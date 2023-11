Echos d’Afrique...

La musique africaine, vous connaissez ? Pour ma part, j'avoue mes lacunes dans ce domaine... C'est pourquoi, une conférence donnée par un amateur de musiques africaines était bienvenue : Marc Simon, musicien poète nous a initiés à cet art musical ignoré de beaucoup.

La place de l’Afrique est centrale dans la constitution de nombreuses musiques dès le début du XXème siècle, et ce, dans de nombreux pays du monde : blues & jazz aux Etats-Unis, samba au Brésil, musiques afro-cubaines à La Havane et à New York... En retour, les musiques traditionnelles en Afrique vont se croiser avec nos modes et styles occidentaux ou des musiques venues d’autres continents : irruption d’un premier rhythm’n’blues africain dans les années 60 en Ethiopie et ailleurs, influences réciproques (rythmes, spiritualité, imaginaire...).

En Afrique, la musique est omniprésente, elle accompagne la vie quotidienne, elle socialise tous les instants : la naissance, l'entrée dans l'âge adulte, les noces, la mort.... Le son ritualisé exprime la vie dans tous ses aspects.

Il existe des musiques réservées aux femmes, aux enfants, aux hommes.

Et la musique assure une connexion avec les Dieux, la nature, les animaux, les objets. Dans de nombreuses civilisations, les montagnes, les fleurs sont considérées comme des personnes.

Marc Simon nous fait écouter d'abord un enregistrement de chants de Pygmées Aka, un peuple nomade de Centrafrique. Ils seraient encore environ 100 000 à vivre dans la forêt, mais leur territoire se réduit. Ces chants sont rythmés de percussions.

Comme ce peuple est nomade, les Pygmées ne peuvent s'encombrer d'instruments lourds. Ainsi, les femmes utilisent un simple arc musical et elles chantent pour lancer des quolibets, des plaisanteries, souvent une façon de désamorcer un conflit.

"La parenté à plaisanterie" est une pratique sociale typiquement d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale qui autorise, voire oblige, des membres d'une même famille (tels que des cousins éloignés), à se moquer ou s'insulter, et ce, sans conséquence. Ces affrontements verbaux sont analysés par les anthropologues comme des moyens de décrispation, de cohésion ou réconciliation sociale, voire une pratique sacrée.

Les instruments sont éphémères, ils se construisent en cinq minutes, et peuvent être abandonnés sur place : des morceaux de bois frappés, un arc musical...

Marc Simon évoque alors cet instrument de musique africain : La kalimba qui se popularise actuellement et se retrouve sous plusieurs formes, aspects, tailles et modèles.

La kalimba, de la famille des lamellophones, est un instrument de musique originaire d'Afrique. Son apparition est très ancienne, elle semble dater de 1000 ans avant J.C. Il s'agirait de modèles avec des lames de bambous.

Les noms qu'on lui donne le plus couramment sont : sanza, likembé, piano à pouce. Le berceau de la kalimba est principalement l' Afrique centrale et australe mais on la voit aussi au sud du continent.

Ladysmith Black Mambazo est un groupe vocal sud-africain, fondé en 1960 par Joseph Shabalala, célèbre pour ses performances a cappella. Sa composition a évolué au fil des années. Il a été rendu mondialement célèbre grâce à sa participation à l’album de Paul Simon, "Graceland".

En 1985, ce fut la rencontre avec Paul Simon qui allait donner une dimension vraiment internationale à leur talent. Venu en Afrique du Sud pour enregistrer une partie de son album "Graceland", le chanteur américain entra en contact avec Joseph Shabalala et fit venir le groupe à Londres pour enregistrer Homeless (musique de Shabalala, paroles anglaises de P. Simon). Ils ouvrirent la voie pour d’autres artistes sud-africains avant même la chute du régime ségrégationniste.

"Nous avons dormi sur les rochers

Sans-abri, sans-abri

Clair de lune dormant sur un lac de minuit

Sans-abri, sans-abri

Clair de lune dormant sur un lac de minuit

Dit que nous sommes sans-abri, nous sommes sans-abri

Le clair de lune dormant sur un lac de minuit

Et nous sommes sans-abri, sans-abri, sans-abri

Le clair de lune dormant sur un lac de minuit

Mon zoo, mon zoo, mon coeur

Mon coeur est froid

Mon coeur, mon coeur

Mon cœur, tu m'as tué de froid

Mon coeur, mon coeur"

Le choeur est un mélange de musique africaine et d'harmonisation occidentale.

