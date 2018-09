« Éric est-il un prénom français ? »

(ci-dessus : statue de l'explorateur viking Eric le Rouge, en Islande)

En France, le prénom Éric est l'un des plus populaires parmi les hommes, en particulier chez ceux de la génération X, nés au soir des Trente Glorieuses. Il n'existe pas de statistiques précises et fiables quant au nombre d'hommes ainsi appelés. Le site Polotologue.com affirme que 2531 personnes porteraient le prénom Éric, ce qui est en toute vraisemblance bien inférieur au nombre réel. Le site Prénoms.com annonce, quant à lui, le chiffre de 301 000, qui semble exagérément élevé.

En tous cas, le prénom Éric est répandu dans notre pays où il a été popularisé durant l'après-guerre. Parmi les personnalités portant ce prénom, on peut citer l'acteur Éric Judor, le footballeur Éric Cantona, le navigateur Éric Tabarly et l'ancien ministre Éric Woerth. Ce prénom peut aussi se combiner avec d'autres, comme, par exemple dans le cas de l'écrivain Éric-Emmanuel Schmitt et de l'entrepreneur Jean-Éric Valli. Le prénom Éric a son pendant féminin Erica ou Erika.

Éric figure dans le calendrier à la date du 18 mai, de quoi satisfaire les thuriféraires des "prénoms français". Minute papillon, les choses ne sont pas aussi simples… Le prénom Éric n'a en fait rien de français, n'étant apparu dans l'Hexagone que dans les années 30-40.

C'est en Scandinavie qu'apparaît le prénom Éric qui, en vieux norrois, se disait Aeiríkr. Dans la langue des Vikings, ce prénom était associée à la noblesse et à la bravoure. Son étymologie combine les mots "rik" (roi, souverain) et le préfixe augmentatif "aei" qui serait une déformation du proto-germanique "ainaz" (unique, total) ou, selon certains, du proto-norrois "aiwaz" (toujours, éternel). Qu'on le traduise par "souverain unique" ou "roi éternel", ce prénom renvoie donc à l'idée de domination, d'autorité et de pérennité.

Ce prénom aux accents monarchiques fut ainsi porté par quatorze rois suédois, sept rois danois et quatre rois norvégiens. Éric de Poméranie (1382-1459) ayant cumulé ces trois couronnes sous le nom d'Éric IV de Norvège, Éric VII du Danemark et Éric XIII de Suède. Chef de guerre autoritaire mais piètre politicien, ce roi méconnu par l'historiographie française régna durant plusieurs décennies sur un empire englobant la totalité de la Scandinavie, le Groenland, le sud de la Finlande, la Carélie et le nord de la Pologne. Mais c'est un autre Éric qui a laissé une plus grande postérité dans l'histoire : Eiríkr Þorvaldsson (Éric fils de Thorvald) ou Eiríkr Rauði (Éric le Rouge). Fils du noble norvégien Þorvaldr Asvaldsson, Éric naquit aux alentours de 950 dans une Norvège en proie aux querelles intestines : durant l'une d'entre elles, son père massacre plusieurs hommes ce qui lui vaut d'être banni du royaume et de quérir fortune par mer. Arrivé avec sa famille en Islande, Thorvald, y meurt vers 980, laissant sa fortune à son fils Éric qui – tout aussi turbulent que son père – finit par s'attirer la colère de l'Althing (assemblée du peuple) qui le bannit pour une durée de trois ans suite à une accusation de vol et de meurtre. C'est ainsi qu'Éric le Rouge, naviguant vers l'ouest, découvre le Groenland et s'y installe avec ses enfants dont Leif Erikson (970-1020) qui sera le premier Européen à poser le pied sur l'Amérique aux alentours de l'an mil.

Ce prénom fut porté par bien d'autres guerriers vikings moins connus qui déferlèrent sur l'Occident avec leurs drakkars rapides comme l'éclair entre le VIIIème et le Xème siècles. La férocité des Vikings a été largement exagérée par les moines qui ont saisi au vol l'occasion d'en faire des envoyés de Dieu (ou du Diable, selon les versions) chargés de châtier une Chrétienté relâchée et débauchée. Ce procédé avait déjà été utilisé par les Chrétiens au Vème siècle à propos des Huns surnommés "fléaux de Dieu". Cela n'empêche que les Vikings ont bel et bien été des envahisseurs ayant à leur actif plusieurs villes incendiées, des dizaines de monastères pillés et des milliers de morts ou de prisonniers réduits en esclavage. Si d'aucuns statuent que certains prénoms musulmans ne seraient pas autorisables car véhiculant un message hostile à la France, ils seraient bien avisés d'exercer la même sévérité envers les prénoms nordiques qui furent ceux de pilleurs et d'envahisseurs invétérés dont le nombre de victimes en Francie excède largement celles de l'islamisme.

En France, le prénom Éric n'a fait son apparition que dans les années 1930, largement popularisé par la série de romans pour jeunesse Le Prince Éric dont l'auteur, Serge Dalens, devint dans les années 1980 membre du conseil scientifique du Front National et dont l'illustrateur, Pierre Joubert, était un maurrassien membre des Camelots du Roi. Le Prince Éric est une suite de quatre romans parus entre 1937 et 1946 racontant les tribulations et l'héroïsme d'un jeune prince blond monté à quinze ans sur le trône de la principauté de Swedenborg, entouré de courtisans, d'intrigants, d'affairistes et d'espions (à commencer par son ministre, un bulgaro-hongrois nommé Tadek) qui tentent de le manipuler, de l'assassiner ou de lui ravir sa couronne ; une couronne que le jeune Éric parvient à garder grâce à l'adjuvance de ses amis français qui l'aident dans son combat pour la justice et contre le communisme. Une intrigue bien naïve pour ces "romans de garçons" comme l'auteur lui-même qualifiait ses ouvrages, n'imaginant pas qu'une fille puisse lire et aimer un roman d'aventures.

Dans la tourmente de la guerre, les romans simplistes de Dalens ont néanmoins eu du succès auprès d'une jeunesse lassée par la gravité et désireuse d'évasion. Si bien que le prénom Éric, jusque là extrêmement marginal, a été donné à des milliers de garçons nés après la guerre. Le pic ayant été atteint dans les années soixante. Aujourd'hui, ce prénom n'est guère plus populaire. Le site Prénoms.com le classe à la 32796ème place. Seuls quinze enfants auraient été nommés ainsi en 2017. L'étoile des Éric semble avoir bel et bien pâli.