Eurovision 2024 : la chanteuse israélienne Eden Golan dans le top 5 grâce au vote du public !

« L’Eurovision s’affirme comme la plus ancienne manifestation d’unité culturelle européenne (…). Loin de n’être qu’un spectacle kitsch, le concours européen de la chanson pose un certain nombre de problématiques sur les frontières culturelles de l’Europe. » (Fabien Venon, le 23 janvier 2007 dans "European Journal of Geography").

Soyons clairs : les manifestations culturelles comme le concours de chansons Eurovision (créé en 1956) et les manifestations sportives comme les Jeux Olympiques et Paralympiques devraient se dévêtir de toute considération politique, mais elles sont en elles-mêmes des manifestations politiques.



En fait, toute compétition mettant en jeu les nations introduit sa dose de politique, puisque les ressortissants de chacun des pays participants auront un point de vue plus nationaliste que culturel ou sportif, en ce sens que leur soutien se portera plus aisément à leur pays qu'à l'équipe qui, selon eux, aura été la meilleure du point de vue de la compétition. C'était même le cas avec les "Jeux sans frontières" ou "Intervilles" à la télévision (quand j'étais petit), qui ne valaient pas mieux que les stupidités télévisuelles d'aujourd'hui.



Il n'est donc pas étonnant d'observer une politisation de ces manifestations culturelles ou artistiques avec des arrière-pensées qui, parfois, ne sentent pas vraiment bon. C'était le cas avec ce 68e concours d'Eurovision dont la finale s'est tenue ce samedi 11 mai 2024 à Malmö, en Suède. Pendant toute la semaine, la chanteuse Eden Golan, qui représentait son pays, Israël, a été l'objet de réactions manifestement discourtoises voire agressives de la part de militants pro-palestiniens pour qui tout devrait être politisé.



À 20 ans, Eden Golan participait à Eurovison 2024 avec la chanson "Hurricane". En 2015 déjà (elle avait 11 ans !), elle avait participé au concours Eurovision des juniors où elle était classée cinquième en finale. Précisons qu'à l'époque, elle faisait partie de la sélection russe. En 2016, elle a chantée en Crimée, alors sous occupation russe, ce qui a fait que beaucoup d'Ukrainiens la considèrent comme une ennemie de l'Ukraine. Elle-même a une mère d'origine ukrainienne et un père d'origine lettone, et a vécu à Moscou de 2009 à 2022, Russie qu'elle a quittée avec soulagement en raison de la manifestation d'un antisémitisme récurrent. Pour certains journalistes israéliens, la chanson "Hurricane" (chantée en anglais et en hébreu) fait clairement référence aux massacres du 7 octobre 2023.







Après un choix de la chanson différent du choix initial pour concourir à Eurovision 2042, Eden Golan a été qualifiée lors de la seconde demi-finale le 9 mai 2024 dans une atmosphère abominable puisque une dizaine de milliers de manifestants l'ont sifflée et huée en raison de la politique de Benyamin Netanyahou qui mène une guerre impitoyable contre l'organisation terroriste le Hamas. Notons que parmi les manifestants, il y avait... Greta Thunberg.



Le Premier Ministre israélien l'a congratulée en déclarant : « Non seulement vous participez fièrement et de manière admirable à l'Eurovision, mais vous affrontez avec succès une horrible vague d'antisémitisme. ». Concrètement, Eden Golan devait être sous surveillance policière matin midi et soir en Suède, tant sa sécurité était en cause. Une centaine de policiers étaient mobilisés pour elle ! Le scandale n'est pas cette protection policière mais sa nécessité pour lui assurer la sécurité.