Myriam Makeba est aussi originaire d'Afrique du sud, c'est une femme engagée qui a lutté contre l'apartheid et a contribué à faire avancer la cause des femmes. Marc Simon nous fait écouter son tube planétaire : Pata Pata, une comptine devenue un hymne anti-apartheid.

"Pata Pata est le nom de la danse / Que nous dansons ici à Johannesburg / Et les gens commencent à bouger / Dès que Pata Pata commence à jouer." Le tube de Miriam Makeba, si l’on s’en tient à ses paroles en xhosa, pourrait passer pour une chanson bien inoffensive. La diva sud-africaine elle-même la considérait comme insignifiante. Sans son contexte, et le parcours de Miriam Makeba, difficile de comprendre la portée de ce titre, l’un des tout premiers hits africains à conquérir la planète.

Au Gabon, pays Francophone, Akendegue est un poète musicien.

"Ô Dieux de ce monde

Aux Dieux de ce monde, je dis, Seigneurs, ayez pitié

Ayez pitié du sang des innocents

Du sang des martyrs

Du sang de la liberté qui baigne dans le silence

Mon ciel hachuré par vos rêves démoniaques

Vos rêves d'alouettes

Vos rêves de jaguars

Vos rêves de fantômes qui enfantent le brasier

Cassinga, Masaya, Téhéran

Les cendres de la liberté

Ô Diеux de ce monde, bâtissеurs de désert

Aux Dieux de ce monde, je dis, Seigneurs

Ayez pitié

Ayez pitié de la mère qui interroge les contours des jours infinis

Ayez pitié de la belle de nuit qui soupire encore

Pour les amants de la liberté

Ayez pitié des pleureuses inconsolées

Qui traînent, sur les champs de bataille, leurs larmes dans le creux de la main

Pour éteindre vos rêves démoniaques

Vos rêves d'alouettes

Vos rêves de jaguars

Vos rêves de fantômes qui enfantent le brasier

Asmara, Matagalpa, Abadan

Les cendres de la liberté

Aux Dieux de ce monde, bâtisseurs de déserts

Aux Dieux de ce monde, je dis, Seigneurs

Ayez pitié

Ayez pitié de la veuve au cœur meurtri

De l'orphelin au regard affamé

Du mutilé au pied de bois

De ma patrie déchirée par vos rêves démoniaques

Vos rêves d'alouettes

Vos rêves de jaguars

Vos rêves de fantômes qui enfantent le brasier

Cassinga, Soweto, Kolwezi

Les cendres de la liberté qui baigne dans le silence

Ah, mon ciel, mon ciel est fleuri de décombres

Les décombres

Aux Dieux de ce monde

Marchands de bombes

Marchands de déserts

Marchands de cauchemars

Je dis et je dis tout haut

Rendez-moi ma savane de rêve

Rendez-moi ma forêt d'étoiles

Rendez-moi mon ciel de nénuphars

Rendez, rendez

Rendez-moi ma patrie

Rendez-moi ma liberté



Aux Dieux de ce monde

Marchands de bombes

Marchands de déserts

Marchands de cauchemars

Rendez-moi ma savane de rêve

Rendez-moi ma forêt d'étoiles

Rendez-moi mon ciel de nénuphars

Rendez, rendez

Rendez !

Rendez !

Ma liberté"

Pierre Akendengué reprend un texte du poète gabonais Pierre Edgar Moundjegou.

Le poète s'adresse à des “Dieux”… mais qui, contrairement aux divinités, sont “de ce monde”. Il s'agit d'humains, mais qui ont en commun avec les Dieux une toute-puissance sur le monde, voire un droit de vie et de mort sur autrui.

Il demande à ces “Seigneurs” d'éprouver de la pitié envers tous ceux dont ils brisent la vie en causant la guerre et le malheur, envers tous ceux dont ils oppriment la liberté pour leur intérêt personnel. Une chanson engagée et dénonciatrice...

Au Cameroun, Francis Bebey se fait d'abord connaître avec des chansons humoristiques telles que Agatha, La Condition masculine, Divorce pygmée, Cousin Assini, Si les Gaulois avaient su…

Donny Elwood est aussi originaire du sud Cameroun : il compose des chansons humoristiques où il se livre à une critique sociale, avec par exemple "Cousin militaire" :

"On m'appelle monsieur galère On m'appelle tonton misère Je vis dans un quartier populaire Et nous sommes de vrais prolétaires Insuffisance alimentaire, vestimentaire Monétaire nous sommes de vrais prolétaires Et nous sommes majoritaires, sur cette terre de misère Heureusement que j'ai mon cousin militaire Quand il touche son salaire Me donne mon argent de bière Et moi je fonce chez ma rombière Toutes les nuits on s’envoie en l'air Ça c'est tout à fait prioritaire"

Il se plaint de son quotidien, de son inaction et du chômage, de la misère qui l'environne et qu'il n'arrive pas à combattre malgré son instruction, qui aurait dû lui assurer sa subsistance sans avoir recours à l'aide de quelqu'un.

