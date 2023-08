Éveil et citations : 2) Trouver la joie du feu

Abandonner l a Persona et intégrer l’ombre ( l'Œuvre au blanc )

Désir materiel

Jusqu'à chemin spirituel.

Un chemin :

Les différentes œuvres peuvent être rattachées à des éléments et elles doivent être entreprises dans l’ordre, vous devez commencer l’œuvre au blanc seulement après avoir fini l’œuvre au noir qui peut durer plusieurs années.

Je me suis trompé, j'ai inversé les vers (au dessus : Désir materiel...) entre l'œuvre au blanc et l'œuvre au noir.

L’intuition :

Trouver la joie du feu (l’élément alchimique) c’est maîtriser notre intuition et trouver l’inspiration.

Notre mental construit une représentation de notre monde à partir des informations fournit par nos sens interprétés en fonction de notre savoir (le passé) avec ou sans confirmation de l’intuition, qui perçoit les probabilités.

Pour nos sens les corpuscules apparaissent comme de la matière et pour notre intuition les ondes apparaissent comme des possibilités.

L’intuition éclair les pensées qui sont en accords avec les probabilités (possibilités), mais si on est enfermé dans des préjugés ou des croyances fausses l’intuition n’a rien à éclairer.

"La mesure suprême de la force : dans quelle mesure un homme peut-il vivre sur des hypothèses et non sur la croyance ?" Nietzsche

Si nos pensées sont toutes corrompues par notre égo, nos désirs ou autre, et qu’on a pas d’inspiration, notre intuition n’a rien à éclairer, elle ne sert à rien.

Se connaître :

"« Connais-toi toi-même », voilà toute la science. C'est seulement quand la connaissance des choses sera achevée que l'homme se connaîtra lui-même. Car les choses ne sont que les limites de l'homme." Nietzsche

"Le point de départ d'une pensée vraie est dans la connaissance de soi. Si l'on ne se comprend pas soi-même, l'on n'a aucune base pour penser ; ce que l'on pense n'est pas vrai." Krishnamurti

L’individuation, un processus en 5 étapes :

Les étapes 2 et 3 correspondent à l’œuvre au noir, l'étape 4 à l’œuvre au blanc et la 5ème à l'oeuvre au rouge.

1/ L’adaptation : durant l’enfance et le début de la vie adulte on créé notre persona pour s’adapter à la société, une partie de nous est refoulée dans l’inconscient pour des raisons morales, sociales ou éducatives.

2/ La prise de conscience : on se rend compte que l’on est pas cette persona, on remet en question nos valeurs et le sens de notre vie, l’ombre crée nostalgie et anxiété.

3/ Le face à face : on remet en question notre interprétation du passé, comprendre que nous devons changer entraîne tristesse et colère, on accepte d’abandonner ce que nous étions, puis on laisse s’exprimer le refoulé.

4/ L’intégration : c’est le début de la réconciliation, de l’intégration de l'ombre et de l'anima ou l'animus, la quête d’approbation cède le pas au désir de ne plus se mentir ; ça peut mener à des heurts relationnels.

5/ La réalisation de soi : on devient un individu complet, avec une meilleur connaissance de soi, on accepte plus facilement nos défauts, nos désirs contradictoires ou nos conflits intérieurs, on se dévoile à nous même et aux autres.

Les buts de l’ œuvre au blanc :

- Accepter son Ombre pour l’intégrer

- Faire disparaître la persona (liée à certains désirs (approbation) à l'identification et au fait d'avoir une ombre)

- Se réconcilier avec son animus ou son anima

- Finir de faire disparaître l’ego (lié aux images mentales, à l'identification et aux illusions)

- Faire disparaître l’attachement, la peur et les passions

- Dépasser les déterminismes : instincts, pulsions, héritages

- Briser les conditionnements : préjugés, idéaux, morale gravée dans l'inconscient, dogmes

- Voir, comprendre et accepter le reste de notre inconscient (traumatismes, scenarios de vie et autres)

Ça fait beaucoup de choses mais certaines sont liées (l'une facilitera la suivante), et le plus dure c’est d’accomplir l’œuvre au noir, ensuite dans de bonnes conditions, généralement, le reste s’enchaîne tout seul.

Pour ça il vaut mieux :

- S’accepter, accepter les imprévus et la vie comme elle est

- Ne pas faire obstruction aux changements

- Avoir des conditions favorables à l’épanouissement, entre autre éviter le stress chronique

- Être attentif à nos choix et actes et ensuite voir pourquoi on a pensé, dit ou fait quelque chose

- Et surtout apprendre à calmer son mental et à écouter son intuition.

