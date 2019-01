Festival Val de Rock : retour vers les années 80

Le voile se lève peu à peu sur le nouveau festival de musique qui se tiendra au début de l’été en Seine et Marne, sur l’agglomération Val d’Europe. La semaine dernière, une partie des artistes qui s’y produiront à été annoncée et un autre vient de confirmer sa participation.

Les organisateurs souhaitent faire de ce festival « un rendez-vous intergénérationnel, pour regrouper les visiteurs autour de la musique pop, rock et électronique que l’on entendait dans les années 80. » Ils ont pour cela fait appel à « des artistes emblématiques des années 80, mais aussi des artistes actuels qui se revendiquent de cette période. » a annoncé Antoine Thévenot, le Directeur Artistique du festival.

Val de Rock fera revivre la pop-culture des années 80 à travers la musique, mais aussi les objets cultes de cette époque. Une attention toute particulière a été donnée au parcours du festivalier sur le site, qui trouvera, entre les 3 scènes de concert, des salles d’arcade, un cinéma en plein air projetant des films ou des séries télé cultes, et des boutiques ou des foodtrucks dignes de Blade Runner, a encore annoncé le Directeur Artistique.

Coté programmation, ont pourra applaudir, entre autre : Les Négresses Vertes, HF Thiéfaine, UB40, Earth Wind and Fire, Requin Chagrin, Rendez Vous, Radio Elvis, The Stranglers mais aussi Axel Bauer, -M- et Shaka Ponk. L’ensemble de la programmation est disponible ici.

Le festival a annoncé hier la venue de Jimmy Sommerville, qui complètera la programmation du samedi 29 juin. D’autres artistes, et des belles surprises, devraient confirmer leur participation très prochainement.

Jimmy Sommerville vient de confirmer sa participation à Val de Rock

Les organisateurs ont vu les choses en grand et attendent 30 000 visiteurs chaque jour. L’agglomération Val d’Europe et son président, Jean-Paul Balcou, souhaitent, à travers ce festival, « donner une identité à cette région ». Les élus communautaires ont à l’unanimité voté une subvention de 600 000 euros pour l’organisation du festival. « Un tel festival va largement contribuer au rayonnement de notre territoire au niveau régional et national … l’organisation d’un tel évènement est un de nos axes de développement. » a-t’il annoncé.

Requin Chagrin jouera samedi 29 juin

Val de Rock - du vendredi 28 au samedi 30 juin 2019 à Chessy, Parc du Bicheret - Val d’Europe