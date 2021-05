Enfin le Printemps !

Habituellement, c’est avec lui que tout commence : les artistes remontent sur scène, le public est dans les salles et toute la ville vibre aux sons de la musique. Le Printemps de Bourges aura bien lieu cette année du 22 au 27 juin et annonce aujourd’hui sa programmation.

Interrogé ce matin sur France Inter par Mathilde Munos, Boris Vedel était très heureux de pouvoir présenter les noms des artistes retenus pour cette 45° édition.

Il y a quelque jours, la tenue du festival était encore incertaine, mais les derniers doutes viennent d’être levés. Le Printemps de Bourges de cette année se tiendra dans des salles d’une jauge inférieure à 1 000 personnes et avec un public assis. Les salles seront remplies à 65% avec des groupes de 6 personnes maximum et un siège devra être laissé libre entre chaque groupe. Un pass sanitaire ne sera pas nécessaire pour accéder aux salles de concert.

Une centaine d’artistes partageront l’affiche du festival, annonce son directeur, dont notamment Jean-Louis Aubert, accompagné des Sculpteurs de Vent, qui ouvrira le festival le mardi 22 juin. On retrouvera aussi Catherine Ringer, Pomme, nommée artiste féminine de l’année aux victoires de la Musique, Gaël Faye et Philippe Katerine. Le samedi PLK et Georgio, deux jeunes artistes plus survoltés que jamais se partageront la scène pour une grande soirée rap. Tryo et Alain Souchon clôtureront le festival dimanche soir.

On retrouvera également une scène française à la croisée des genres avec des artistes déjà salués par le public et la profession : La Grande Sophie, Suzane, Ben Mazué, ou plus récemment Yseult et Hervé, tous deux révélations des victoires de la Musique 2021, mais aussi Bonnie Banane, Clou...

Le meilleur de la scène électronique alternative n’est pas oublié et évoluera autour de créations singulières et de collaborations entre pointures historiques et nouvelle garde.

Les créations prévues en 2020 seront présentées cette année : « I feel for you », l’hommage à Prince par Jeanne Added, « Glory Dummy », une célébration du premier album de Portishead et le concert acoustique de Ayo.

Enfin, le Printemps de Bourges, festival de la découverte, de la création et de l’émergence, présentera les trente-trois artistes de la sélection 2021 des iNOUïS.

Le festival reste soumis à l’évolution de la situation sanitaire. Des précisions devraient être données dans les prochains jours pour les animations en accès libre que le Festival compte organiser dans les rues et les places de la ville, et qui permettront à toutes et tous de partager l’esprit du Printemps. Son format adapté ainsi qu’une coordination étroite avec les autorités et la ville de Bourges assureront la sécurité des publics et le respect strict des protocoles sanitaires en vigueur.

Le Printemps de Bourges du 22 au 27 juin 2021