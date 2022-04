« Elysée » Collusion présidentielle Chirac-Mitterrand au Petit Montparnasse

Élections réelles ou fictives, la course effrénée à la fonction suprême semble être identique, une ambition à obtenir la victoire au prix de débats houleux aux phrases assassines, d'alliances secrètes, de manigances clandestines, de trahisons infâmes.

Parallèlement à la période électorale actuelle où les candidats, en campagne, tentent de s'imposer lors d'affrontements virulents, le théâtre du Petit Montparnasse nous propose un épisode très pittoresque de la vie politique qui s'est joué dans les coulisses du pouvoir à la veille des élections présidentielles de mai 1981 qui marqueront la victoire de François Mitterrand sur Valéry Giscard d'Estaing.

Un secret historique mal connu du public nous sera révélé avec une alliance aussi inattendue que surprenante entre deux fauves politiques François Mitterrand et Jacques Chirac.

En 2017, Jean-Claude Idée mettait en scène '' Meilleurs Alliés '' d'Hervé Bentégeat, une pièce sur les rapports orageux entre un de Gaulle introverti et un Churchill exubérant devant l'imminence du débarquement, en juin 1944, des troupes alliées en Normandie, pièce qui obtint un retentissant triomphe dans cette même salle.

Hervé Bentégeat, journaliste reporter et romancier ( '' Et surtout pas un mot à la maréchale '' - '' La fuite à Baden '' ...) aime particulièrement écrire sur les hommes politiques en faisant preuve d’une grande acuité dans l’analyse psychologique des hommes de pouvoir, animés par des humeurs contradictoires, livrant toutes leurs complexités antagonistes.

Avec '' Élysée '', l'auteur instaure des rapports faits de tension et d'estime entre François Mitterrand et Jacques Chirac, lors d'une rencontre exceptionnelle fomentée par Philippe Dechartre, en avril 1981, pour détourner quelques voix décisives au RPR par l'intermédiaire de Jacques Chirac et permettre ainsi de battre Giscard.

Jean-Claude Idée met en scène un voyage dans le temps sur 15 ans (de 1996 à 1981) scandé par des images, des coupures de journaux en grand écran, des montages de vidéos d’archives, des extraits radios, qui sont comme des retours en marche arrière sur un passé mémorable.

'' Elysée '' débute le 8 janvier 1996 avec Jacques Chirac, à l'Élysée, solennel devant les drapeaux français et européen annonçant à la télévision la mort du président Mitterrand dissimulant mal son émotion, puis les années défilent comme des clips en reculant au moyen de flash-back sur des événements décisifs de leur parcours commun, J. Chirac élu le 8 mai 95, en mars 93 une 2ème cohabitation avec E. Balladur, le second mandat de F. Mitterrand en mai 88, la dissolution de l'Assemblée nationale, l'abolition de la peine de mort.... jusqu'au fameux jour J du 2 avril 1981, où une étrange partition orchestrée par le ministre du Général de Gaulle et ancien résistant Philippe Dechartre va se dérouler et sera à l'origine d'un revirement de situation.

Pour la première fois dans l’histoire de la Vème République, la gauche peut l’emporter. François Mitterrand et Valéry Giscard d’Estaing, sortis vainqueurs du premier tour, sont au coude à coude. Pour gagner, le candidat socialiste a besoin d’un petit apport déterminant de voix supplémentaires. Il va le trouver, de façon inattendue, chez l’un de ses plus coriaces adversaires, homme de droite en désaccord avec la politique gouvernementale de Giscard d'Estaing.

Tout se passe dans l'appartement de Philippe Dechartre, fin entremetteur, réglant les accords au gré des échanges espiègles ou teintés d'exaspération mal contenue afin d'arriver à une entente mutuelle.

Emmanuel Dechartre endosse avec courage et pugnacité le rôle de l’homme politique Philippe Dechartre, son père dans la vraie vie, tous deux présents lors de la plupart des événements évoqués dans la pièce. Il peut, de par la connaissance des faits, être au plus juste du comportement de l'ex-secrétaire d'Etat gaulliste qui a appelé à voter Mitterrand.

Face à lui, le journaliste et éditorialiste à l'écharpe rouge Christophe Barbier incarne François Mitterrand. Ces deux comédiens se sont déjà affrontés dans la pièce '' L’un de nous deux '' au Théâtre du Petit Montparnasse écrite par Jean-Noël Jeanneney, historien et ancien ministre, en interprétant deux hommes aux idéologies divergentes, Georges Mandel et Léon Blum.

Christophe Barbier, un tantinet trop grimé, vêtu d'un ensemble velours couleur ocre soulignant le côté terrien de l'homme d'État charentais, a écrit un livre sur '' Les derniers jours de Mitterrand '', et éprouve une réelle fascination pour sa culture et son enracinement littéraire. Il jubile dans le rôle du malicieux politicien qui sait se moquer de son bouillonnant rival et néanmoins soutien électoral éventuel « Il croit en rien...il ment comme il respire...mais il est sympathique ! »

Ce sympathique adversaire est incarné par Adrien Melin dont la performance est bluffante. Vêtu d'un impeccable et strict costume 3 pièces, il est très convaincant, véritable sosie du vrai Chirac dans la prestance, l'humour, la friponnerie, il s'inspire de ses mimiques, son ton de voix, sa gestuelle, sans toutefois le caricaturer. Adrien Melin avait joué précédemment au Petit Montparnasse dans l'épatant '' Saint-Ex à New-York ''dont la mise en scène était signée Jean-Claude Idée. Au passage, saluons la programmation toujours excellente de ce merveilleux théâtre !

Les comédiens nous emportent dans un échange intelligent, incisif mais aussi drôle et piquant où les formules affûtées fusent « La trahison en politique ça n'existe pas puisqu'on n'a pas d'amis ! ». La présence féminine d'Alexandra Ansidei, dans le rôle de Carmen, l'employée de maison espagnole, accorte à souhait, rend les confrontations encore plus divertissantes et apporte une respiration bienvenue dans ce huis clos masculin. Elle était également charmante dans le rôle de Consuelo, la femme exubérante d'Antoine de Saint-Exupéry dans '' Saint-Ex ''.

Cette soirée instrumentalisée par Dechartre, livre à la main, citant Mazarin « Simule, dissimule, ne te fie à personne, dis du bien de tout le monde » sera à l'initiative du basculement des intentions de vote de certains membres du RPR.

C’est aussi le tissage entrelacé d’une relation emprunte de perversité entre deux opposants qui se respectent et s’apprécient. Leur duel psychologique va converger sur une alliance machiavélique pour évincer Giscard.

La roublardise mordante des deux comédiens dont le jeu d'une grande finesse rend crédible cette rencontre clandestine arbitrée subtilement par Emmanuel Dechartre et la mise en lumière de Jean-Claude Idée nous éclaire sur une collusion politique et historique parfaitement ciselée.



