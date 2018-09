George Gershwin, le moderne hyperactif de la musique contemporaine

Le XXème siècle et l’Amérique auront créé une forme de musique à part entière : le jazz.

Pour les chansons, il y aurait beaucoup à dire. N’oublions pas les paroliers (je prêche un peu pour ma paroisse...). Voici un petit quart d’heure culturel pour ceux qui préfèrent le rock. Le saviez-vous ?

La chanson « Summertime » : les paroliers du King la citent (« So hush, little baby, don’t you cry » du célébrissime 1er couplet) dans American Trilogy qui est une sorte de pot-pourri à la gloire de l’Amérique sous toutes ses facettes.

American Trilogy cite aussi (et plus largement) deux airs traditionnels qui s’opposaient durant la Guerre de Sécession :

- La chanson du Sud « Dixie », une chanson populaire américaine qui fut à l’origine composée par un chanteur de l’Ohio et qui devint très populaire et rapidement identifié à l’image nostalgique et à l’idéologie des États du Sud. "I wish I was in the land of cotton, / Old times there are not forgotten ; / Look away ! Look away ! Look away, Dixie’s Land ! ...«



- La chanson du Nord composée par un abolitionniste américain qui en appela à l’insurrection armée pour abolir l’esclavage. « John Brown’s Body » (titre original de « The Battle Hymn of the Republic »), fut écrite par Julia Ward Howe (militante abolitionniste et poétesse américaine). Elle devint un hymne nordiste durant la guerre de Sécession. Refrain : »Glory, glory, hallelujah ! Glory, glory, hallelujah ! Glory, glory, hallelujah ! His truth is marching on."

Mais personnellement, je préfère la chanson Summertime en jazz. Difficile de dire quelle est la version la meilleure. L’une de mes préférées est la version de Sarah Vaughan avec sa voix grave et blues.

Summertime, and the livin’ is easy

Fish are jumpin’ and the cotton is high

Oh, your daddy’s rich and your ma is good-lookin’

So hush, little baby, don’t you cry