« En toute confiance »

roman de Véronique DUGELAY

préface de Jean Epstein

Editions Librinova

161 pages

décembre 2021

Stéphanie est assistante maternelle à domicile.

Elle aime son métier. Elle est professionnelle mais c'est un métier bien particulier qu'elle exerce, elle se doit de prendre de la distance, tout en créant un climat de confiance et un lien affectif fort avec les enfants.

Ce livre est une polyphonie littéraire ou narrative, avec une pluralité de voix, les personnages, acteurs professionnels ou parents se succèdent chapitre après chapitre.

C'est une réussite.

L'auteure qui signe son premier roman nous plonge dans l'univers de la petite enfance, de l'accueil des tout petits à domicile.

L'histoire, car il y a là une histoire humaine qui est racontée, touche le lecteur qui espère qu'elle se terminera bien.

L'auteure apporte, en plus et c'est la cerise sur le gâteau un éclairage sur les problématiques professionnelles.

C'est passionnant, et j'ai fait comme Jean Epstein, j'ai lu ce livre d'une seule traite.

Les AS, assistantes maternelles sont, et c'est bien montré et démontré dans ce livre, « en première ligne pour absorber les ondes de choc de la vie des enfants et de leur famille » .

Si des progrès ont été effectués dans le champ de la petite enfance avec la création de réseaux d'assistantes maternelles, il y a eu aussi quelques reculs comme le peu de temps aujourd'hui dont disposent les puéricultrices pour rendre visite à domicile aux AS.... ne parlons pas non plus des salaires et des conditions de travail !?

Les familles partagent avec ces femmes, car ce sont surtout des femmes, leurs joies, leurs préoccupations, leurs peurs et questionnements, mais malheureusement beaucoup n'ont pas été préparées par une formation adaptée.

« Elles n'ont aucune formation pour répondre à cela. Juste leur humanité et leur générosité en bandoulière.... Pas toutes, certes, mais beaucoup. »

Ancien formateur petite enfance, je conseille à tous ceux et à toutes celles qui travaillent dans ce secteur, aux parents ce livre qui, accessible et plaisant pourrait faire fonction de livre de sensibilisation à cette fonction d'assistante maternelle.

Je parle de sensibilisation mais ce livre va plus loin, il se situe dans le champ de la formation.

Jean-François Chalot