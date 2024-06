« Fin de Partie » Denis Lavant & Frédéric Leidgens jouent Beckett / Osinski à l’Atelier

Auréolé de son prix Laurent Terzieff, ce « meilleur spectacle 2023 » s’affiche en nouvelle reprise au Théâtre de l’Atelier.

La mise en scène de Jacques Osinski a l’art d’y rendre ludique le psychodrame métaphysique reliant ces quatre personnages pris dans les mailles du réel dépeint par un Samuel Beckett au plus haut de son intuition déniant toute tentative d’espoir objectif.

Lestée d’une foultitude en didascalies dûment artistiques comme juridiques, c’est notamment dans l’interstice du rythme & de la cadence du phrasé que s’insinue la direction d’acteurs.

Ainsi le casting unissant Denis Lavant à Frédéric Leidgens est-il en soi le gage non d’une performance mais bel et bien celui d’une appropriation du texte jusque dans ses moindres détours ou contorsions.

Dans cette perspective articulée et donc libératoire, même le silence, et surtout lui, est en mesure de marquer profondément le ressenti, les postures, voire l’indicible sous-texte et, de manière globale, l’enjeu relationnel circulant in vivo, à l’instar de chaises musicales, entre les quatre protagonistes livrés complètement à eux-mêmes dans ce huis-clos avec fenêtres haut perchées donnant sur Terre & Mer.

Le « Clov » de Denis, valet autant que fils adoptif, est bien entendu clownesque, comme il le doit à l’auteur, mais en penchant davantage sur la pantomime que sur la grimace.

C’est la Commedia dell’Arte qui guide ses pas raides, maladroits et dégingandés déplaçant à tour de bras l’escabeau permettant d’ajuster la longue vue sur le monde extérieur fictif, obéissant ainsi aux ordres contradictoires et néanmoins sans conteste de son Maître.

Le « Hamm » de Frédéric semble se comporter en distanciation ironique que ses handicaps moteurs et visuels attisent jusqu’à l’intensité palpable d’exercer un autoritarisme absolu, cynique et ravageur se déployant en fauteuil roulant sous absence totale d’autonomie physique et, très certainement, mentale.

C’est dans ce contexte pleinement aliénant pour le duo que se glissent, discrètement autant que faire se peut, Nell (Peter Bonke) le père et Nagg (Claudine Delvaux) la mère de Hamm ses géniteurs relégués au statut d’occupants à part entière, en l’occurrence amputés l’un et l’autre à la suite d’un accident, de deux poubelles bien suffisantes à leur espace vital selon les normes en cours…

Que le second degré ou, graduation plus élevée d‘appréciation, puisse alors présider à ce tableau vivant au plus mal loti afin que le spectateur puisse appréhender un tant soit peu cette situation, de toute évidence sarcastique, cela reste possible dans la mesure où l’humour affleure les répliques en rafale de part et d’autre mais c’est surtout dans l’accès libre au renoncement que se révèle stoïque l’échappatoire aux contingences présentes… vers un « Au-delà » indéfini.

En aparté et contrepartie « Mourir dans la dignité » pourrait d'ailleurs y trouver aisément son exutoire...

De fait, cette « Fin de Partie » demeure jubilatoire car rien ne s’oppose, en effet, à ce que chacun y exerce son libre arbitre en refusant délibérément de s’épancher sur sa frustration et sa dépendance existentielles au profit d’un regard oblique sur le texte de Beckett tout en le scandant comme un leitmotiv assumé vers le « grand large » indifférencié voire poétique.

C’est pourquoi Denis Lavant et Frédéric Leidgens s’emploient à réitérer et pétrir les mots de Beckett à satiété jusqu’à éventuellement, avec force gestuelle, déclencher un boomerang d'où surgirait le cataclysme d’une vision rédemptrice à l’insu d’une humanité en péril qui, à son corps défendant, « n’en pourrait mais ».



FIN DE PARTIE - **** Theothea.com - de Samuel Beckett - mise en scène Jacques Osinski - avec Denis Lavant, Frédéric Leidgens, Claudine Delvaux & Peter Bonke - Théâtre de L'Atelier