Festival Ciné Alter’Natif, le rendez-vous du cinéma amérindien

Le Festival Ciné Alter'Natif, événement unique en Europe, est le seul à se consacrer intégralement au cinéma réalisé et/ou produit par des artistes autochtones et à célébrer leurs toutes dernières créations, tous genres et tous formats confondus. Le plaisir de la découverte et des rencontres, l'envie de s'immerger dans d'autres cultures animent la manifestation.

Cette 8e édition se tiendra du 5 au 14 octobre 2017 à Paris, Nantes et La Turballe, et aura pour devise Autochtones, Résistance et... Rock'n'Roll !

Une grande partie de la programmation 2017 sera placée sous le signe de la MUSIQUE. Partenaires distribution de RUMBLE, The Indians who Rocked the World de Catherine Bainbridge, nous sommes plus qu'impatients de pouvoir enfin partager avec notre public ce film multi-primé (Sundance, Hot Docs...), à la fois nécessaire et très attendu. L'avant-première événement, en présence de l'équipe du film et de la musicienne amérindienne Pura Fé, aura lieu le 5 octobre à Paris. RUMBLE sera ensuite projeté à Nantes et à La Turballe lors de deux projections exclusives en France.

RESIST ! - ou quand cinéma et combat pour la justice sociale et la liberté ne font qu'un ! Cette sélection met à l'honneur des films de grande qualité cinématographique qui nous montrent à quel point nos actions ici ont des répercussions là-bas, questionnant ainsi de manière constructive nos responsabilités.

Inuk en colère, documentaire multi-primé d'Alethea Arnaquq-Baril, nous plongera au coeur du Nunavut, de la fragile économie traditionnelle des Inuit basée sur la chasse au phoque et des implications dramatiques que peuvent avoir les campagnes environnementales occidentales sur les modes de vie traditionnels autochtones.

Plusieurs films nous offriront également des points de vue autochtones sur la campagne #noDAPL, ces fortes mobilisations des Amérindiens contre l’oléoduc dans le Dakota du Nord tout au long de l'année 2016 et les initiatives de désinvestissement bancaire largement relayées en Europe et en particulier en France.

Enfin, plusieurs films se situeront à la rencontre de ces deux axes principaux de la programmation, comme Sumé, Le Son d'une Révolution, un captivant documentaire inuit, également projeté en avant-première nationale, qui nous entraînera sur les rythmes du premier groupe de rock à chanter en groenlandais, générant ainsi la bande-originale sur laquelle se joueront les premières protestations en faveur de l'autonomie du pays dans les années 1970.

Le public pourra rencontrer les nombreux invités autochtones à l'issue de chaque projection et lors de la soirée de clôture du 14 octobre à Nantes, à l'ambiance toujours aussi conviviale et musicale, et baptisée pour l'occasion « la RUMBLE Party Night ! ». D'autres surprises seront au programme : conférences, exposition, concert...

Les Lieux du festival : A PARIS • Salle Jean Dame - Centre culturel canadien / À NANTES • Cinéma Le Concorde • le DIX / À LA TURBALLE • Cinéma Atlantic

Actualités, programme, bande-annonce : https://delaplumealecran.org/spip.php?article95