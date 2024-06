Françoise Hardy : Rendez-vous dans une autre vie...

« Pardon si je pars en catimini

Et sans préavis

Pardon pour ce soir, pour hier aussi

La pièce est finie »



(Françoise Hardy/François Maurin, 2012).

Tristesse et peut-être soulagement : ce mardi 11 juin 2024, dans la soirée, la nouvelle est tombée. Françoise Hardy s'est débarrassée de sa maladie, mais pas seulement. Icône des années 1960, star durable de la chanson française, elle avait beaucoup témoigné ces dernières années pour raconter ses souffrances et sa maladie. Elle avait fêté ses 80 ans au début de l'année, il y a à peine cinq mois.



Elle n'aimait pas être une star, ni être sur scène, mais elle aimait chanter et elle nous a laissé de très nombreuses œuvres (79 albums en France, 43 musiques de film, etc., sans compter les albums pour l'étranger). Avec beaucoup de collaborations avec d'autres artistes comme Serge Gainsbourg ("Comment te dire adieu"), Michel Berger ("Message personnel"), Michel Jonasz ("J'écoute de la musique saoule"), Alain Souchon ("C'est bien moi"), Michel Fugain ("Tabou"), Louis Chedid ("Moi vouloir toi"), Jacques Dutronc ("Partir quand même"), Étienne Daho ("Laisse-moi rêver"), Julien Clerc ("Fais-moi une place"), etc. Une chanson comme "Partir quand même" est très belle, très douce, très nostalgique (elle allait devenir disque d'or en quelques semaines) ; elle m'avait souvent accompagné dans mes trajets nocturnes à une époque où je faisais beaucoup de route le week-end. En janvier 1982, Françoise Hardy disait : « J’ai toujours été la même, j’aime les belles chansons lentes sur fond de violons. Je n’aime que les chansons tristes. » ("Best" n°62, cité par Wikipédia).



Bien entendu, femme éclatante (de beauté en particulier), qui attirait tout le monde, jusqu'à Bob Dylan ! Jacques Dutronc fut son mari et Thomas Dutronc leur fils. Elle a eu un peu de chance pour ce qui allait devenir son "tube" très connu qui a marqué les années 1960, "Tous les garçons et les filles", car lors de la soirée électorale du référendum sur l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, le dimanche 28 octobre 1962, soirée très suivie par les téléspectateurs sur l'unique chaîne de la future ORTF, entre deux intervenants politiques, la chanson a été diffusée en guise d'intermède, ce qui l'a rendue célèbre et populaire en quelques minutes. Le disque s'est vendu à plus d'un demi-million d'exemplaires à la fin de l'année. Merci De Gaulle !



Comme actrice, elle a également amorcé à ses débuts une carrière cinématographique qu'elle n'a pas poursuivie, sauf pour les bandes originales de films. Pour son œuvre musicale, elle a reçu de très nombreuses récompenses dont deux Victoires de la musique (en 1991 et 2005), le grand-prix du disque de l'Académie Charles-Cros en 1963, le grand-prix de la Sacem en 2000, la grande médaille de la chanson française de l'Académie française en 2006, etc.



L'Internet peut faire revivre ses principaux succès immédiatement.

Hommage, en quinze déclinaisons.





1. "Tous les garçons et les filles" (1962)





2. "Comment te dire adieu" (1968)



3. "Parlez-moi de lui" (1968)



4. "Message personnel" (1973)



5. "Les Paradis perdus" (duo avec Christophe, sur Europe 1 le 21 septembre 1974



6. "Chanson sur toi et nous" (1977



7. "J'écoute de la musique saoule" (1978)



8. "C'est bien moi" (1982



9. "Tabou" (1982)



10. "Moi vouloir toi" (1983)



11. "V.I.P." (1986)



12. "Partir quand même" (1988)



13. "Laisse-moi rêver" (1988)



14. "Fais-moi une place" (1989)



15. "Rendez-vous dans une autre vie" (2012)





« Partir quand même

pendant qu'il dort

pendant qu'il rêve

et qu'il est temps encore

partir quand même

au moment fort

briser les chaînes

qui me lient à son sort

vont faire de moi un poids mort

un objet du décor »



(Françoise Hardy/Jacques Dutronc, 1988).

Aussi sur le blog.

Sylvain Rakotoarison (11 juin 2024)

http://www.rakotoarison.eu





