Governator Arnold Schwarzenegger

La lutte contre les bouleversements climatiques.... ou comment focaliser les regards du troupeau sur le panneau « Tout droit, la liberté... » à dix mètres du merlin vers lequel le tapis roulant le conduit...

Des illusionnistes face à des adultes retombés en enfance...

Schwarzy était acceptable comme comédien, mais la vieillesse est parfois un naufrage et il y a probablement plus de vieux c... que de jeunes c..., l’usure neuronale probablement...

Une chance pour le peuple américain, déjà si mal loti, qu’il ne puisse briguer la présidence... Ils ont beaucoup souffert...

On perçoit une forme de désespoir chez Rototo et cie, mais il faudra tenir bon...

D’autres candidats du système, bien formatés par le pacte Hollywoodien seront disponibles pour assurer le relais...