L’œuvre au blanc, alterne agréable et désagréable, joie et tristesse, émerveillement et peur.

Plus votre mental va s’éclaircir plus vous allez vous comprendre, mais aussi comprendre tout et n’importe quoi, il faut faire attention de ne pas trop se disperser (surtout si vous avez une tendance au TDA), de ne pas se remplir de savoirs encombrants ou de cultiver le désir de tout comprendre ou tout savoir faire, commencez par vous comprendre et vous accepter.

Tout est relatif :

On comprend le monde en fonction de ce que l’on est, "tout jugement est un symptôme".

Si on passe notre vie à courir après l’argent on verra surtout des opportunités de gagner plus ou des risques de perdre de l’argent, si on est déprimé on verra surtout des sources de plaisirs ou des choses déprimantes, etc

"Il n'y a pas de faits, seulement des interprétations". Nietzsche



Avec les réseaux sociaux on suit "l’actualité" de gens qui ont les mêmes opinions, les mêmes préjugés, ça nous conforte dans nos erreurs, croyances et préjugés, nous évites de les remettre en cause.

Pour comprendre le monde il vaut mieux se connaître et se comprendre soi même (partie 1, l'œuvre au noir).

Pour accepter les autres, le monde, la vie comme elle est, il vaut mieux s’accepter soi même (partie 2 celle là, l'œuvre au blanc).

Ensuite notre representation mentale du monde sera beaucoup moins altéré, tronqué ou carricaturé.



Tout est devenir :

Ça parait méchant mais être où ne pas être le tout est de venir et pour ça il faut paraître.

"Les rationnels et les irrationnels donnent tous les nombres ; les centripètes et les centrifuges donnent toutes les forces ; ceux qui s’accordent et ceux qui se combattent donnent tous les peuples. De tous les possibles émerge une réalité et à partir de l’existant s’ouvrent toutes les possibilités." Héraclite

Le devenir est relatif au futur et le Tout est relatif au passé.

Cinq chapitres :

Le but principal est de s’accepter, donc je fini par ce chapitre car les autres servent surtout à nous mener à celui là, mais il n’y a pas de début ni de fin seulement des relations. Il faut trouver le chapitre qui est le plus en accord avec ce qui nous arrive actuellement.

"Les Cinq Éléments ne sont pas des constituants de la nature, mais cinq processus fondamentaux, cinq caractéristiques, cinq phases d'un même cycle ou cinq potentialités de changement inhérentes à tout phénomène." (?)

1) S’oublier :

Pour cette œuvre s’oublier consistera surtout à oublier les soucis du quotidien, les préjugés, croyances et espoirs. Le véritable oubli de soi est le but de l’œuvre suivante l’œuvre au jaune.

Pourquoi ?

"Il est des domaines où la pensée est nécessaire, d’autres où elle ne l’est pas." Krishnamurti

"Porter sur toute chose un regard lucide, sans faire intervenir les souvenirs d'hier : alors, la vie cesse d'être problématique." Krishnamurti

"Il est sage de ne mettre ni crainte, ni espérance dans l'avenir incertain." Anatole France

"Les enfants n'ont ni passé ni avenir, et, ce qui ne nous arrive guère, ils jouissent du présent." La Bruyere

"Tous les changements, même les plus souhaités ont leur mélancolie, car ce que nous quittons, c'est une partie de nous-mêmes ; il faut mourir à une vie pour entrer dans une autre." Anatole France

L’attention :

"L'attention c'est regarder la totalité de la vie sans le centre de l'intérêt personnel." Krishnamurti

"Humain, écoute !" Nietzsche

Quand on est attentif on voit les choses comme elles sont, si quelqu’un nous flatte ou nous insulte par exemple on le sait intuitivement, il n’y a ni plaisir, ni douleur, ni jugement, on perçois une phase d'un esprit en devenir.

Plus on pense plus nos désirs et nos peurs déforment la réalité et "prennent les décisions" à notre place

"Tenter de résoudre les nombreux problèmes de l'existence à leurs niveaux respectifs, isolés tels qu'ils sont dans leurs catégories, indique un manque complet de compréhension." Krishnamurti

2) Se renforcer :

Pourquoi ?

Savoir écouter son intuition si il s’agit d’un sujet qui a peu de conséquences, quand on est au calme confortablement assis chez soi, c’est une chose…

Arriver à regarder en face une réalité qui concerne son voisin, qui a peu de conséquences et que l’on a envisagé depuis longtemps, c’est pas très dur…

Avec un corps et un esprit solides on accepte les difficultés de la vie et l’adversité comme des défis au lieu de s'inventer une morale qui serait absolue et de se persuader qu’on est une victime.