À ceux qui croient que l'État d'Israël n'aurait pas le droit de participer à Eurovision comme la Russie n'aurait pas le droit de participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques, il faut rappeler les faits, rien que les faits : la Russie, elle, a déclaré la guerre à l'Ukraine et les Ukrainiens n'ont rien demandé. Ils luttent pour leur survie. S'il faut faire une comparaison pour Israël, ce pays n'est pas comparable à la Russie mais à l'Ukraine, il a subi les assauts terroristes particulièrement cruels du Hamas le 7 octobre 2023 et aujourd'hui, il lutte pour sa survie en voulant éliminer le Hamas dont le seul but est l'anéantissement d'Israël. Tous ceux qui soutiennent la cause palestinienne sont aujourd'hui instrumentalisés par les islamistes, non seulement par les Hamas mais aussi par les mollahs d'Iran qui souhaiteraient la destruction d'Israël au profit d'une théocratie comme l'Iran actuel, où la liberté n'existerait plus et où les femmes seraient soumises à des règles absolument scandaleuses et rétrogrades.



Heureusement, face à ces militants extrémistes qui dénaturent toutes les manifestations artistiques ou sportives, il y a les peuples, les peuples silencieux qui savent parfois réagir avec sagesse et bienveillance. Ce fut le cas pour Eurovision 2024 puisque les votes du public ont soutenu massivement Eden Golan classée alors deuxième avec 323 points, juste derrière la Croatie 337 points et devant l'Ukraine 307 points. Grâce à ce soutien des téléspectateurs, Eden Golan a finalement été classée en cinquième position avec 375 points (en effet, la note finale prend en compte les appréciations d'un jury). Bravo à elle !



La France aussi n'est pas mal classée puisque son représentant, le chanteur français d'origine algérienne Slimane (34 ans), a obtenu la quatrième place avec 445 points pour sa chanson "Mon amour" interprétée en français dans la grande tradition française des chansons d'amour ! Slimane a participé lui-même à l'écriture des paroles et de la musique de cette chanson, avec deux auteurs franco-israéliens Yaacov Salah et Meïr Salah qui travaillent avec lui régulièrement (et tant pis pour les militants du Hamas !). Cette belle performance (quatrième place) fait la fierté des Français, ceux en tout cas qui aiment la France et lui souhaitent le meilleur.







taient-ce des considérations artistiques ou politiques qui ont aussi apporté massivement à l'Ukraine les votes du public par solidarité à leur résistance face à l'armée poutienne ? Je n'en sais rien, mais toujours est-il que l'Ukraine s'est classée en troisième position avec 453 points pour le duo des chanteuses Jerry Heil (28 ans) et Alyona Alyona (32 ans) qui interprétaient "Teresa & Maria".







Pour finir le Top 5, citons aussi Baby Lasagna (28 ans), qui concourait pour la Croatie avec "Rim Tim Tagi Dim" et a obtenu la deuxième place avec 547 points.







À peine moins que le premier de la finale, le chanteur Nemo (24 ans), représentant de la Suisse, pays par excellence neutre politiquement, qui a chanté (en anglais) "The Code" avec 591 points. Mais finalement, pas si neutre que cela car Nemo, jeune homme, est apparu habillé en femme pour sa prestation afin de casser les codes et promouvoir la non-binarité de la société comme l'affiche ouvertement sa chanson "The Code". Sa victoire est aussi considérée comme celle de la "communauté" LGBT+ (n'en déplaise à Vladimir Poutine).







La présence de la chanteuse israélienne dans le Top 5 du classement d'Eurovision 2024 a de quoi rassurer sur la réalité du soutien de ces militants particulièrement agressifs contre Eden Golan. Ils montrent que le peuple silencieux, celui qui ne manifeste pas tous les dimanches pour un oui ou pour un non, est capable toutefois de réagir quand il le faut et de soutenir par solidarité les enfants d'un pays qui a toujours été victime, encore aujourd'hui, malheureusement, et peut-être même plus aujourd'hui qu'hier, d'un antisémitisme qui s'affiche désormais de plus en plus ouvertement.





Sylvain Rakotoarison (12 mai 2024)

