Encore les Bien, Beau, Vrai platoniciens

L'Histoire de la philosophie témoigne que les philosophes s'y cassèrent les dents, sur ce trinôme, au point que feu Alfred N. Withehead dît un jour que toute la philosophie se résumerait à un commentaire en bas de page de Platon ... Qu'importe ! Encore un ! (Rien de nouveau sous le soleil ?)

La traduction Bien, Beau, Vrai laisse à désirer, car ses connotations anthropologiques (culturelles et historiques) jusqu'à nos jours, et de par le monde d'héritage chrétien - avec initialement les récupérations plotiniennes puis augustiniennes, - ne pouvaient jamais que s'égarer dans la version latine récupérée par le christianisme d'Empire romain (Empire romain qui alors confondait sa romanité avec la judéité, pour accoucher dudit monde d'héritage chrétien, de nos jours). Plus de deux mille ans d'Histoire européenne, soixante à quatre-vingt générations existentielles ... c'est à la fois long, et court.

En somme, la traduction de κἀγαθός, καλὸς, ἐτεός peut se faire en Excellent, Exquis, Essentiel, et vaut peut-être mieux. Où le triptyque Excellent, Exquis, Essentiel parle peut-être mieux grec ancien que le trinôme Bien, Beau, Vrai. Parce que ces "3E" de l'Excellent, de l'Exquis et de l'Essentiel rendraient traductivement mieux l'époque anthropologique (culturelle et historique) et nous feraint sentir toute la distance qu'il y a avec les idylles moralisatrices des Bien, Beau, Vrai.

C'est dire que Platon (ni son personnage Socrate) n'idéalisa, n'idyllisa ni ne moralisa tant que les néoplatoniciens romains (par exemple Plotin) ou de la Renaissance (par exemple Marcile Ficin). S'il y a bien des mœurs et une morale grecque là-dedans, elles correspondent plus judicieusement à ce qu'on s'appele le réalisme des idées platoniciennes. Ce réalisme, comme son nom l'indique, n'est pas spiritualiste comme le furent le plotinisme (théorie abstraite) et l'augustinisme (céleste angélique).

Le réalisme des idées, il fait de Platon un penseur sublimement concret ou concrètement sublime. Le platonisme serait à situer (d'anthopologie culturelle et historique d'époque) dans un olympisme psychologique et un stylisme mythologique, où les idées ont une concrétude montaine (sur le mont Olympe, homériquement). Car le divin platonicien, il n'a rien à voir avec le divin chrétien ; polythéique, il est multiforme (des dieux), transforme (des mutations humaines ou animales) et difforme (des monstres), et n'a rien du dieu judéo-chrétien qui - monothéique - est uniforme (l'ange, le Christ), conforme (l'Eglise, la Bible) et informe (invisible).

Quand bien même les textes platoniciens furent altérés par l'Histoire, quand bien même ils contiendraient les prémisses du spiritualisme théorique abstrait ou céleste angélique - mais surtout leur récupération virtuellement accessible avec aisance par le plotinisme ou le christianisme ... il n'en reste pas moins que l'Excellent, c'est le maître dans son exercice aristocratique ; que l'Exquis, c'est le maître dans son délice aristocratique ; et que l'Essentiel, c'est le maître dans son étude aristocratique.

Qu'est-ce que cela signifie ?

Cela signifie que la morale platonicienne est difficile, aristocratique et méritocratique : "Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre", lisait-on au fronton de l'Académie. Cette morale académique est exclusive, elle ne s'accommode pas de tout le monde. Au centre, elle place le divin Platon et apparié-es, si bien qu'on la juge parfois totalitaire. Mais cela suffit-il pour discréditer les 3E ?

La philosophie, qui trouve largement ses origines en Platon ("La philosophie occidentale n'est qu’une suite de notes de bas de page aux dialogues de Platon", disait Alfred N. Witehead ... ), reste cette démarche aimant la sagesse. Indéfinissable, ineffable et inéluctable sagesse, qui pour tou-te-s semble pourtant une situation éminemment désirable, propice à banqueter excellemment, exquisement et essentiellement - voire divinement.

Un luxe, ou une nécessité ? En tout cas, le plus pauvre peut s'y adonner ; et même le plus riche, s'y trouve dans le besoin.