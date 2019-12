Entrevue avec l’écrivain italien Erri de Luca par Carlo Marino

Erri De Luca (né Enrico De Luca le 20 mai 1950 à Naples) est un écrivain, poète et traducteur italien contemporain. Il a obtenu en 2002 le prix Femina étranger pour son livre Montedidio et le Prix européen de littérature en 2013 ainsi que le Prix Ulysse pour l'ensemble de son œuvre. Erri De Luca a accordé cette interview à Carlo Marino à Rome en décembre 2019 lors de l'événement litteraire “Più Libri più Liberi”.

Carlo Marino : Je remercie Erri De Luca d'avoir aimablement accordé cette entrevue. Ma première question ne peut que commencer à partir de Naples - une ville que j'ai vécu dans mes premières années et que, en quelque sorte, je vis encore aujourd'hui. Naples m'a aidé à tracer le "sillon fondamental" à partir duquel j'ai commencé ma vie. Quelle place occupe cette ville dans votre expérience littéraire ?

Erri De Luca : C'est mon origine, ma langue maternelle, la tension de mon système nerveux, la composition de mes centimètres tous élevés à Naples. Je la considère comme une ville-cause, dont je suis l'un des effets secondaires. Je me suis extrait d'elle à 18 ans comme une dent d'une gencive, avec les racines à l'envers et elles sont restées comme ça.

C.M. Naples a était grande, même lorsqu'elle a surgi en 1943 contre les nazis et fascistes. Mais ensuite, depuis des années, elle s'est endormie sur ses douleurs historiques endémiques (Camorra, corruption, violence, perte de ses valeurs, etc.). Aujourd'hui, à Naples, vous pouvez respirer un air différent, une envie de ressusciter. Est-ce le moment de revenir pour résister aux infâmes théories inhumaines à partir de « Naples » ?

Naples est le nom grec de la nouvelle ville, de Nea Polis. C'était une prophétie : la ville change constamment, superposant sa dernière ébauche aux précédentes. Elle échappe à ceux qui veulent la corriger dans un format, y compris la forme générique du napolitanisme. Pour moi, j'ai inventé le terme “Napolide”, celui qui est devenu apatride de Naples., Le maire de Naples a obtenu un deuxième mandat, c’est un avocat, non pas un shérif, mais un magistrat. Naples a ainsi trouvé sa formule pour se transformer en une nouvelle ville. Ses maux endémiques continuent, mais ne défigurent plus son image dans le monde.

C.M. Le travail à Naples a toujours été une sorte de "mirage" et quand il y en avait eu c'était du "travail noir" ou de la migration. Aujourd'hui, le Centre de recherche de l'Université Federico Secondo de San Giovanni a Teduccio, point de référence pour le monde industriel et commercial, inauguré dans une zone historiquement dégradée, semble être une lueur d'espoir. Commencer de l'éducation est-il toujours la meilleure chose pour tout développement ?

L'éducation est le meilleur investissement à long terme. Qu'une institution vertueuse s'en occupe est une bonne chose, mais je rends hommage aux maîtres des rues, aux associations qui, à Scampia et dans d'autres banlieues, font de l'alphabétisation civile.

C.M. A l'heure actuelle, il existe une tendance au contrôle total qui utilise ce qui devraient être des espaces de libre pensée : les " Social Media ". De la part du pouvoir, de plus en plus indiscernable, il y a le souci de tenir à distance ceux qui sont perçus comme "dangereux". Où cela nous mène-t-il ? Sommes-nous en post-démocratie ?

La démocratie est une expérience qui change ses cartes, parfois elle peut régresser au suicide, comme cela s'est produit dans l'Allemagne nazie, dans la Turquie d'aujourd'hui. Y a-t-il des anticorps, notre société a-t-elle un système immunitaire pour repousser les nationalismes et les racismes ? Ma réponse est oui car une nouvelle jeunesse précoce se déplace et commencent à se rendre compte de leur importance et à “se compter”.

C.M. La grande machine de contrôle est à l'œuvre, surtout là où il y a des travailleurs. Sommes-nous dans la phase du « capitalisme de surveillance » qui aspire à soumettre le corps par le contrôle des idées ?

