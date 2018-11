« Fashion Freak Show » Jean Paul Gaultier réalise son rêve d’enfant aux Folies Bergère

Au vu de l’affiche officielle, une batterie d’aiguilles semblent pénétrer la tête de Jean Paul Gaultier regardant droit dans les yeux le spectateur.

Là où d’autres pourraient y voir une pseudo méthode d’acupuncture destinée à soulager l’artiste de ses démons, celui-ci, bien au contraire, revendique « être accro » à ces stimuli de « fashion » ressentis dès l’enfance et dont, sous la bienveillance de sa grand-mère, son nounours a été le principal dépositaire dans une envie inextinguible de faire défiler la beauté, toutes les formes de beauté.

En effet, ce spectacle créé aux Folies Bergère relève directement d’un rêve d’enfant contracté lors de deux ou trois chocs émotionnels d’ordre cinématographique (« Falbalas » de Jacques Becker, « Lola Montès » de Max Ophüls, « French Cancan » de Jean Renoir) ou télévisuel (Revue des Folies Bergère & « Rose de Noël » opérette de Maurice Lehman).

Que ce soit via l’immense écran en fond de scène ou par celui qui la surplombe, que ce soit grâce à la quinzaine d’artistes faisant Music-Hall sur les planches des Folies Bergère, le petit Jean-Paul va donc grandir durant les deux heures de show en faisant école au travers d’un demi-siècle de culture pop et de mode tout en s’affichant à son compte avec son ami Francis dès 1976 et apparaître comme l’un de ceux les plus en résonance d’avec les tendances sociétales en évolution (Palace, Sida, Bdsm, LGBT +, Transgenre…)

Depuis son entrée dans la cour des grands, le couturier parisien aura su surfer sur les courants paradoxaux tout en côtoyant les personnalités sulfureuses avec le plaisir du démiurge en quête de concepts transversaux symboliques.

Le créateur impose alors ses propres signifiants stylistiques avec éventuellement valeur identitaire ajoutée tels que le corset à seins coniques, la marinière pour deux, la veste asymétrique ou la jupe déstructurée au masculin tout en se mettant au service exclusif de clients connotés « précurseurs décalés » dont le feed-back sera sans limite pour la renommée du visionnaire transgressif.

Serait donc venu maintenant le jour où, en quelque sorte, il faut savoir honorer et rendre au patrimoine collectif tout ce qu’il a su vous inspirer en synthétisant, sous la forme d’une œuvre globale, le spectacle d’une vie rêvée pour le profit de tous.

Alors s’entourant, par la magie du clip vidéo, de « guests » familiers comme Line Renaud, Micheline Presle, Rossy de Palma, Catherine Ringer, Amanda Lear, Cristina Cordula ou Catherine Deneuve ne pouvant, bien entendu, être présents à chaque représentation, Jean-Paul, co-auteur avec Raphaël Cioffi ainsi que co-metteur en scène avec Tonie Marshall, s’attelle à construire une narration composée de tableaux vivants liés à des séquences mémorielles significatives des époques successivement traversées depuis l’avènement de Joséphine Baker et sa célèbre ceinture de bananes.

Il en confie la chorégraphie à Marion Motin, la direction musicale à Nile Rodgers et la production à Thierry Suc.

Après trois années de travail créatif, voilà donc toute cette fine équipe prête à livrer un show à nul autre pareil… que viendra sublimer une pléiade de danseurs-chanteurs-comédiens-circassiens dûment sélectionnés selon leurs talents et leurs performances, tous au top de leur Art, quelquefois niché dans des spécialités à peine connues du grand public, à l’instar du « Voguing » installé depuis plus de quatre décennies aux Etats-Unis et faisant désormais une percée remarquable en France sous l’expertise présente de Léa Vlamos.

Citons par ailleurs, Anna Cleveland ayant, notamment par sa filiation, une vocation de mannequin leader, Patric Kuo jeune comédien australien interprétant avec pertinence Jean Paul Gaultier, Lazaro Cuervo Costa fascinant par son charisme spontané ainsi que Demi Mondaine chantant avec sa voix profondément soul quelques titres de la playlist du show.

Vu de la salle, ce voyage festif est perçu avec grand bonheur dans la distanciation qu’apporte l’humour implicite de chaque plan, aussi bien dans sa conception scénographique que dans son interprétation.

A la manière d’un défilé ininterrompu ou d’une revue s’auto-régénérant, et selon une suite de tubes décoiffant le vintage à l’instar de « Light my fire », « Smaltown » Bronski beat ou « Relax » Frankie Goes to Hollywood, les incarnations emblématiques s’enchaînent de Madonna à Lady Gaga en passant par Mylène Farmer, Amanda Lear ou Catherine Ringer… pour ne nommer ici que des « Reines » endossant selon la circonstance les costumes que Le Maître leur avait confectionnés jadis ou, a contrario, créés à dessein pour le Fashion Freak.

Alors y aurait-il meilleure perspective pour fantasmer en paillettes, plumes et strass que ce fabuleux Show exceptionnel de JPG « L’enfant terrible de la mode » qui en rêvait depuis ses premiers émois… afin de fêter, au final, les 150 ans des Folies Bergère dont le mythique anniversaire aura lieu effectivement en 2019 ?

FASHION FREAK SHOW - ***. Theothea.com - de Jean-Paul Gaultier - Mise en scène Tonie Marshall - Chorégraphie Marion Motin - Musique Nile Rodgers - avec Anna Cleveland, Fanny Coindet, Lazaro Cuervo Costa, Demi Londaine, Julie Demont, Mike Gautier, Patric Kuo, Grégoire Malandain, Maud'Amour, Nacer Marsad, Marie Meyer, Mounia Nassangar, Anouk Viale, Léa Vlamos & Jean-Charles Zambo - Théâtre des Folies Bergère