Edgar Morin, le dernier intellectuel ?

Edgard Morin : La pensée complexe ! Un très grand penseur.

Il est tellement évident que ce n’est pas le « simplisme » qui mène toute chose ; mais la « complexité » ! Il n’y a que dans notre cervelle d’humain rationalo technoscientiste que les choses sont vue de la sort : la réalité des choses, celle physique comme métaphysique humaine, est toute autre !



Ce n’est pas un savoir qui réduit tout au « simplisme » comme nous le faisons, que nous devrions élaborer, mais un savoir qui tient compte de la complexité !

Qui de nos jour se soucie des acquits intellectuels du XX è siècle, Principe d’incomplétude, d’incertitude et d’impossibilité, issu principalement de la physique quantique, la dernière des physiques dite « paradoxale ». Des acquits intellectuels limitant la connaissance, tant dans le domaine du raisonnement que dans celui de l’action.

Qui se soucie, aussi, du « principe cognitif » de Pascal, qui nous explique la complexité : « Toutes choses étant causées et causantes, constituées et constituantes, englobées et englobantes et toutes s’entretenant par un lien naturel et insensible qui lie les plus éloignées et les plus différentes (lien écosystémique), je tiens pour impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus que de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties ».





Quand Descartes cherchait encore, et nous proposait ce puits sans fond qu’est la science, « sans conscience » ; Pascal, lui, avait déjà tout compris de la complexité des choses.



Werner Heisenberg, un des pères et pairs de la physique quantique, s’exprimant au sujet de la vision cartésienne du monde, écrivait que « la limitation cartésienne a profondément pénétré l’esprit humain durant les trois derniers siècles qui ont suivi Descartes et, il faudra longtemps avant qu’elle ne soit remplacée par une attitude vraiment différente à l’égard du problème de la réalité. »

Tout est « système » et même « écosystème » : au plan « purement physique » comme « métaphysique humain », aussi artificiel : tout est lié ! Le système est à la fois l’unité de l’élément composant et l’unité de l’élément composé ; le système c’est l’unité du savoir !





Quand tiendrons-nous compte de la complexité des choses, ceci éviterait bien des complications ; toutes ces complications sous lesquelles nous nous enterrons !