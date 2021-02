FIP et ses auditeurs : une histoire d’amour

La radio FIP a toujours séduit ses auditeurs : radio musicale à la programmation éclectique et voix féminines distillant des informations culturelles, musicales et quelques bons conseils ont contribué à son succès depuis 50 ans

Créée à Paris en janvier 1971, le format de la radio n’a pas beaucoup changé, mais elle a grandi rapidement. Les ondes moyennes ont laissé leur place à la FM et à la stéréo, des antennes ont été ouvertes en province. La radio a ensuite suivi le virage du numérique et touche désormais les auditeurs du monde entier. Elle totalisait, en novembre 2020, plus de 13 millions d’auditeurs (5° place au classement ACPM des radios digitales pour Fip et ses webradios avec 13,2 millions d’écoutes en direct. ACPM, Classement des radios digitales (écoutes monde par marque), Novembre 2020).

Un succès dû à un travail exigeant : programmateurs, réalisateurs et techniciens œuvrent pour le choix des titres, leur enchaînement et la mise en onde, alors que les animatrices passionnées, à la voix envoûtante, apaisante, chaleureuse et parfois espiègle s’évertuent à rendre notre journée plus facile. Il suffit de lire parmi ces quelques témoignages tous les bienfaits qu’elles apportent aux auditeurs :

« FIP chérie, je t’écris juste pour te dire que je trouve ton programme musical en ce mercredi après-midi gris et diligent, où je t’écoute depuis Berlin, si doux et harmonieux à mon humeur et à mes oreilles. » Laureline

« Du fin fond du Monténégro, avec mon mari Australien, nous passons nos soirées à vous écouter avec un plaisir immense et constant ! Un grand merci de nous deux pour le bonheur auditif que vous nous procurez. » Alexa et Scotty

« Je vous écoute depuis des années avec une joie inchangée. Donc je voulais d’abord vous dire un grand merci. Vos playlists ont accompagné plein de moments importants de ma petite vie. » Pauline

« Je suis en train de vous écouter et je me dis que je vous aime tellement... !! Merci infiniment pour votre qualité, quel bonheur qu’une radio comme cela existe et persiste... C’était juste un cri du cœur et d’amour... Merci mille fois à vous tous. » Agathe

« Bravo pour votre programmation dont la qualité nous enchante depuis toutes ces années !! Cela fait longtemps que je veux vous déclarer tout mon amour et mon admiration. C’est chose faite. Vous faites un travail remarquable avec des sélections musicales absolument divines. Merci ! Merci ! Merci ! Que vivent longtemps FIP et la musique ! Avec tout mon amour et mon affection. » Bertrand

Souhaitant rendre hommage à ses auditeurs, la radio organise un concours photo jusqu’au 7 mars et les invite à se mettre en scène et à se photographier en train d’écouter leur radio préférée. Les portraits sélectionnés seront exposés à la Maison de la Radio en mai. Les modalités du concours sont disponibles sur cette page.

D’autres événements sont prévus tout au long de l’année pour l’anniversaire de la station : émissions en direct à l’antenne, ou que l’on peut ré-écouter en podcast sur le site internet, des concerts en extérieur dans plusieurs lieux de la capitale cet été...

Bonne journée avec Fip !