"Vivre demande en fait beaucoup d'amour, un fort penchant pour le silence, une grande simplicité, énormément d'expérience ; il faut avoir un esprit capable de penser de manière très lucide, et qui ne soit pas sous le joug des préjugés ou des superstitions, de l'espoir ou de la peur." Krishnamurti

"Tout le monde veut être quelqu'un ; personne ne veut grandir." Goethe

Se renforcer pour pouvoir vivre dans la société sans se conformer aux modèles imposés (par les médias ou autres) à ceux qui ont peu d’esprit critique.



"Toute méchanceté vient de faiblesse ; l'enfant est méchant que parce qu'il est faible ; rendez-le fort, il sera bon." Rousseau

"L'homme veut la concorde, mais la nature sait mieux que lui ce qui est bon pour son espèce : elle veut la discorde." Kant

"Les échecs fortifient les forts." Saint-Exupéry

Physiquement :

Physiquement avec l’hormèse (1,2), le sport ou l’exercice.

"La souffrance ! Quelle divine méconnue ! Nous lui devons tout ce qu'il y a de bon en nous, tout ce qui donne du prix à la vie, nous lui devons la pitié, nous lui devons le courage, nous lui devons toutes les vertus." Anatole France

“Plus le corps est faible, plus il commande ; plus il est fort, plus il obéit." Rousseau

Mentalement :

"Le talent se développe dans des endroits calmes, le personnage dans le plein courant de la vie humaine." Goethe

"On n'attaque pas seulement pour faire du mal à quelqu'un mais peut-être aussi pour le seul plaisir de prendre conscience de sa force." Nietzsche

"Une multitude de savoirs théoriques n'enseigne pas l'esprit (critique) ; autrement il eût enseigné Hésiode, Pythagore, Xénophane et Hécatée." Héraclite





Les habitudes :

"Habitude : Toute habitude rend notre main plus spirituelle et notre esprit plus malhabile." Nietzsche

"L’habitude de nous conformer aux modèles qu’impose la société insensibilise nos cœurs." Krishnamurti

L'imagination :

"Toute pensée, à l'origine, est une image ; c'est pourquoi l'imagination est un outil si nécessaire de la pensée ; les têtes qui en sont dépourvues ne font jamais rien de grand." Schopenhauer

"Ce que l'on conçoit bien, s'énonce clairement,

Et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau-Despréaux



"L'imagination est plus importante que le savoir." Einstein

"Dans les ténèbres, l'imagination travaille plus activement qu'en pleine lumière." Kant

La peur :

"Le courage croît en osant, et la peur en hésitant." Publilius Syrus

"Dès l’instant où il n’y a pas de peur, il y a liberté. Alors seulement, l’on est capable de découvrir ce qui est vrai." Krishnamurti

"Lorsqu'on est attaché à quelque chose, la peur intervient toujours - la peur de perdre l'objet d'attachement. Le sentiment d'insécurité est toujours présent." Krishnamurti

Pour (se) connaître, (se) comprendre (l’intérieur comme l’extérieur) il faut accepter que tout change, et que donc d’une façon ou d’une autre, un jour ou l’autre, on perd les objets, situations, images mentales, croyances, concepts ou autres auxquels on est attaché ou habitué.

"La peur est un des plus grands problèmes inhérents à la vie. Être sa victime c'est avoir l'esprit confus, déformé, violent, agressif, en perpétuel conflit. C'est ne pas oser s'éloigner d'un mode conventionnel de pensée, qui engendre l'hypocrisie. Tant qu'on est pas délivré de la peur, on peut escalader les plus hautes montagnes, inventer toutes sortes de dieux, mais on demeure dans les ténèbres." Krishnamurti

3) S’exprimer

Le langage :

"La philosophie est une bataille contre l'ensorcellement de l'intelligence par le langage." Ludwig Wittgenstein

"Tous les moyens de l'esprit sont enfermés dans le langage ; et qui n'a point réfléchi sur le langage n'a point réfléchi du tout." Alain

"Les mots sont des symboles, pour désigner les relations que soutiennent avec l'homme des choses inconnues ; et ces relations, les mots n'en précisent pas la nature." Nietzsche

L’art :

"L'art est le fils de la liberté." Friedrich Schiller

"La beauté se raconte encore moins que le bonheur." Simone de Beauvoir

"Chaque homme devrait être un artiste. Tout peut devenir bel art." Novalis

4) Se connaître :

Pourquoi ?

