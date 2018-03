« Dom Sganarelle » Dom Juan ravivé par la suspension du Temps au Ranelagh

Difficile de concevoir qu’il soit possible d’interpréter les rôles de « Rodrigue », « Chimène », « Roméo », « Juliette » ou consorts au-delà d’un certain âge, relatif certes, mais nécessitant néanmoins l’attrait de la jeunesse en plein épanouissement.

DOM SGANARELLE © Chantal Depagne/Palazon

En revanche, qu’en est-il de « Dom Juan » ? Serait-il nécessairement un jeune premier à qui tous les espoirs sont permis ; ne serait-il pas plutôt l’homme dans la force de l’âge à qui l’expérience servirait de viatique à l’esprit de conquête ?

Et pourquoi, de surcroît, ne pourrait-il pas être celui qui, ayant tout expérimenté, continuerait à désirer le monde malgré les revers, déconvenues et échecs accumulés au fur et à mesure de ses aventures amoureuses ?

Bref, lorsqu’un acteur ou a fortiori un duo aurait triomphé, plusieurs décennies auparavant, dans cette tragi-comédie de Molière, il paraît compréhensible que ceux-là puissent, le temps de la maturité ayant été largement dépassé, avoir néanmoins envie de renouer avec le goût du succès d’autant plus que leurs liens relationnels complémentaires devraient rester plausibles à tous les âges de leur vécu.

DOM SGANARELLE © Chantal Depagne/Palazon

C’est donc ainsi que Jean-philippe Ancelle a écrit une comédie intitulée « Dom Sganarelle » condensant en une tournure unique et exemplaire Dom Juan & Sganarelle pour le meilleur, à savoir une plongée dans leurs rôles respectifs pourtant devenus peu à peu interchangeables… au point d’être en mesure d’effectuer, en parallèle, un bilan mémoriel de vie et de carrière partagée à l’aune d’une perspective de théâtre dans le théâtre.

En pratique, Jean-Philippe Ancelle et Michel Pilorgé, ayant très souvent fait œuvre commune de comédiens dont notamment ce fameux « Dom Juan » de Molière dans leur jeunesse professionnelle, se retrouvent, de nos jours, sur un plateau prêté par un ami pour envisager une reprise de leur création d’antan en effectuant un travail de répétitions afin d’évaluer la viabilité de ce nouveau projet, si motivant.

DOM SGANARELLE © Chantal Depagne/Palazon

Et c’est donc tout naturellement qu’à chaque scène rejouée, ils éprouvent le besoin de faire, en marge, des commentaires différenciés et le plaisir de jauger le ressenti actualisé se confrontant au souvenir de leurs exploits passés.

Qu’en définitive, leur intention aboutisse et soit validée ou non par un producteur convaincu de l’intérêt de cette reprise, dans tous les cas, les deux compères auront passé cette période d’évaluation à se glisser à nouveau dans le plaisir du jeu de tous les possibles, ici conjugués au masculin-féminin de la force de séduction projetée et ainsi réactivée.

DOM SGANARELLE © Chantal Depagne/Palazon

En effet, le nombre des années n’émoussant en rien cette perspective, les deux acolytes sortiront, quoi qu’il arrive, gagnants du défi au temps et les spectateurs, eux, bénéficieront, en prime, d’une éventuelle cure de jouvence au Ranelagh… si, toutefois, l’âge leur en dit !

photos 1 à 4 © Chantal Depagne/Palazon

photo 5 © Theothea.com



DOM SGANARELLE - **.. Theothea.com - de & mise en scène Jean-Philippe Ancelle - avec Jean-Philippe Ancelle et Michel Pilorgé - Théâtre du Ranelagh



DOM SGANARELLE © Theothea.com