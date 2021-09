Emozioni italiane (*)

Pour les italiens, les français sont des cousins un peu étranges mais qu’on aime bien quand même quand ils viennent en vacances- sans trop s’attarder bien sûr, car ça lasse- . Ils appellent « nouilles » ou cannelloni la pasta, ce qui normalement devrait faire que toute conversation censée s’arrête là. Mais l’Italien écoute quand même, d’une oreille distraite, en remuant le ristretto en terrasse, pour les entendre nous expliquer qu’une Ferrari, c’est nécessairement rouge (alors qu’initialement elles étaient toutes jaunes, en compétition), et tels des aveugles ou borgnes sûrs de leur vision, que la haute couture c’est français, et que les plus belles femmes du monde sont du même métal.

Le seul sujet sur lequel les français acceptent une domination transalpine, c’est pour l’opéra et le bel canto. Alors que précisément, les émotions musicales italiennes sont ( pour moi du moins) essentiellement contemporaines, voire récentes. Vous êtes sommés le temps de ce billet d’oublier les clichés (d’ailleurs, l’argentique, c’est aussi fini que Capri, donc pas de clichés, grazzie mille) sur l’Opéra de Naples et les queues de pie obligatoires sous les 38° plombant habituellement la salle du teatro di San Carlo, sur Adriano Celentano, Eros Ramazzoti et tutti quanti, définitivement associés aux slows poisseux des étés des 80’s à Sienna, juste bons à nous aider à tenter de mettre dans nos lits une Paola ou une Antonella.

Je vous emmène plutôt dans l’autre Italie, celle des moiteurs de l’Adriatique où les dimanches défilent comme des majorettes, où les jours passent mais les nuits non, ou encore la Baie de Naples que Caruso a contemplé une dernière fois sur le balcon de sa suite du Grande Albergo Vesuvio avant de s’effondrer, le Golfe de Pozzuoli où la vie s’en va, java lente, nonchalante, les lampions de la fête sur nos défaites. Et surtout les voix d’un autre monde d’une Rita Bellanza, la fille de 20 ans de l’Assistance publique qui a tant fait chialer hommes et femmes, Lucio Dalla, le pape de l’émotion vocale, le génie rouquin-vilain aux dents jaunes qui fut le plus grand excavateur de mémoire du chant italien universel, celui de la loose des migrants des 20’s, le fulgurant interprète de ceux qui croyaient voir, la nuit depuis la baie de Naples, les lumières de l’Amérique alors que ce n’étaient que les lampions des pécheurs et le sillage blanc d’une hélice.