"Car, en définitive, la liberté ne peut exister que si l'esprit n'est pas en conflit. Or, nous sommes pour la plupart en proie au conflit - à moins d'être morts ! On s'hypnotise, on s'identifie à une cause, à un engagement, à une philosophie, à une secte ou à une croyance quelconques - on s'identifie jusqu'à la fascination hypnotique et l'on vit dans un état de sommeil." Krishnamurti

"L’ordre ne consiste pas à suivre un chemin tout tracé. Il naît de votre compréhension du désordre, non seulement au-dehors, mais aussi en vous-même." Krishnamurti

"Les gens qui veulent fortement une chose sont presque toujours bien servis par le hasard." Balzac

"Comprendre est le commencement d'approuver." Spinoza

Comment ?

"Si vous voulez une réponse sage, posez une question raisonnable." Goethe

"Ne pas se moquer, ne pas déplorer, ne pas détester, mais comprendre." Spinoza

"Deux choses instruisent l'homme de toute sa nature : l'instinct et l'expérience." Blaise Pascal

Les rapports :

"Celui qui ne demande aux choses rien de plus que de les connaître arrive aisément à vivre en paix avec son âme, et c’est tout au plus par ignorance, mais difficilement par concupiscence, qu’il errera (qu’il péchera, comme dit le monde)." Nietzsche (Humain trop humain, aphorisme 56)

"La différenciation constitue l’essence même et la condition sine qua non du conscient." Jung

"La moralité, c'est l'instinct du troupeau chez l'individu." Nietzsche

"La solitude ne vient pas de l’absence de gens autour de nous, mais de notre incapacité à communiquer les choses qui nous semblent importantes." Jung

"Les mots sont sans fin mais la communication est d'ordre verbal autant que non verbal. Entendre un mot est une chose, entendre une absence de mot en est une autre." Krishnamurti

"C’est une grande chose que de comprendre la souffrance, car lorsqu’on est libéré de la souffrance, il y a compassion." Krishnamurti

"Nous n’arrivons pas à connaître les gens quand ils viennent vers nous ; nous devons aller vers eux pour savoir à quoi ils ressemblent." Goethe

"La rencontre de deux personnalités est comme le contact entre deux substances chimiques ; s'il se produit une réaction, les deux en sont transformées." Jung

"Chaque fragment possède son énergie propre, son propre potentiel, sa propre discipline, et chaque cheminement joue un rôle clé ayant pour effet de contredire les cheminements autres." Krishnamurti



"Les hommes vous estiment en raison de votre utilité, sans tenir compte de votre valeur." Balzac

"On aime les objets et on utilise les êtres humains alors qu'on devrait utiliser les objets et aimer les être humains" Amma.

Ce qu'elle veut dire, je pense, c'est qu'on est passionné par ce que pourrait nous apporter les objets (on est souvent vite déçu mais on ne se l'avoue pas) et qu'on utilise notre mental pour nos relations avec les autres humains, ce qui nous pousse par désir, par peur ou à cause de l’égo à leur mentir, à rester dans le paraître ou à essayer de les manipuler, de les rendre utiles, serviles.

Le désir :

"Le désir naît quand la pensée donne une forme, une image à la sensation" Krishnamurti

"Le désir qui naît de la joie est plus fort, toutes choses égales d'ailleurs, que le désir qui naît de la tristesse." Spinoza

"Le désir, force motivante de l’homme, lui a fait créer beaucoup de choses plaisantes et utiles." Krishnamurti

mais pas que…

"Le désir ardent de l’expérience engendre l’illusion." Krishnamurti

"Nous ne désirons aucune chose parce que nous la trouvons bonne mais, au contraire, nous jugeons qu'une chose est bonne parce que nous la désirons." Spinoza

“Je prends mes désirs pour des réalités car je crois à la réalité de mes désirs.” Anonyme

"L'homme ne croit pas ce qui est, il croit ce qu'il désire qui soit" Anatole France

“Celui qui n'a rien désire peu de choses ; celui qui ne commande à personne a peu d'ambition. Mais le superflu éveille la convoitise : plus on obtient, plus on désire.” Rousseau

“L'espoir est une mémoire qui désire.” Balzac

5) S’accepter :

Pourquoi ?

Arriver à calmer le mental facilement est important. Pour ça il faut s’accepter soi, la situation, le monde et les autres tels qu’ils sont.