La surveillance technique, les caméras partout, les portables qui signalent chaque mouvement même lorsqu'ils sont éteints, nous sommes dans un temps exposé, sans confidentialité ni intimité. Sur le lieu de travail que je connaissais, le contrôle était effectué par les patrons, les chefs se tenaient constamment derrière. Aujourd'hui, ce contrôle a changé de système, sans en changer sa nature. Quant au contrôle des opinions, il n'y a qu'un seul antidote pour ne pas être influencé par la propagande, par les aboyeurs de consensus : lire des livres, augmenter son propre vocabulaire pour rejeter la falsification des faits.

C.M. Aujourd'hui, le profit est extrait de tout, même de la pauvreté. Qu'en pensez-vous ?

Le profit est le moteur de l'économie. Si le profit le pourrait, il revenait à l'esclavage de la main-d'œuvre. Mais, précisément, il y a les contrepoids des luttes civiles qui, dans la longue histoire des conflits sociaux, ont fait grandir la société moderne. Aujourd'hui, le profit est surtout réalisé sur le plan financier, de l'argent qui produit de l'argent sans passer par le cycle de production. Le profit souffre donc aujourd'hui le plus grand risque de fragilité.

C.M. Et qu'en est-il du contrôle manipulateur du comportement politique des masses à travers le web ? C’est à dire le rôle joué par la société britannique Cambridge Analytica dans l'élection du président d'une grande puissance ou lors du référendum sur le Brexit ?

Je ne comprends pas ces manoeuvres, je pense que chacun peut se défendre par ses propres moyens contre les intrusions des liens avec un bon pas de côté, en esquivant. 8. Une stratégie qui tend à isoler l'être humain, à démolir les liens de l'intimité, la socialité qui le lie aux autres et, en fin de compte, à subjuguer sa volonté, est menée de manière clandestine, presque imperceptible. Est-ce déjà une réalité ou juste une possibilité inquiétante ? Je ne peux pas parler dans l'abstrait, je ne suis pas sociologue, je raconte des histoires.

C.M. J'ai récemment relu le magnifique MONTEDIDIO et j'ai trouvé beaucoup de choses sur mon passé. Du point de vue littéraire je l'ai trouvé comme un tableau de Marc Chagall, ai-je bien vu ?

Le personnage de Rafaniello vient de ma connaissance de la littérature yiddish, dont j'ai voulu connaître la langue. Il vient du temps et du monde qui était aussi celui de Chagall.

C.M. Dans "Nocciolo d’Oliva" (Noyau d'olive), vous avez écrit de beaux mots : "La lecture d’écrits sacrés obéit à une priorité d’écoute. J'inaugure mes réveils avec une poignée de versets, pour que la journée commence. Je peux alors également déraper pour le reste des heures derrière les détails de ce qu'il faut faire. Pendant ce temps, j'ai gardé un dépôt de mots durs pour moi, un noyau d'olive à tourner dans ma bouche ». Faut-il recommencer à lire et à méditer sur les écrits sacrés de toute religion ?

Pour moi, l'écriture sacrée était une rencontre et les rencontres ne peuvent être ni prescrites ni conseillées. C'est pour moi une fréquentation quotidienne avec laquelle je vais me réveiller. Les caractères hébreux des livres saints me font commencer la journée, sans devenir une forme de prière, car je ne suis pas croyant. Je suis juste un lecteur d'histoires sacrées dans leur langue d'origine.

C.M. Quel est le sacré pour Erri De Luca ? Est-ce avec le sacré qu'il est possible de se défendre contre ceux qui ont un intérêt matériel à créer le chaos ?

À mes yeux, ce pour quoi une personne est prête à mourir c’est le sacré.

C.M. Superviser et punir. Est-ce que les futurs dirigeants politiques resteront focalisés seulement sur ça ? Est-ce l'avenir que nous désirons ? Les gens envahissent les places en quête de liberté et de justice, mais puis au pouvoir les dirigeants vont de plus en plus pour "surveiller et punir". Est-il vraiment impossible de gouverner "pour de bon" ?

Je ne suis pas d'accord. Dans les petites villes, il existe un exemple continu de bonne administration et de participation civile. Le pouvoir pour moi n'a pas la cohérence de l'engin, mais la consistance de la meringue.