Du Véritarisme, ou que le Mieux et l’ennemi du Bien (mais aussi : que la Vie, c’est Compliqué)

Qu'est-ce que le « véritarisme » ? … Le véritarisme est à la vérité, ce que le rationalisme est à la rationalité et l'empirisme à l'expérience : une prétention en -isme à ne faire qu'avec, et même mieux …



C'est très curieux, le véritarisme. Parce qu'au départ, il ne devait y avoir que la vérité. Mais la vérité pose plein de problèmes. Qui la formalise ? … Pendant longtemps et toujours encore, ce furent et ce sont des clergés – dans le genre. À ce moment-là, on parle aisément de dogmes. Ils prétendent défendre une vérité grand V, la Vérité, notoirement celle du prétendu dieu unique, absolu, suprême, totalitaire et transcendant.

On le voit, le dogmatisme n'a plus bonne presse. D'ailleurs, le dogmatisme a le véritarisme contre lui, aujourd'hui. C'est fou comme les temps changent ! … Aujourd'hui, ceux qui se réclament de la vérité, sont forcément anti-dogmatiques, et les dogmatiques sont les méchants. Je veux dire que c'est le discours des véritaristes, de s'opposer aux dogmatismes.

Alors, bien sûr, ceux qui croient au prétendu dieu unique de façon dogmatique, sont des véritaristes, il faut le dire. Puisqu'ils prétendent détenir la Vérité (grand V, donc). Néanmoins, le véritarisme n'est un dogmatisme, que s'il fonctionne à travers des dogmes. Or, il n'y a pas que les dogmes, dans la vie : dans la vie, il y a 1° la science, 2° les déclarations de principe, ainsi que 3° le pratico-pratique, par exemples.

1° Le véritarisme scientifique a un nom. C'est le scientisme (croyance selon laquelle la science explique absolument tout ou finira bien par l'expliquer). Mais c'est aussi « selon une étude … » dans les médias et en politique. Malheureusement, la science est d'abord un esprit de recherche ingénieux, minutieux, méticuleux : cet esprit de recherche développe des trouvailles parfois hasardeuses, ce n'est pas évident, et il n'est pas aisé de le relayer à la notion de vérité, dixit Aurélien Barrau. Restons sceptiques.

2° Le véritarisme principiel n'a pas spécialement de nom, ou bien il en a plusieurs. En politique, c'est l'idéologie, l'activisme et le militantisme, mais aussi « les convictions » et même « ce qui est juste ». Il procède à travers des déclarations de principe, le plus solennelles possibles, afin de se donner l'air d'arguments d'autorité. Inutile de dire que toute la pompe institutionnelle, est là pour qu'on y croit – pour qu'on croit en sa vérité. Du moins en France, son immodestie est grande. Mais en hacking social, il est démontré que les styles de vêtements légitimes ou délégitimes quelqu'un : ainsi, les cols blancs, quand ils parlent, semblent édicter des vérités. Evidemment c'est beaucoup trop dire … D'autant plus qu'il est très malaisé de changer d'avis, donc très aisé de prendre son avis pour la vérité, à mesure que l'on fait partie des CSP+. Restons sceptiques !

3° Le véritarisme pratico-pratique n'a pas spécialement de nom non plus, ou bien plusieurs. C'est quand « je suis formel », « je suis catégorique », que « c'est de bon sens bon sang », « pas la peine de réfléchir ». Intellectuellement dire en -isme, dans la vie courante, c'est le praticisme. Philosophiquement, c'est le pragmatisme, une école américaine à la base, c'est tellement peu étonnant ! ... Politiquement, c'est l'opportunisme, avec (en philosophie politique) Nicolas Machiavel. Ici, le scepticisme n'a pas vraiment sa place, ou bien comme posture stylée de principe (cf. 2°) en forme de perplexité : c'est rhétorique. Raison de plus, pour l'être véritablement, sceptique !

C'est très difficile de garder la tête et le sang froids, au fond. Dans un sens, ça semble nihiliste (destruction des idéaux) et, dans un autre, ça requiert du cynisme (logique du pire), sans pourtant être cynique (sarcasme désabusé, démarche m'en-foutiste). Finalement, l'humour noir est une forme de bonne vieille école, à ce niveau. Du moins, s'il ne cache pas réellement une envie de mourir, et qu'au contraire il présente des formes de pessimisme joyeux (Friedrich Nietzsche) ou d'optimisme tragique (Emmanuel Mounier).

Mais enfin, on le voit : le véritarisme n'est pas un scepticisme, et au contraire se prend toujours pour la vérité, même quand il ne ressemble plus au dogmatisme. Oui, même quand il s'en prend au dogmatisme, il peut être un dogmatisme refoulé, et plus généralement un académisme (posture de la viabilité institutionnelle solide, donc vraisemblable, même si fausse ou – pire – fallacieuse). Cela dit, une institution qui se mettrait à jouer les flex, comme commence à faire la nôtre en macronie, ne serait plus institutionnelle, non plus. C'est du management, mais le management aussi, est véritariste dans sa démarche, sinon il ne pourrait pas enrôler son petit monde vers les objectifs de projet ... c'est beau ...

Eh bien, on sent bien sceptiquement qu'on en est là, en média-politique, d'un véritarisme forcené. Cela crève les yeux, quelle que soit la dimension de ce véritarisme (1°, 2° ou 3°). Le grave souci ontologique – au plan de l'Être-même en tant qu'Être – c'est que le véritarisme est justement à la vérité, ce que le rationalisme est à la rationalité et l'empirisme à l'expérience : une prétention à ne faire qu'avec, et même mieux … mais comment faire passer autrement qu'avec la sagesse populaire, cette idée que le Mieux est l'ennemi du Bien ?

Hélas, ceux qui se prétendent véritaires n'en sont plus là. Ils se moquent foncièrement du Bien. Par contre, ce qui leur importe, c'est de sembler le Mieux, pour qu'on les croit Bien. Bref, importe leur vanité, mais même plus forcément leur vanité d'ailleurs – tant ils perdent la face. Importe que « tout cela ait l'air vraisemblable, crédible, média-politiquement correct », dans leur vaste parc d'abstractions pour rebellocrates subventionnés de matons de Panurge à moutons de Panurge en formes de mutins de Panurge (Philippe Muray).

Mais, après tout, ce n'est là que mon véritarisme ? … Comme vous apprenez vite, mes braves perspectivistes ! Allez. Voilà de quoi, quand même, surmonter le scepticisme une seconde, que ce perspectivisme. Du moins, quand on a la valeur (la francheté) de bien vouloir mettre les choses en perspective, sans véritarisme !

