Fausta Cialente en France avec « Natalia », un roman qui a scandalisé les fascistes

En 1932, il y a maintenant quatre-vingt-dix ans, un courageux éditeur français publiait le premier roman de l’écrivaine italienne Fausta Cialente, l’une des plus grandes du XXe siècle. "Natalia", traduit par Henri Marchand (que Cialente connaît par l’intermédiaire de son amie Sibylle Aléra, écrivaine de renom), avait été publié deux ans plus tôt en Italie et abordait pour la première fois le sujet alors tabou de l'amour entre femmes.

On ne peut qu'imaginer comment certains thèmes ont été reçus par la société de l'époque, ainsi que par la censure fasciste qui sévissait à l'époque. En fait, c'est précisément à cause de cela que le roman a subi de profonds changements dans la trame, en utilisant des expédients, tels que la description toujours chaste des sentiments qui lient deux femmes, et le final avec mariage, en style bourgeois. L'auteure l'a elle-même réédité un demi-siècle plus tard, en 1982, en le révisant en profondeur. L'italianiste Valentina Di Cesare a écrit sur elle : « Cialente est une des premières intellectuelles à soutenir la cause des femmes, et notamment en ce qui concerne le libre choix, mais pas seulement, sur le plan sexuel ».

Sur le net j'ai trouvé la page de titre de l'édition française, que je vous montre. Fausta Cialente, qui a remporté le Prix Strega en 1976 (avec le roman "Le quattro ragazze Wieselberger”) a connu un destin étrange dans la littérature de sa patrie. Excellent écrivaine, capable de créer des romans magnifiques, maîtresse dans la description des atmosphères d'une époque, elle a été reconnue et honorée de son vivant. Elle est ensuite tombée dans l'oubli pendant des décennies, et ce n'est que vers la fin de l'année 2022 qu'elle a commencé à être redécouverte par les Edizioni Nottetempo, qui ont commencé à rééditer ses romans.

À partir de ce moment, sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille a commencé parmi les groupes de femmes sur la qualité de l'écriture de Cialente et les moyens d'acheter ses livres.

La France a beaucoup aimé l'écriture de Fausta Cialente dès le début. Même la traduction française d'un autre de ses romans, "Le quattro ragazze Wieselberger”, qui, que, comme je l’ai dit plus tôt, lui a valu le prix Strega, a été accompagnée d'une interview et d'une critique dans Le Monde (29/11/1986), où Cialente était décrite comme "une des plus grandes romancières italiennes" et où sa prose était comparée à celle de Marguerite Yourcenar.

Un autre de ses romans importants, "Cortile a Cleopatra", a été traduit en 1963 sous le titre Le Figuier de Cléopâtre.

Fausta Cialente a eu une vie aventureuse et cosmopolite. Elle est née à Cagliari lors d'un des voyages de travail de son père, officier d'infanterie de L'Aquila. Sa mère était une riche noble femme de Trieste. Fausta Cialente a eu un destin marqué par des voyages et des déplacements constants depuis son plus jeune âge. Elle a fait ses études à Trieste, a vécu à Ancône, Rome, Gênes, Florence, Teramo, Senigallia et dans d'autres villes. Au début de sa vingtaine, elle a épousé Enrico Terni, un compositeur juif riche et cultivé, qui l'a emmenée avec lui d'abord à Alexandrie, puis au Caire. Elle y a travaillé pendant trois ans pour Radio Le Caire, où elle diffusait quotidiennement de la propagande antifasciste.

Elle vécut un mariage malheureux. Elle eut une fille qu’elle rejoignit au Koweït après la mort de sa mère. Elle séjourna beaucoup entre Rome et Varèse. Di Cesare écrit encore : « En 1947, l’écrivaine retourne en Italie suite à son divorce et reprend diligemment ses activités culturelles. Elle s’installe en Lombardie, mais elle ne cesse de voyager, réaffirmant ainsi son destin mobile et itinérant ; Cialente se consacre au journalisme, s’occupant principalement de la situation des femmes en Italie, signalant courageusement de nombreux cas de disparités dans le milieu du travail et rappelant également le rôle central des femmes dans la lutte pour libérer l’Italie du nazisme et du fascisme ; elle est l’auteure de reportages d’une grande importance sociale, accordant une attention particulière à la gent féminine ».

Elle mourut dans un petit village de la campagne anglaise à l’âge de 96 ans, après avoir vécu en "étrangère partout" (comme elle eut l’occasion de l’affirmer elle-même).

Écrivaine, journaliste, traductrice, Fausta Cialente a versé dans ses romans des aspects de sa biographie et des atmosphères des mondes orientaux qu'elle a connus dans sa vie.

Son premier roman, comme mentionné, traite du thème de l'homosexualité féminine, bien en avance sur son temps. C'est l'une des nombreuses intuitions et anticipations que Cialente a eues au cours de son travail.

Elle nous a laissé de grands romans, des écrits et des mémoires. Son écriture est engageante et raffinée. Sur elle-même et sa vocation d'écrivain, elle écrit dans “Le quattro ragazze Wieselberger” : « Les gens meurent, les choses meurent et les souvenirs meurent aussi ; mais si la vision du grenier padouan (de la maison de mon grand-père) m'est restée, c'est peut-être parce que j'y ai commencé à « écrire » là, caché, je ne saurais dire si c'est sous l'influence de mes lectures aventureuses, de Senza famiglia (Sans famille) que j'avais trouvé dans les vieux livres et qui m'avait fait verser beaucoup de larmes, ou du souvenir des récitations scekspiriennes de mon frère ; il me semble qu'il devait s'agir davantage d'un exutoire, d'un désir d'écrire ce que j'aimais et ce que j'avais envie d'exprimer à ma façon, au lieu du déroulement stupide des "thèmes" auxquels l'école m'obligeait ».

Pourtant, elle s'est plus d'une fois interrogée sur sa vocation littéraire, même lorsqu'elle s'exprime à la troisième personne, attribuant ses réflexions à un personnage aimé.