dépeindre ses émotions et raconter des histoires. Les oeuvres de l'artiste présentent des formes brutes colorées, parfois abstraites, des animaux et parfois des silhouettes de femmes dansantes. Il canalise ses émotions dans des représentations fantaisistes. Une invitation à reconsidérer la réalité et à nous affranchir de tout préjugé.

Hope springs eternal, 2021 | Benevidisti

Benevidisti est un artiste qui travaille d'instinct. Libres et envoûtantes, les oeuvres de Benevidisti semblent vivre par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Curieux et méticuleux, Benevidisti utilise le support numérique pour transformer le réel et pour nous embarquer dans un univers parallèle abstrait.

The owl dance, 2021 | Benevidisti

Artiste engagé, ses oeuvres à la portée universelle contiennent des messages politiques, sociaux, relationnels et environnementaux. Des messages facilement décelables pour que même une personne qui habite à l'autre bout de notre chère planète Terre puisse comprendre le message derrière ses oeuvres et ressentir une émotion face à ce qu'elle observe.

Don't let them bully you around, 2021 | Benevidisti

Vous voulez voir plus d'oeuvres de Benevidisti ? Assurez-vous de consulter son site web ici : benevidisti-art.com | Twitter | ArtMajeur