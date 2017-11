« Faisons un Rêve » Nicolas, Eric & Marie-Julie en triangle Guitry au Madeleine

Nicolas Briançon est un véritable artiste « talisman » qui semble transformer en or tout ce qu’il façonne sur les planches.

En metteur en scène instinctif et comédien sensitif, sa « french touch » ne cesse de le guider vers une sensualité assumée jusque dans les nuances de la frivolité autant que de la passion dévorante.

FAISONS UN RÊVE © Pascal Riondy

Depuis « La Vénus à la fourrure » où l’acteur excellait à transgresser les codes de la séduction jusqu’à se retrouver à vif face au débordement des émois, l’interprète a acquis l’aisance de ceux qui savent naviguer au-delà des convenances et du psychologiquement correct avec le tact charmeur qui sied au gentleman cambrioleur des sentiments les plus intimes.

En s’associant le temps d’un Guitry avec une sorte d’alter ego dans le dépassement de soi ou plus précisément dans la caricature de soi poussée de l’autre côté du miroir, le duo qu’il forme avec Eric Laugérias, dans un triangle amoureux de circonstances fort opportunes, apparaît d’emblée tel un régal à ravir l’imaginaire enjôlé du spectateur.

FAISONS UN RÊVE © Pascal Riondy

Un peu comme si les Dupond & Dupont se sondaient dans le blanc de l’œil sous perspective infinie, nos deux compères de fortune se regardent, à fronts renversés, jouer sur un nuage de rouerie stylisée, d’esprit parisien désuet, de misogynie ouatée et d’arrogance outragée avec le délice chevillé à la commissure des lèvres trahissant non la connivence mais seulement le plaisir à la fois partagé et insondable du simulacre théâtral.

Alors, précisément, ceux-ci auront beau jeu d’accueillir au sein de leur émulation réciproque, l’égérie cousue main par Marie-Julie Baup, maîtresse experte en diplomatie, bonne éducation et charme merveilleusement adapté au bon vouloir de ces messieurs.

FAISONS UN RÊVE © Pascal Riondy

Et ainsi, il ne restera plus qu’à Michel Dussarat de faire régner une légère bise d’étrangeté persistante ou, mieux, un vent de folie tourbillonnant sur tout ce beau monde reclus dans les quartiers les plus chics de la capitale où l’avenue Foch deviendrait aisément le point focal symbolique d’un magnétisme lubrique universel attitré, c’est-à-dire celui d’une fascination pour l’Amour sans ambages à tous les étages du corps social mais auquel Sacha Guitry aura eu le talent d’apporter le nec plus ultra mondain en le travaillant au plus près du spirituel.



photos 1, 2 & 3 © Pascal Riondy

photo 4 © Theothea.com



FAISONS UN RÊVE - ***. Theothea.com - de Sacha Guitry - mise en scène Nicolas Briançon - avec Nicolas Briançon, Eric Laugerias, Marie-Julie Baup & Michel Dussarat - Théâtre de La Madeleine