Au Tchad, maître Gazonga réussit l’exploit, avec beaucoup d’humour, et dans un langage savoureux, de condenser dans un texte minimaliste un puissant message sur les affres de l’exil et le mal du pays dans cette chanson : Les jaloux saboteurs.

Au Niger, Mamane Barka, grâce à une bourse de l'UNESCO, reçue en 2002, se rend au pays des Boudouma, peuple de pêcheurs du bassin du lac Tchad, et rencontre Boukar Tar, le dernier interprète de biram encore vivant. Il recueille les secrets liés à cet instrument sacré à cinq cordes et les paroles de chants mystiques qui lui sont associés. Après la mort de Boukar Tar, il entretient la tradition autour du biram, notamment en participant au Festival des musiques du désert à Rissani, au Maroc, en 2005, puis en se produisant en Europe à l'occasion de différents festivals.

En Algérie, Houria Aïchi explore les patrimoines des traditions d'Algérie. On écoute Vie Nouvelle accompagnée par Marc Simon qui rythme la musique sur sa guitare.

Marc Simon évoque alors les griots...

Le griot, aussi appelé barde, est une personne spécialisée dans la louange et la déclamation des récits historiques qui font la part belle aux héros fondateurs et au merveilleux en Afrique de l'Ouest.

En Guinée, les Amazones sont un groupe musical féminin. Les membres du groupe sont tous des femmes soldats des forces armées de la Guinée. On découvre une musique très rythmée, joyeuse avec ce morceau : Samba.

Ernest-Armand Huss dit John William est un chanteur français, né le 9 octobre 1922 à Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. Il a connu un certain succès dans les années 1960 et 1970 grâce à sa voix de baryton basse et un répertoire à la fois religieux et profane.

Marc Simon interprète une de ses mélodies : Je suis un nègre...

"J’ai quitté mes amis et ma Louisiane

Pour un lointain pays, adieu savane !

On m’appelle Mambo

De couleur est ma peau

Je suis un nègre

Je n’ai pas de métier et dans la ville

Je traîne mes longs pieds las et dociles

J’ai trouvé le métro

Mais pas de p’tit boulot

Je suis un nègre

Je n’ai plus mon vieux soleil

Je n’ai plus jamais sommeil

Mambo !

Je ne regarde pas les belles dames

Car je n’ai pas le droit d’avoir une âme

Mon cœur est pourtant bon

Mais voilà l’obsession

Je suis un nègre

Mais voici qu’on me sourit

On me remercie

J’ai sauvé un enfant blanc

Comme je suis content !

Depuis, je suis portier

On peut me voir au cabaret

Tous les

On peut me voir au cabaret

Tous les soirs

J’ai des galons brodés sur ma casquette

Et des boutons dorés sur ma jaquette

Je suis très imposant

J’amuse les passants

Je suis un nègre

L’orchestre joue des chants de ma Louisiane

Que j’écoute, lointain, comme un profane

New York c’est bien joli

Mais j’ préfère mon pays

Je suis un nègre

J’entends le son des tam-tams

De la trompette qui clame

Sa joie

Mais un soir dans la rue, des mitraillettes

Crachant le feu, la mort, firent la fête

Ce n’était pas pour moi

Mais j’étais là, ben quoi !

J’étais un nègre

Je suis au Paradis avec les anges

C’est drôle en une nuit comme la vie change

En haut, je suis heureux

En bas, j’étais peureux

J’étais un nègre

J’ai retrouvé le soleil

J’ai retrouvé mon sommeil

Mambo !

Je n’ai plus de couleur, plus de visage

On n’ se retourne plus sur mon passage

Je suis l’ami du Ciel

Et du Père Éternel

Je suis une âme"

Fatoumata Diawara, née le 21 février 1982, chanteuse, comédienne et autrice-compositrice-interprète malienne, vit entre Bamako et Milan. Autrice compositrice, elle tire son inspiration de la tradition du chant Wassoulou, mais ses rythmes sont également modernes grâce aux ambiances jazz et blues...

Merci à Marc Simon pour cette belle découverte de la musique et de la poésie Africaine : un moment d'évasion et de rêves...