"Celui qui énonce un mensonge se rend rarement compte du lourd fardeau qu’il s’impose ; il lui faut, en en effet pour soutenir un mensonge, en inventer vingt autres" Jonathan Swift

"Il n’y a rien de plus honteux dans le monde que de s'établir sur des mensonges et des fables." Goethe



Je sais qu’être libéré du désir et de la peur mène à la joie de l’intuition et de l’inspiration, le désir de retrouver cette joie me pousse à accepter ce qui est (je n’aurais pas tout ce que je désir et je connaîtrais des moments désagréables) et non pas à agir.

Ensuite un fois que l’ego se tait, que le mental est calme, alors mon intuition éclaire mes pensées, dirige mon mental et mes actions.

"Nous cherchons toujours à jeter un pont entre ce qui est et ce qui devrait être ; et par là donnons naissance à un état de contradiction et de conflit où se perdent toutes les énergies." Krishnamurti

"Vivre sans illusions, c'est le secret du bonheur." Anatole France

"Dès lors que vous critiquez, vous n’êtes plus en relation, vous avez déjà instauré une barrière entre eux et vous ; mais si vous ne faites qu’observer, alors vous serez en relation directe avec les gens et les choses." Krishnamurti

"L'homme veut la concorde, mais la nature sait mieux que lui ce qui est bon pour son espèce : elle veut la discorde." Kant

La volonté :

“La volonté de surmonter un penchant n'est que la volonté d'un ou de plusieurs autres penchants.” Nietzsche

"Quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir." Sénèque

"Puissance sans victoires : La connaissance la plus forte (celle de l'absolue non-liberté de la volonté humaine) est pourtant celle qui aboutit aux résultats les plus pauvres : car elle a toujours eu l'adversaire le plus fort, la vanité humaine." Nietzsche

"Là où l'amour règne, il n'y a pas volonté de puissance et là où domine la puissance, manque l'amour. L'un est l'ombre de l'autre." Jung

L’incertitude :

"Les convictions sont des prisons." Nietzsche

"Ce n’est pas le doute, c’est la certitude qui rend fou." Nietzsche

Croire c’est ne pas accepter qu’on ne sait pas, et il n’y que très peu de choses qu’on sait avec certitude ; la foi, elle, est une sorte de confiance intuitive.

"On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter." Kant

"La mesure suprême de la force : dans quelle mesure un homme peut-il vivre sur des hypothèses et non sur la croyance ?" Nietzsche

"Ne rien prévoir sinon l'imprévisible, ne rien attendre sinon l'inattendu." Christian Bobin

"Il n’y a rien de plus triste qu’une vie sans hasard." Balzac

"J'éprouve l'émotion la plus forte devant le mystère de la vie. Ce sentiment fonde le beau et le vrai, il suscite l'art et la science." Einstein

Le désir :

"Tel est le désir : une perception visuelle, un contact, une sensation après quoi la pensée met à profit cette sensation pour cultiver le désir de posséder - ou de ne pas posséder." Krishnamurti

"Tout désirer chagrin, tout accepter joie" proverbe Indien

"Combien peu de chose il faut pour le bonheur !" Nietzsche

Si on désir être humble, généreux, juste ou autre (la persona), on désir l’être parce qu’on ne l’est pas, si on n’accepte pas qu’on ne l’est pas on ne peut que le paraître.

Il faut d’abord accepter qu’on ne l’est pas et ensuite comprendre pourquoi on ne l’est pas ; si on ne l’est pas, généralement, c’est parce qu’on désir autre chose qui s’oppose à ça (briller, être riche ou avoir du pouvoir par exemple (la persona ou l’ego).

"La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre." Ghandi

"Pour être libéré de la souffrance, il faut être libéré du désir de faire du mal - et aussi du désir de faire du "bien", ce prétendu bien qui est lui aussi le résultat de notre conditionnement." Krishnamurti

"Il n'y a pas de phénomènes moraux, rien qu'une interprétation morale des phénomènes." Nietzsche

Les opposés :

"C'est la maladie qui rend la santé agréable ; le mal qui engendre le bien ; c'est la faim qui fait désirer la satiété, et la fatigue le repos." Héraclite



"On ne peut voir la lumière sans l'ombre, on ne peut percevoir le silence sans le bruit, on ne peut atteindre la sagesse sans la folie." Jung



"Dans tout chaos il y a un cosmos, dans tout désordre un ordre secret." Jung

“Ce qui est contraire est utile ; ce qui lutte forme la plus belle harmonie ; tout se fait par discorde.” Héraclite