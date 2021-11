Fabrice Luchini, le beau parleur

« À mes débuts, j’ai été reçu par un agent très connu qui m’a dit : "Je ne te prends pas et, à mon avis, tu ne réussiras pas, parce que tu n’es pas sexué. Quand tu joues, on ne sait pas si tu es homo ou hétéro". Je suis reparti extrêmement accablé. En fait, pendant vingt ans, tout le monde a cru que j’étais homo : un acteur si maniéré ! Mais j’étais obsédé par les femmes, client des prostituées dès l’âge de quinze ans. J’étais ce que Céline appellerait un "tracassé du périnée", un chercheur. Parallèlement, mes amitiés étaient masculines, et souvent homosexuelles. (…) Je suis comme un poisson dans l’eau avec l’homosexualité. » (Fabrice Luchini, le 22 septembre 2012, "Télérama").