FIP fête la Musique aux Arènes de Lutèce

La radio qui célèbre son cinquantenaire cette année offre un grand concert aux parisiens pour la Fête de la Musique.

Pour cette occasion, il fallait trouver un lieu d’exception dans un arrondissement réputé pour sa vie culturelle intense. Avec ses monuments, ses musées, ses universités, mais aussi ses théâtres, ses cinémas, ses librairies, ou encore ses galeries d’art, ses disquaires et son ambiance à la fois populaire et raffinée, le 5ème arrondissement est apparu comme le choix idéal. Grâce à la collaboration de la Mairie de Paris et de celle du 5ème arrondissement, le rêve devient réalité et Fip fera une entrée remarquée dans les Arènes de Lutèce.

Cet amphithéâtre mythique, édifié au 1er siècle est le seul vestige gallo-romain, avec les Thermes de Cluny, encore visible à Paris. Les Arènes de Lutèce avaient une double fonction : celle de théâtre et d’arène. Les représentations théâtrales avaient lieu au milieu de l’après midi et les acteurs bénéficiaient d’un éclairage parfait grâce à l’exposition plein ouest de la scène. Lorsque l’enceinte était utilisée comme arène, des combats de gladiateurs, des exécutions ou des combats de fauves étaient organisés. Avant leur entrée, les fauves étaient maintenus derrière des grilles toujours visibles aujourd’hui au pied de la piste.

La radio proposera, comme à son habitude, un plateau éclectique, subtil et curieux, à l’image de sa programmation musicale : le groupe londonien Morcheeba et sa divine chanteuse Skye Edwards, le génial et cosmique saxophoniste Thomas de Pourquery, accompagné de Laurent Bardainne (saxophone) et de son acolyte trompettiste Fabrice Martinez (Drôles de Dames), le sextet électro pop L’Impératrice, les belges de Balthazar et leur rock alternatif explosif, et la toute jeune et captivante Meskerem Mees à découvrir en set pop folk acoustique. Pour compléter cette affiche étincelante, Fip recevra Ballaké Sissoko, sa kora et ses complices de renom : Camille, Arthur Teboul (Feu ! Chatterton), Oxmo Puccino et Piers Faccini.

Le concert sera diffusé en direct sur Fip le 21 juin de 18h à 23h. La billetterie ouvre au public jeudi 10 juin à 12h sur le site de la Maison de la radio.

Meskerem Mees, envoûtante avec ses ballades délicates et émotionnelles, teintées de folk et de soul, pourrait faire chavirer les plus insensibles. Cette jeune artiste de 21 ans semble incarner la rencontre entre la grâce de Nina Simone et la douceur de Joni Mitchell. En 2020, elle charmait la Belgique grâce à ses magnifiques reprises, de Nirvana aux Jackson 5 en passant par Justin Bieber, conférant à des titres cultes une douceur infinie.